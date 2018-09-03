13 лайфхаков спасут вас в неловких ситуациях, которые знакомы каждому

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Что приходит вам в голову, когда вы слышите выражение «неловкая ситуация»? Что-то вроде этого? Но неловкость — это не только затянувшаяся пауза в неудобной беседе или смех не к месту. Многие из нас знают, что с неприятным сюрпризом можно столкнуться в любой момент, и иногда он бывает даже хуже, чем мы можем себе представить.

Никогда не знаешь заранее, что может произойти: каблук может сломаться прямо посреди улицы, а обед внезапно оказаться у тебя на блузке. Хорошая новость состоит в том, что есть несколько лайфхаков, которые помогут вам сохранить спокойствие и самообладание в неприятной ситуации. AdMe.ru собрал список хитростей, благодаря которым вы всегда будете на коне.

1. Грязные волосы

Когда нет времени вымыть голову, на помощь приходят обычные бумажные салфетки. Промокните ими жир у корней, а затем взбейте прическу. Так волосы будут выглядеть свежее.

2. Проблемы с молнией

Если молния на одежде неожиданно застряла, можно использовать обычный карандаш. Потрите обе стороны молнии грифелем и аккуратно застегните ее. Мел тоже хорошо справляется с этой задачей.

3. Пот на груди

Если вы заметили, что в жаркую погоду ваша грудь потеет, можете использовать ежедневные прокладки, чтобы избежать появления некрасивых пятен на одежде. Просто положите их внутрь бюстгальтера, и они впитают пот.

4. Проблемы с легинсами

Даже если легинсы подчеркивают недостатки вашей фигуры, способ комфортно носить их все же есть. Возьмите старые колготки и обрежьте их так, чтобы получились шорты. Надевайте их под легинсы, и ваша фигура будет выглядеть более подтянутой.

5. Чернильные пятна

Чернила из ручки вытекли и оставили пятно на одежде? Поможет обычный антибактериальный гель для рук. Положите под пятно бумажное или тканевое полотенце, чтобы впитать чернила, выдавите на пятно немного антисептика и промокните сверху ватным диском, а затем постирайте этот участок одежды.

6. Свежее дыхание

Если вам нужно быстро освежить дыхание, а зубной щетки под рукой нет, можно пожевать кофейные зерна. Они устранят неприятный запах и благодаря своей твердой текстуре очистят язык от налета, в котором содержится множество бактерий.

7. Влажная обувь

Промокшую обувь можно просушить, используя наполнитель для кошачьего лотка. Насыпьте в старые колготки наполнитель, завяжите их и засуньте в обувь на ночь. Можно также положить в обувь немного пищевой соды, чтобы предотвратить распространение бактерий и, как следствие, появление неприятного запаха.

8. Желтые зубы

С помощью бананов можно сделать улыбку более привлекательной. Потрите зубы внутренней стороной банановой кожуры и подождите 10–15 минут, затем почистите зубы щеткой и прополощите рот. Такая процедура бережно отбеливает зубы.

9. Скользкая обувь

Если ваша обувь скользит, используйте наждачную бумагу. Сначала потрите подошву круговыми движениями, затем проведите наждачкой от каблуков до носков, но не давите слишком сильно. Помимо наждачки, с этой задачей справится горячий клей.

10. Картофель против пятен от пота

Картофель помогает снизить риск появления пятен от пота в области подмышек. Нарежьте свежий картофель и протрите картофельной долькой область подмышек. Подождите, пока сок впитается, затем сполосните кожу водой.

11. Задирающаяся юбка

Юбка вечно задирается? Нет проблем! Лак для волос удержит ее на месте. Просто распылите его на колготки, и юбка перестанет ползти вверх.

12. Жвачка на одежде

Если к одежде прилипла жвачка, просто воспользуйтесь скотчем. Приложите его клейкой стороной к жвачке и потяните вверх. Если сразу оторвать жвачку не получится, можно повторить действие несколько раз.

13. Застрявшее кольцо

Если вы не можете снять кольцо с пальца, просто поднимите руку вверх и подержите ее так несколько минут. Кровь отхлынет от кисти к плечу, и вы сможете снять кольцо.