12 причин, по которым летом теряются дети. Составлено волонтерами одного из самых известных поисково-спасательных отрядов

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Летом дети готовы целыми днями играть в городских парках и торгово-развлекательных центрах, бегать на природе и исследовать новые территории. Но, к сожалению, родители не всегда могут уследить за детьми, которых постоянно тянет на приключения.

Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с рекомендациями одного из самых известных поисково-спасательных отрядов мира — «Лиза Алерт» и поняли, что эту информацию должен знать каждый, у кого есть дети. А вы знали, чем опасны деревенские туалеты и как красная куртка может спасти ребенку жизнь?

Из-за чего дети теряются на городских улицах, в парках развлечений и торговых центрах

1. Дети могут за считаные минуты исчезнуть в торговом центре, пока их мамы примеряют платья. За закрытой шторкой не будет видно, куда направился ребенок (хорошо, если он обнаружится у ближайшей витрины с игрушками). 2. Малыши часто отстают в толпе у аттракционов или в торговых центрах и сами идут искать своих родителей. 3. Родители нередко забывают дать детям устройство для связи (заряженные часы с GPS-трекером или мобильный телефон) — в таких случаях поиски пропавшего могут затянуться. Памятка для родителей: Фотографируйте детей перед походом на культурно-массовое мероприятие.

Выбирайте для прогулки яркую одежду: так будет проще держать детей в поле зрения, а если вдруг придется просматривать записи на камерах, контрастная одежда на них будет выделяться.

Напомните детям, что, если они потеряются, нужно оставаться на месте, а за помощью можно обратиться к женщине с ребенком, полицейскому или продавцам в соседних магазинах.

Какие опасности подстерегают детей в деревне и на даче

1. Ребенок может провалиться в обычный деревенский туалет. Это одна из самых больших опасностей для городских детей, которые часто не умеют пользоваться подобным «устройством». 2. Случается, что дети падают в колодцы с водой, а проходящие мимо взрослые просто не слышат их криков. 3. Спасателям нередко приходится помогать детям, которые упали в открытые люки, забрались на заброшенные объекты или получили травмы, играя у неогороженных трансформаторных будок.

Памятка для родителей: Расскажите детям обо всех нюансах сельского быта. Сходите с ребенком в туалет и объясните, как им пользоваться, напомните, что к колодцам категорически нельзя приближаться без взрослых.

Предупредите об опасности «заброшек» — полуразрушенных домов, частично затопленных шахт, пещер у рек и брошенных погребов. В любом из этих мест можно получить травму или встретиться с агрессивно настроенными взрослыми.

или встретиться с агрессивно настроенными взрослыми. Запретите играть на свалках: тут можно куда-нибудь провалиться, залезть в выброшенные шкафы или холодильники и не суметь оттуда выбраться.

Напомните, что нельзя играть на территории старых складов, ферм и зернохранилищ: велика вероятность, что там остались невывезенные химикаты и обработанное перед посевом зерно.

Причины, по которым дети теряются в лесу

1. Родители могут подумать, что ребенок хорошо ориентируется на местности, и отпустить его в лес одного. Собака как спутник не в счет. 2. Дети нередко теряются в лесу вместе с бабушками и дедушками, у которых в силу возраста есть серьезные хронические заболевания. Если со взрослыми что-то происходит, малыши не могут им помочь и самостоятельно выбраться из леса. 3. Случается, что дети увлекаются сбором грибов или ягод и уходят далеко вперед, а обнаружив, что остались одни, впадают в панику и убегают дальше в чащу.



Памятка для родителей: Объясните детям, что лес ни в коем случае нельзя посещать без взрослых (даже со старшими ребятами или с собакой).

Перед походом в лес в детский рюкзачок обязательно нужно положить полностью заряженный телефон, воду, шоколадку и свисток.

Детская одежда должна быть яркой: так вы не потеряете маленьких грибников среди деревьев.

Дети должны знать, что, если они все-таки потерялись, нужно оставаться на месте (как вариант — выйти на полянку или дорогу) и там ждать спасателей.

На всякий случай объясните, как правильно звонить по номеру 112. Чтобы у оператора не возникло ощущения, что ему звонят из озорства, необходимо представиться, а если на другом конце провода повесят трубку, нужно перезвонить еще раз и продолжать звонить, пока не поверят.

Научите своих пожилых родственников всегда брать с собой «аварийный запас» (нож, спички, свисток, полностью заряженный мобильный телефон, воду, еду и таблетки для ежедневного приема).

Какие опасности скрывают водоемы

1. Родители часто надеются на надувные круги или нарукавники и оставляют детей без присмотра, но малыш запросто может выскользнуть из поддерживающих его на плаву средств. 2. Находящиеся рядом взрослые не всегда понимают, что ребенок идет ко дну. Дети тонут быстро, тихо и страшно, совсем не так, как в кино, и иногда окружающие даже не успевают сообразить, что происходит. 3. Подросшие дети могут проявить самостоятельность: сколотить плоты, отправиться плавать на кусках пенопласта или пойти нырять в незнакомых местах. Памятка для родителей: Дети рядом с водоемами должны каждую минуту находиться под присмотром взрослых .

. Все время напоминайте сыновьям и дочерям об опасности воды, особенно если вы живете рядом с водоемом или отправляетесь отдыхать на море. Если не говорить об этом, привлекательность воды может пересилить полузабытое мамино предупреждение.

Научите детей плавать: это в любом случае пригодится им в будущем и повысит шансы остаться в живых при попадании в воду.

А какие правила безопасности вы в первую очередь разъяснили своему ребенку?