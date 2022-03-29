13 человек, которые могут сказать «Привет!» обновленной версии себя

Опрос показал, что почти 40 % женщин и около 20 % мужчин могли бы в будущем рассмотреть возможность пластической операции. Вне зависимости от пола, возраста, семейного положения и расы статистика остается неизменной.

AdMe.ru посвящает эту статью тем, кто хотел перемен и добился впечатляющего результата.

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«На фото слева я вешу около 210 кг (47 % жира), а справа — примерно 142 кг (17 % жира)».

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