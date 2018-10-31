Американский институт цвета назвал 12 оттенков, которые будут актуальны в 2019 году

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Институт цвета Pantone представил самые модные оттенки предстоящего сезона «весна-лето — 2019». И их можно назвать самыми дерзкими за последние несколько лет. В палитру вошли 12 ярких оттенков. Институт Pantone в буквальном смысле задает тональность всех будущих коллекций модных дизайнеров. И если вы способны отличить коралловый от розового или знаете, как выглядит пурпурный цвет, то эта статья придется как нельзя кстати.

AdMe.ru подготовил для вас материал о том, какими будут самые модные цвета следующего года и каким образом внедрить их в повседневный гардероб.

«Фиеста», Fiesta

Насыщенный оттенок Fiesta — самый яркий в палитре Pantone. Цвет гармоничен в сочетании с мягкими нюдовыми или контрастными, глубокими оттенками, например с синим. О привычном сочетании «красный — черный» теперь можно забыть. Чтобы не переусердствовать с яркостью в повседневных образах, выбирайте «фиесту» лишь в качестве акцента в аксессуарах: браслетах, сумочках, платках.

«Розовый павлин», Pink Peacock

«Розовый павлин» сочетается и комбинируется с такими неожиданными цветами, как фиолетовый, неоново-синий или темно-зеленый. Впрочем, этот цвет может быть и вполне самостоятельным, а за счет чередования различных фактур, тканей и комбинаций можно создать необычный образ. Этот женственный и одновременно напористый оттенок интереснее всего смотрится на вещах со строгим геометрическим принтом.

«Королевский синий», Princess Blue

Цвет Princess Blue настолько универсален, что сочетается и с пастельными оттенками, и с контрастными: оранжевым, желтым, зеленым или красным. Фаворит дизайнеров в новых женских коллекциях — мужской костюм оверсайз. Для создания более сдержанного образа можно выбрать костюм с юбкой, как это часто делает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

«Сладкая сирень», Sweet Lilac

Самый романтичный и нежный оттенок в списке Pantone, Sweet Lilac, эффектно смотрится со всеми тонами голубого и фиолетового. Такое цветовое сочетание чаще всего можно найти на свитерах, платьях, классических юбках и даже брюках. C точки зрения модных дизайнеров, цвет Sweet Lilac идеально дополнят классический черный или белый.

«Живой коралл», Living Coral

Нежный коралловый оттенок можно отнести к нюдовым. Этот цвет выгодно подчеркивает тон кожи. Утонченный и гладкий Living Coral самодостаточен и хорошо смотрится с естественными кожными оттенками, поэтому дополнять его другими красками нет необходимости. Идеальная рифма для «живого коралла» — мягкие нюдовые, бежевые и серые тона, для контраста можно выбрать металлик, черный или «насыщенную фуксию».

«Шутовской красный», Jester Red

Интенсивный, насыщенный и глубокий, он олицетворяет элегантность и богатство. Сочетать такой жизнерадостный цвет можно со сдержанными и чистыми оттенками: темно-синим, молочно-белым, коричнево-черным, пастельными тонами, а также со всеми вариантами денима.

«Мох в террариуме», Terrarium Moss

Благородный и сдержанный Terrarium Moss — один из главных фаворитов новой палитры Pantone. Брюки, юбки, пальто, худи, свитшоты — глубокий зеленый идет всем. Именно поэтому данная вариация оливкового представлена в коллекциях не только люксовых брендов, но и более демократичных марок. Основное сочетание сезона — оттенок Terrarium Moss и оранжевый.

«Куркума», Turmeric

Оттенок Turmeric гармоничен в качестве основы образа. Это могут быть струящиеся платья из легких материалов, массивные вязаные свитера оверсайз, юбки из вернувшегося в моду вельвета или же аксессуары. Особенно актуальны в этом сезоне яркие платки. Самые популярные цветовые сочетания — с пронзительно голубым, который соответствует цвету джинсовой ткани, и черным.

«Стебель перца», Pepper Stem

Этот благородный цвет привнесет весеннюю свежесть в любой образ. Однако переборщить с зеленым не так уж и сложно, поэтому лучше всего комбинировать Pepper Stem с нюдовыми или серыми тонами, денимом. Яркие цвета допустимы лишь в качестве небольших акцентов, ведь иначе образ будет выглядеть нарочито кричащим. В цвете «стебель перца» хорошо смотрятся кардиганы, платья, свитшоты или джемперы.

«Золотая осина», Aspen Gold

Цвет, несмотря на его сочность, подходит как для зимнего, так и для летнего гардероба. В этом сезоне такие демократичные бренды, как Pull & Bear и Bershka, посвятили целые коллекции желтому и оранжевому: в топах продаж — кардиганы, уютные свитера, худи и кожаные куртки. В повседневной жизни сочетать ярко-желтый с другими оттенками несложно, достаточно выбрать один глубокий цвет, который визуально усмирит палитру Aspen Gold.

«Тоффи», Toffee

Теплый карамельно-коричневый «тоффи» придаст образу глубину и уравновесит буйство красок яркой палитры Pantone. В одежде этот цвет лучше всего сочетается с элегантными темно-зелеными, изумрудными и темно-синими оттенками. Также будут отлично смотреться и монохромные образы. Однако несомненной изюминкой гардероба станет именно шелковая блуза в оттенке Toffee.

«Манговый мохито», Mango Mojito

В цвете Mango Mojito выбирайте кардиганы, пальто, блузы, а также одежду, максимально приближенную к лицу. А вот лучшей парой для золотисто-желтого станет еще один оттенок трендовой палитры — «королевский синий», в том числе и другие его вариации.