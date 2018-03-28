12 способов использования косметических средств, которые вы хотели выбросить

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«Экономия — богатство бедных и мудрость богатых», — любил говорить Александр Дюма. Порой вещи, которым, кажется, уже не найти применения, могут служить верой и правдой. Например, крем, запах которого вам не нравится, или пудра «неправильного» оттенка. Мы знаем, как заставить косметику, которая просто пылится на полках, приносить пользу.

Мы в AdMe.ru нашли способы применения косметических средств, которые вам не подошли, но хранятся, потому что выбрасывать все-таки жалко.

1. Тоник

В состав многих тоников для лица входит спирт, который эффективно уничтожает бактерии, что делает его отличным антисептиком. Тоник выручит вас, если понадобилось срочно продезинфицировать руки. Он способен стать отличной альтернативой специальному средству.

Им же можно протереть мобильный телефон или клавиатуру компьютера. Во-первых, на этих предметах скапливается огромное количество грязи и бактерий, во-вторых, технику не стоит промывать водой, а вот спиртовые растворы для этих целей подходят.

2. Косметическое масло

Косметическим маслом для кожи можно почистить раковину из нержавеющей стали. Капните средство на тряпку и протрите поверхность, после чего пройдитесь бумажным полотенцем. Масло создает на поверхности тончайшую пленку, которая предотвратит появление налета и пятен от мыла. Недаром эту хитрость часто используют на выставочных образцах.

3. Прозрачный лак для ногтей

Бесцветный лак способен придать блеск не только ногтям, но и практически любым полированным поверхностям, он же поможет закрепить мелкие детали. Чтобы избавиться от царапин на полированной мебели, нужно аккуратно нанести средство на поврежденный участок.

Лак поможет спасти любимую пару очков. Чтобы больше не терять маленькие болтики из оправы, достаточно закрепить их тонким слоем лака.

4. Пудра

В пудре содержатся минеральные соли, которые обладают способностью поглощать влагу. Перед тренировкой в спортзале припудрите зоны с повышенным потоотделением: подмышки, локтевые сгибы, декольте и ладони. Такой трюк поможет избежать раздражения и натертостей.

Рассыпчатая пудрой можно заменить сухой шампунь для волос. Нужно слегка припудрить корни волос, чтобы это косметическое средство впитало излишки кожного жира. После этого хорошо расчешите волосы над ванной.

5. Двухфазное средство для снятия макияжа

Двухфазное средство для снятия макияжа справляется не только с косметикой на лице, но и с разными типами загрязнений. Чтобы устранить следы от этикеток и ценников практически с любой поверхности, протрите ее ваткой, смоченной в таком средстве. Таким же образом можно удалить пятно от косметики с одежды, только в этом случае следует пользоваться прозрачной жидкостью, без красителей.

6. Жидкость для снятия лака

Жидкость для снятия лака, в составе которой есть ацетон, может использоваться в быту как растворитель, пятновыводитель. Кроме того, такое средство обладает обезжиривающим эффектом. Если ваши пальцы оказались в липком плену суперклея, нанесите ацетон на кожу. Подождите около 30 секунд и помойте руки теплой водой с мылом.

Чтобы вернуть первозданную чистоту кафелю, возьмите теплую воду, добавьте туда средство и помойте получившимся составом плитку.

Если на фарфоре появились пятна, нужно аккуратно почистить его мягкой тканью, смоченной в воде с добавлением жидкости для снятия лака. Не забудьте тщательно промыть посуду, чтобы полностью удалить остатки ацетона.

7. Крем

В состав кремов входят увлажняющие компоненты. Именно они помогают вернуть коже эластичность и делают ее более мягкой. Крем, который не подошел вам, непременно понравится вашим кожаным вещам. Чтобы освежить вид сумки или любимой пары обуви, нужно смазать их остатками крема, и они вновь засияют как новые.

Также кремом вы можете смазать зимнюю обувь перед тем, как убрать ее на лето в шкаф.

8. Шампунь

В состав любого шампуня кроме обычных моющих компонентов входят смягчающие вещества, а также пантенол (Panthenol), поэтому он отлично подходит для стирки вещей из деликатных тканей. Кружевное белье, изделия из натуральной шерсти, шелковые ткани — все эти вещи скажут спасибо, если вы замените стиральный порошок шампунем.

9. Бальзам для губ

Основой этого косметического средства является вазелин, который обладает увлажняющим и смазочным действием. Остатки гигиенической помады помогут спасти посеченные кончики волос, нужно лишь аккуратно нанести средство.

Бальзам поможет поладить с заклинившими механизмами, ведь он работает как смазка. Например, его можно нанести на дверные петли и фурнитуру кухонных шкафчиков и окон, чтобы они легче открывались и закрывались.

10. Лак для волос

Бытовое использование лака для волос обусловлено его пленкообразующим действием. Чтобы быстро избавиться от шерсти на одежде, нужно взять полотенце, обильно сбрызнуть его лаком для волос и провести им по ткани, смахивая шерстинки. Вещи станут чистыми, а в качестве бонуса вы получите антистатический эффект.

Если распылить небольшое количество лака на воздушные шарики, то они гораздо дольше сохранят свою форму и не будут притягивать пыль.

11. Скраб

В составе скраба обязательно есть мелкие твердые частицы, с помощью которых и происходит механический пилинг кожи. Чтобы отмыть въевшуюся после работ в саду землю, нужно воспользоваться скрабом.

Пилинг бровей, который рекомендуется сделать перед их окраской, — еще один способ использовать скраб. Эта процедура поможет удалить омертвевшие клетки кожи, а также избавиться от остатков косметических средств: карандашей, воска или теней.

Скраб поможет справиться и с вросшими волосками. Важно делать пилинг перед эпиляцией, а также 2–3 раза в неделю после процедуры.

12. Красная помада

В случае с помадой важен именно цвет. Этот трюк кажется странным, но он работает по принципу цветового круга: коралловый цвет помады и фиолетовые оттенки расположены напротив, а значит, способны уравновесить друг друга. Чтобы временно замаскировать татуировку, нужно нанести на нее помаду и дать ей высохнуть. Следующим слоем нанесите плотный тональный крем и зафиксируйте лаком для волос.

Этот же принцип работает и с темными кругами под глазами. Сначала тонким слоем нанесите красно-оранжевую помаду, а лишь затем консилер. И никакого волшебства!