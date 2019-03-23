12 простых вещей, которые медленно уничтожают ваш компьютер

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Компьютеры должны делать нашу жизнь проще, но часто именно они становятся причиной нервозности из-за частых поломок. Чтобы раз и навсегда избавиться от головной боли по поводу очередных неполадок в работе операционной системы, следует разобраться в возможных причинах. Кто бы мог подумать, что наушники могут влиять на производительность, а батарею от ноутбука лучше хранить в холодильнике?

AdMe.ru рассмотрел возможные причины поломок и сокращения срока службы стационарных компьютеров и ноутбуков.

Несоблюдение порядка подключения блока питания к ноутбуку

Нельзя сначала вставлять вилку от зарядки в розетку, а потом только подключать разъем к ноутбуку. При таком порядке действий блок питания может просто-напросто перегореть, в худшем случае есть вероятность поломки материнской платы. Правильный порядок действий должен быть таким: сначала вставляется разъем в ноутбук, потом — вилка в розетку, а затем уже включается питание.

Подключение к розетке, не вынимая батарею у ноутбука

При частом использовании ноутбука с подключением от розетки рекомедуется вынимать батарею, предварительно зарядив ее примерно до 50–60 %. Если оставить ее внутри, то со временем она потеряет часть своей производительности, от нее уже не будет никакого толка, максимум — она даст энергии на пару десятков минут. Хранить отсоединенную батарею лучше всего в холодильнике, не в морозилке. Для надежности необходимо завернуть ее в непромокаемый пакет. Так она не окислится и сохранит все свои свойства.

Нетерпеливость после включения или перезагрузки

После загрузки компьютеру необходимо дать немного времени для полного включения. Нетерпеливость в данном случае может привести к зависанию операционной системы, искажению передачи данных, чрезмерной нагрузке. Если компьютер продолжает работать медленно после нескольких минут, стоит проверить список автозагружаемых программ и почистить его.

Использование тройника и удлинителя вместо сетевого фильтра

Скачки напряжения или неожиданные перебои в подаче энергии могут привести не только к мгновенной потере данных, но и к сгоранию процессора. Чтобы обезопасить себя и свести все риски к минимуму, необходимо использовать вместо обычного тройника или удлинителя сетевой фильтр. Его оснащение позволяет отключать питание в моменты сильных перепадов тока. Если есть возможность, можно дополнительно приобрести стабилизатор напряжения.

Установка системного блока близко к стене и предметам интерьера

Поскольку системный блок довольно внушительных размеров, многие пытаются задвинуть его куда-нибудь подальше, чтобы он не выделялся на общем фоне. В погоне за комфортом забывается правило о свободном доступе к вентиляции. Часто она заслоняется стеной, шторами или другими предметами интерьера. Каждый компьютер нуждается в эффективной системе охлаждения, иначе не избежать перегрева и перебоя работы отдельных элементов. Убедитесь, что ничто не мешает доступу воздуха и отверстие вентиляции ничем не заблокировано.

Халатное отношение к программной составляющей

Чтобы операционная система работала долго и бесперебойно, к ней необходимо относиться со всей ответственностью. Тщательно отслеживайте, что именно устанавливаете. Никаких лишних и ненужных программ быть не должно.

Вовремя чистите реестр и избавляйтесь от временных файлов и различных дубликатов.

По возможности используйте только оригинальные драйверы, которые полностью подходят под характеристики компьютера.

Регулярно проводите антивирусное сканирование и избавляйтесь от подозрительных файлов.

Переноска ноутбука в режиме сна и гибернации

Перед тем как положить ноутбук в чехол и отправиться куда-нибудь, необходимо убедиться, что он находится в режиме завершения работы. Сон и гибернация хороши тогда, когда человек пользуется гаджетом исключительно дома и не любит постоянно ждать полной загрузки системы (хотя все же стоит ее проводить время от времени). Режимы сна и гибернации не рекомендуется использовать при переноске ноутбука, потому что во время активного движения может произойти сбой в системе. Из-за этого впоследствии программное обеспечение может работать некорректно.

Попадание на экран солнечных лучей

И компьютер, и ноутбук могут пострадать от воздействия солнца, если держать технику близко к окну. Одна из проблем заключается в возможном перегреве, по этой же причине нельзя устанавливать технику рядом с обогревательными приборами. Во-вторых, солнечные лучи могут быть губительными для дисплея. Если регулярно подвергать экран такому свету, то со временем можно будет попрощаться с яркой и насыщенной картинкой.

Недостаток системы охлаждения ноутбука

Всегда необходимо держать ноутбук на ровной и твердой поверхности, чтобы он мог бесперебойно работать. При этом важно следить за положением вентиляционного отверстия. Для моделей, где оно располагается снизу, недостаточно просто плоского стола в качестве опоры. В данном случае придется использовать дополнительную систему охлаждения — специальную подставку с встроенными внутрь небольшими вентиляторами.

Использование неоригинального блока питания ноутбука

Часто бывает так, что блок питания перегорает и появляется необходимость в приобретении нового. Одолжить у знакомых или взять первый попавшийся — не лучшая идея. Важно, чтобы зарядка полностью подходила к модели ноутбука и была оригинальной. Даже если, казалось бы, блок питания совпадает по всем характеристикам, но не той фирмы, все равно лучше поискать именно тот, который будет удовлетворять всем запросам. В противном случае могут возникнуть проблемы с аккумулятором или материнской платой.

Неправильная чистка экрана монитора

Использование жидкости при чистке монитора может стремительно сократить срок его эксплуатации. Спиртосодержащие вещества на основе аммиака способны серьезно повредить антибликовое покрытие. Также не рекомендуется пользоваться влажными и тканевыми салфетками, чистящими средствами и даже проточной водой. Лучше отдавать предпочтение микрофибре или тряпкам из очень мягких тканей. Особо трудные загрязнения можно постараться оттереть специальными салфетками, предназначенными для чистки экранов. Выбирать их надо, исходя из типа монитора, чтобы не испортить покрытие.

Подключено то, что не используется

Приостановка, казалось бы, простых и даже незначительных встроенных технологий может оказать значительное влияние на производительность батареи ноутбука. Когда есть возможность, отключайте звук, дополнительную подсветку на клавиатуре, Bluetooth, а также Wi-Fi, если можно работать в автономном режиме. Еще одна вещь, которая может помочь, — это отключение беспроводной мыши, флеш-накопителей, наушников и внешних жестких дисков. Все они частично поглощают энергию даже в выключенном состоянии.

Бонус

К сожалению, поломки все же случаются, но даже в таких ситуациях можно найти свои плюсы. Например, если все же не удалось спасти сломанную клавиатуру, то ее можно повторно использовать.

Замечали ли вы за собой подобные ошибки?