11, казалось бы незаметных, вещей на кухне, которые выдают нерадивую хозяйку

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Кухня — одно из самых посещаемых мест в доме. Каждая хозяйка так привыкает к ее виду, что не замечает мелкие детали, которые все портят. Постоянно делать полную уборку хлопотно. Но если следовать несложным правилам, то любимая кухня всегда будет выглядеть замечательно.

AdMe.ru предлагает посмотреть на свою кухню критическим взглядом и исправить в ней те вещи, которые придают ей захламленный вид.

1. Хранение продуктов и вещей на открытых поверхностях

На большой кухне с хранением продуктов и всевозможных мелочей вопроса не возникает, но как быть с маленькой площадью, где все на виду? Выход — единый стиль емкостей для хранения. Банки для специй и сыпучих продуктов, контейнеры для лекарств — все то, что находится на виду, пусть будет в одном цвете и стиле, подходящем к вашей кухне. К тому же хранение продуктов в банках с крышкой защитит их от жучков и пищевой моли. Для увеличения площади под хранение можно сделать дополнительные полки в глубоких ящиках.

2. Посуда

Битую посуду лучше отреставрировать или вовсе выбросить. Даже если не верите в приметы, то поверьте в то, что вид вашей кухне она портит. В трещинках надколотой посуды собираются грязь и микробы, неспроста по санитарным требованиям такую посуду не используют в заведениях общепита. Избавьтесь также от потерявших вид пластиковых тазиков, эмалированных прожженных мисок, старых деревянных лопаточек, которые стоят в держателе на виду. Кстати, деревянные лопаточки и ложки для перемешивания нужно часто менять.

3. Раковина

Чтобы избавиться от горы посуды в раковине, посчитайте, сколько комплектов тарелок, вилок и ложек необходимо на вашу семью, а остальное уберите. Так будет меньше соблазна доставать чистую посуду, вместо того чтобы ее помыть. После мытья посуды и приготовления еды раковину нужно обязательно мыть и желательно вытирать насухо, например бумажными полотенцами. Остатки пищи и влажная среда в кухонной раковине — рассадник для микробов и грибков, поэтому обязательно 2–3 раза в неделю чистить раковину чистящим средством.

4. Хранение чистящих средств

В квартирах с маленькой ванной стиральная машина часто располагается на кухне. А рядом с ней остаются стоять на виду стиральный порошок, кондиционер, отбеливатель. К тому же моющие средства пахнут, и этим вредно дышать. Есть вариант убрать все это под мойку, но там обычно мало места, потому что мусорное ведро и чистящие средства для кухни тоже надо где-то хранить. Если ведро небольшое или стоит в другом месте, в этом шкафчике под мойкой можно установить тонкий рейлинг. А на него повесить бутылки с пульверизатором, ершики, также появится место для перчаток и тряпок. Таким образом, освободится дополнительное место для хранения чистящих средств.

5. Кухонный стол

Вазочки, сахарницы, остатки специй после доставки еды, салфетки, подставки под горячее, пакетики с печеньем и многое другое остается на виду. От этого заставленный вид стола становится повседневным, обыденным и привычным. Остатки специй после доставки еды можно переливать в баночки и хранить в закрытом виде. Печенье и хлеб — сразу убирать в шкафы. Всю лишнюю посуду убрать на свое место, проверить чистоту сахарницы и солонки. Времени на все это уйдет немного, но результат будет виден сразу.

6. Губки и тряпки для стола

Губки и тряпки — это краеугольный камень любой кухни. Для губки можно завести красивую мыльницу. Тряпку сушить в обязательном порядке, но только не на кране. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, если он не из суперкачественной и дорогой сантехнической линейки, то скоро начнет покрываться мелкими пятнышками ржавчины. Под хранение губок и тряпок можно приспособить место под кромкой мойки, сделав там небольшую нишу. Если это невозможно, то их надо стирать, сушить, часто менять. В ходе одного исследования выяснилось, что на 86 % губок и тряпок живут дрожжи и плесень. Эксперты рекомендуют менять губку не реже чем раз в неделю.

7. Дверцы шкафов

Если на кухне нет мощной вытяжки, а на плите часто готовят и особенно жарят, то дверцы шкафов быстро покроются налетом жира. Особенно это хорошо заметно на глянцевой поверхности. Протирайте чаще, чтобы потом не тратить все выходные на оттирание шкафов. Дверца шкафа, за которым стоит мусорное ведро, страдает особенно. Если она не снабжена механизмом открывания, ее обычно открывают мокрыми и грязными руками. Есть маленький секрет: перевесьте эту дверцу чуть ниже, чем положено, тогда ее можно будет открывать ногой.

8. Кухонный текстиль

Посмотрите свежим взглядом на любимый фартук и тканевые прихватки. Если фартук в жирных неотстирываемых пятнах, а прихватки носят на себе боевые следы от жара — расстаньтесь со всем этим. Сшейте или купите себе новые фартуки и прихватки. Вложения небольшие, но кухня преобразится.

9. Записки-напоминалки и макулатура

Многочисленные записки домочадцам, напоминания, которые подкладываются под магнитики на холодильник, клеятся на шкафчики и другие видные места. Они отклеиваются, желтеют от времени и придают неряшливый вид кухне. Вместо бумажных листов можно использовать магнитно-маркерную доску, которая крепится на холодильник или другое подходящее место. В итоге все послания и напоминания находятся в одном месте.

10. Кухонное окно

Облагородьте кухонное окно. С подоконника уберите всякую мелочь, которая имеет свойство там скапливаться, — ручки, книжки, зарядные устройства и т. д. Если на подоконнике цветы в горшках, то лучше оставить те, которые не требуют интенсивного полива: во влажной среде могут появиться мошки. От опрятности кухонного окна во многом зависит общее впечатление от кухни.

11. Чистый воздух

Проветривайте кухню как можно чаще, особенно во время приготовления пищи. Если готовите морепродукты или что-то жарите и нет вытяжки — закрывайте дверь и открывайте форточку. Проветренная кухня — это плюс к чистоте, аккуратности и собственному здоровью.

А какими способами поддержания чистоты пользуетесь вы?