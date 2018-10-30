13 советов, которые упростят жизнь владельцев домашних животных

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У тех, в чьем доме давно живет четвероногий друг, есть свои секреты, которые облегчают уход за ним и помогают наладить взаимопонимание. Этот бесценный опыт может пригодиться и вам. Прочитав статью, вы узнаете, что делать, если кот укладывается в ваше любимое кресло, чем занять активную собаку и как избавиться от шерсти на мебели и ковре.

AdMe.ru собрал простые и эффективные советы от владельцев домашних животных, которые помогут вам сэкономить время и нервы.

«Антиглотай»

Если собака не прожевывает пищу, а сразу глотает ее, то это может спровоцировать проблемы с пищеварением, рвоту или питомец может задохнуться. В зоомагазинах продаются миски «Антиглотай» — с выступами, которые ограничивают доступ к пище и заставляют собаку есть аккуратно. Но также ее можно сделать самостоятельно. Поместите несколько крупных предметов (например теннисный мячик или камни) в тарелку животного.

Чистка зубов

Очень редко животные не сопротивляются при чистке зубов. Если у вас не осталось никакого терпения проводить эту гигиеническую процедуру, то можно ее упростить. Нанесите на резиновую игрушку зубную пасту. Ваш питомец самостоятельно почистит зубы в процессе игры.

Сухие уши

Во время водных процедур нельзя допускать, чтобы вода попадала в уши животному. Это грозит воспалениями и может привести к серьезным осложнениям. Самый простой способ избежать этого — надеть шапочку для душа на своего любимца. Если он будет категорически против такого аксессуара, то уши перед купанием можно протереть детским маслом или купить специальное средство в зоомагазине.

Купание без стресса

Далеко не все собаки любят мыться. Чтобы снять беспокойство, угостите животное его любимым лакомством. Например, можно размазать по плитке арахисовое масло. И, как видите, это работает. Арахисовое масло в небольших количествах для собак безвредно, но обязательно обращайте внимание на состав: ксилит (заменитель сахара) токсичен для животных и не должен попасть в организм вашего любимца.

Надежное крепление поводка

Дополнительный карабин на поводке позволит быстро и надежно пристегнуть собаку в случае необходимости.

Игрушка, которая займет собаку

Если ваш пес очень активен, то вы можете его занять простой игрой: сделайте в теннисном (или в любом другом) мячике небольшой надрез и заполните его лакомствами для собак. Во время игры животное будет интересовать только содержимое мячика, а у вас появится свободное время.

Удовлетворение охотничьего инстинкта

Если ваша собака по природе своей охотник, то можно удовлетворить ее инстинкты мыльными пузырями. В такой игре собака почувствует себя настоящим ловцом и получит необходимую физическую нагрузку. Лучше купить мыльные пузыри в зоомагазине: они безопасны по составу и обладают привлекательным (для собак) ароматом.

Избавление от шерсти на мебели

Резиновая перчатка, смоченная в воде, легко удалит шерсть с мебели. А для ковров идеально подойдет резиновый скребок для мойки окон.

Отучение кота от подоконников

Если ваш кот привык спать в цветочных горшках или любит сбрасывать все с подоконника, то есть красивое решение этих проблем — шишки. Разложите их на подоконниках и в цветочных горшках. Ваш питомец не сможет по ним ходить и быстро отучится от вредной привычки.

Спасение мебели

Еще одно натуральное средство, которое отучит вашу кошку портить мебель или занимать ваше любимое кресло. Наполните пульверизатор на три четверти водой, добавьте 10 капель лавандового или апельсинового эфирного масла и пару капель бесцветного жидкого мыла. Взболтайте и нанесите туда, где кот любит творить свои бесчинства. Больше к этому месту он не подойдет.

Водные процедуры и кошка

Кошек лучше купать в раковине: так они легче переносят стресс от водных процедур, а вам будет проще намылить питомца.

Свободная клавиатура

Если ваша клавиатура постоянно занята котом, то просто поставьте на стол коробку: животное переключится на новый предмет. А если вы постелите туда что-нибудь мягкое, то питомец больше никогда не потревожит вас во время работы.

Устранение неприятного запаха из лотка

Чтобы устранить неприятный запах из кошачьего лотка, достаточно разбросать по нему немного зеленого чая.

Бонус: найдите слабое место своего питомца

А у вас есть свои хитрости, которые упрощают жизнь с вашим четвероногим другом?