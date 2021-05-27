12 удобных и очевидных вещей, которые у нас почему-то делать не принято. А зря

Говорят, что привычка — вторая натура, и мы часто действуем по определенным шаблонам, не задумываясь. Но иногда стоит немного изменить правила, чтобы сделать жизнь легче и приятнее, даже если речь идет о таких простых вещах, как автоплатежи за коммуналку, домашние тренировки и солнцезащитные очки зимой.

Мы в AdMe.ru считаем, что к лучшему нужно меняться даже в мелочах. Вот несколько идей для таких перемен.

Использовать солнцезащитный крем и летом, и зимой

Воздействие солнца — одна из главных причин старения и серьезных заболеваний кожи, поэтому солнцезащитными средствами нужно пользоваться не только летом на пляже, но и в любое время года. Определить, необходимо ли наносить SPF-крем, поможет УФ-индекс. Это показатель интенсивности ультрафиолетового излучения. Чем он выше, тем больше вреда солнечные лучи способны нанести глазам и коже: 0–2: защита не нужна

3–8: необходимо использовать SPF-средства, в полуденные часы оставаться в тени, носить головной убор и одежду с длинными рукавами

если индекс больше 8: оставаться в помещении Значение УФ-индекса в вашей местности можно отслеживать на специальном сайте или в приложении.

Заниматься фитнесом дома

К часовой тренировке в спортклубе нужно добавить еще время на дорогу, переодевание и душ. А если хочется присоединиться к групповому занятию, придется подстроиться под клубное расписание. Для тех, у кого нет времени, но есть желание заниматься спортом, существуют мастер-классы разной сложности, разработанные специально для домашних тренировок — такие, как POPSUGAR Fitness, Body Project и HASfit. Есть и приложения — например, созданный профессионалами Johnson & Johnson набор видеоуроков с тренировками различной интенсивности и продолжительности (от 7 до 32 минут).

Носить солнцезащитные очки в любое время года

Защищать глаза от ультрафиолетового излучения необходимо: его длительное влияние на сетчатку может приводить к различным заболеваниям и быстрому старению кожи вокруг глаз. И зимой такая защита еще нужнее, чем летом: УФ-излучение действует на нас даже в пасмурные дни, проникая сквозь тучи, а при отражении от снега его воздействие удваивается. Выбирайте качественные солнцезащитные очки с УФ-фильтром.

Использовать влажную туалетную бумагу

Биде есть не у всех, а обычная туалетная бумага очищает не до конца. Поэтому после сухой туалетной бумаги рекомендуется использовать влажную. Влажная деликатнее воздействует на кожу, и некоторые ее виды можно безопасно смывать в унитаз: она биоразлагаема и не содержит пластик.

Пользоваться зонтом, когда идет снег

Есть люди, которые переживают, не будут ли они странно выглядеть, если откроют зонт в снегопад. Но гораздо удобнее перед входом в транспорт или помещение просто сложить зонт, а не стряживать с себя мокрый и липкий снег. К тому же зонт защищает от ветра, а случайные снежинки уже не летят в лицо, портя макияж.

Настроить автоплатежи за услуги, которыми вы регулярно пользуетесь

Мобильную связь, интернет, ТВ, коммунальные услуги, кредиты, налоги, благотворительность и даже штрафы можно оплачивать автоматически: если вы настроите автоплатеж, банк от вашего лица будет перечислять за них деньги. Это экономит время и избавляет от неприятных неожиданностей вроде отключения интернета из-за того, что вы забыли вовремя заплатить за него.

Положить у постели теплые вещи

Психолог Юлия Рублева советует тем, кому по утрам сложно вылезти из-под одеяла, облегчить себе пробуждение: постелить под ноги коврик, положить на стул рядом с кроватью теплый толстый халат и приготовленный с вечера термос с горячим напитком. Можно добавить и парочку теплых носков.

Пристегиваться на заднем сиденье

Несмотря на то, что не пристегиваться на заднем сиденье — это нарушение правил дорожного движения, многие этого не делают. И зря. При столкновении даже на небольшой скорости непристегнутый пассажир по инерции вылетит вперед, получит травмы сам и травмирует других.

Промолчать, если кто-то чихнул

Этикет предписывает не реагировать на любые проявления физиологии. Если кто-то рядом чихнул, нужно сделать вид, что вы этого не заметили. Человеку, оказавшемуся в центре внимания в тот момент, когда ему хочется незаметно привести себя в порядок, может быть некомфортно. Это правило распространяется на общественные места — офис, транспорт и т. д. Говорить «будь здоров» кому-то из близких, конечно, не возбраняется.

Замораживать готовую еду

Многие считаю, что семью кормить лучше «свеженьким», а если заморозить готовые блюда, они потеряют свои свойства. Но если следовать правилам заморозки, размороженная еда не будет отличаться от только что приготовленной. К тому же, если вы замораживаете порционно, каждый из членов семьи сможет выбрать то, что ему нравится, а ребенок, придя из школы, сможет разогреть себе обед самостоятельно. В сети можно найти множество рецептов блюд, идеально подходящих для замораживания (загуглите freezy cooking recipes).

Заменить пышные праздничные застолья простыми закусками

Если вы приглашаете в дом гостей, необязательно кормить их «на убой». Застолье с горячим и салатами не проходит бесследно ни для кошелька, ни для желудка. В гости приходят прежде всего пообщаться, а не поесть, поэтому стоит продумать, чем вы займете вечер — настольными играми, просмотром кино и т. д. Если ваши друзья не привыкли к формату домашнего фуршета, предупредите их о нем заранее: тогда гости не придут слишком уж голодными.

Платить за себя в кафе

Романтические ритуалы ухаживания в современном обществе никуда не делись: мужчины, как и раньше, показывают свою заинтересованность, делая подарки и окружая женщин заботой. Но все же сбегать в туалет «припудрить носик» именно в тот момент, когда официант принес чек, не стоит. Лучше предложить разделить счет. Женщины уже давно получили доступ к экономическим благам и способны заплатить за тарелку супа самостоятельно. И если мужчина захочет угостить вас, будьте уверены, он настоит на оплате или проявит свой интерес каким-то иным способом. И не потому, что «должен», а потому что ему действительно приятно сделать это.