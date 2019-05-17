11 самых популярных вопросов о брекетах, ответы на которые стоит узнать перед их установкой

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Красивые и ровные зубы — мечта многих. И кажется, что для ее осуществления требуется одно: найти грамотного ортодонта, чтобы он установил брекет-систему. Но перед тем, как пойти к врачу, стоит разобраться в данной теме. Поэтому мы решили собрать самые волнующие вопросы, которые мучают большинство людей перед установкой брекетов. Конечно, мы понимаем, что каждый случай уникален, и опишем только среднестатистические варианты.

AdMe.ru считает, что гораздо проще принимать те или иные решения, когда знаешь ответы на интересующие вопросы.

1. Брекеты портят эмаль и провоцируют кариес?

Кариес провоцирует плохая гигиена полости рта. Чтобы этого избежать, нужно чистить зубы после каждого приема пищи. Для чистки зубов с брекетами необходимо иметь 3 щетки (обычную, ортодонтическую и монопучковую) и разные виды ершиков, чтобы прочистить зубы между замочками и дугами. Идеальным завершением чистки будет использование ирригатора, с помощью которого легко убрать остатки еды. В среднем на одну чистку зубов уходит до 10–15 минут. Брекеты не портят эмаль при соблюдении одного условия: тщательной чистке зубов. Если пренебрегать этим правилом, то на эмали могут появиться белые пятна, свидетельствующие о вредных отложениях, из-за которых может образоваться кариес.

2. Брекеты — это надолго?

В среднем брекеты носят 1,5–2 года, но порой и дольше. В самых сложных случаях период лечения может растянуться до 4 лет. Еще добавим, что брекеты бывают разными: металлическими, керамическими, сапфировыми, металлическими саморегулирующимися, керамическими саморегулирующимися, лингвальными. Они отличаются по эффективности, внешнему виду, стоимости и длительности ношения.

3. Ставить брекеты больно?

Процесс установки брекетов безболезненный, но длительный, это занимает около часа. Сначала брекет-систему устанавливают на верхний ряд зубов, через 2 месяца — на нижний. Самый сложный и неприятный период — это первые несколько дней после установки системы. В эти дни лучше питаться пюрешками, кашами и любой другой мягкой пищей. Постепенно зубы адаптируются, и боль уйдет.

4. Как часто нужно посещать ортодонта?

Как правило, врача нужно посещать 1 раз в 2 месяца для замены дуги. При каждом посещении меняют одну дугу — верхнюю или нижнюю. По мере необходимости к дугам добавляются различные ортодонтические штучки: резиновые цепочки, пружинки, проволочки и так далее. Также 1 раз в 4 месяца необходимо делать профессиональную чистку зубов, так как с брекетами быстрее образовываются налет и камни на зубах.

5. Чтобы установить брекеты, необходимо удалить зубы мудрости?

Действительно, для того, чтобы всем зубам хватило места и они правильно встали, может потребоваться удаление восьмерок. Но это нужно не всегда.

6. Брекеты царапаются?

Брекет-система подвижная, ведь она пытается поставить зубы на нужное место. Поэтому в процессе этих передвижений иногда дуга может смещаться и травмировать щеку острым краем. Специально для таких ситуаций был изобретен ортодонтический воск, которым можно заклеить острый край дуги.

7. Можно ли есть твердую пищу?

В период ортодонтического лечения лучше воздержаться от употребления в пищу орехов, сухариков, хлебцев, так как они могут повредить систему. Также рекомендуется не кусать, а резать твердую пищу, например некоторые виды фруктов. В остальном ограничений нет. Кстати, в период ношения брекетов многие худеют, так как не хотят лишний раз после еды чистить зубы.

8. Как есть в общественных местах?

Многие из тех, кто носил брекеты, испытывали некоторое стеснение, когда ели в общественных местах. Связано это было с опасением, что еда застрянет в замочках или на дуге. Эта проблема решается довольно просто: нужно всегда иметь с собой специальный ершик для чистки брекетов и зубную нить. В крайнем случае можно просто прополоскать рот водой.

9. После снятия брекетов зубы могут вернуться в прежнее положение?

После снятия брекетов нужно носить ретейнеры: они помогают зубам оставаться на новом месте. Ретейнеры крепятся с внутренней стороны зубов — 6 сверху и 6 снизу. Подростки носят их около 2 лет. А взрослым ретейнеры придется носить всю жизнь, но это не страшно, так как они практически не ощущаются. Самая большая проблема, которая может возникнуть, — необходимость посетить ортодонта, чтобы подклеить оторвавшийся ретейнер. Помимо этого, по вашим уже новым слепкам зубов изготовят специальную капу, которую нужно будет надевать на ночь в течение 2 лет.

10. Можно ли отбелить зубы после снятия брекетов?

После снятия брекетов многие люди хотят довести свою улыбку до голливудских стандартов: сделать ее белоснежной. Но врачи обычно не рекомендуют делать это сразу после снятия, а некоторые и вовсе против этой процедуры, так как процесс отбеливания зубов вымывает из них кальций и делает их более чувствительными. Делать отбеливание лучше хотя бы спустя полгода после снятия брекет-системы. И предварительно перед процедурой стоит укрепить зубы специальным гелем с кальцием.

11. Взрослым можно ставить брекеты?

Брекеты не рекомендуют ставить беременным и кормящим женщинам, людям с сильным пародонтитом и детям до 12 лет. Взрослым ставить брекеты можно, а иногда даже необходимо. Но перед их установкой следует посетить пародонтолога, чтобы убедиться, что десны выдержат весь курс лечения. Кстати, не редкость, когда брекеты ставят взрослым людям перед протезированием: к примеру, если один зуб из зубного ряда покинул «стройные ряды», то зубы постепенно будут смещаться. Чтобы вернуть их в правильное положение, понадобится брекет-система. Также взрослые обычно носят брекеты дольше, чем подростки.