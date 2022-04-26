11 хитростей, которые помогут выжать из гардероба максимум, не покупая кучу новой одежды

Сколько бы лет ни было девушкам и женщинам и сколько бы денег ни было в кошельке, всегда хочется выглядеть стильно и аккуратно. К счастью, для этого не всегда надо тратить кругленькую сумму. Можно просто правильно подобрать сумку, добавить небольшой аксессуар и выбрать подходящие пропорции одежды.

AdMe.ru отобрал из массы советов те, которыми без труда сможет воспользоваться каждая, чтобы выглядеть с иголочки.

Сочетание текстур и принтов

Один из способов выглядеть дороже — научиться сочетать текстуры и рисунок на одежде. Простые текстуры ткани (на которых не видно явного переплетения нитей) можно взять за основу и дополнить их более сложными (а вот на них может быть более выраженное переплетение). Например, хорошо будет смотреться сочетание из длинного клетчатого пиджака, на котором видно переплетение нитей, с простыми брюками и рубашкой, текстура которых более гладкая, а джинсы будут хорошо выглядеть в сочетании с атласным топом.

Выбор нейтральных цветов

Еще один способ мгновенно сделать образ дороже — иметь в гардеробе одежду нейтральных цветов. Никто не спорит, что яркие цвета можно носить так, чтобы образ смотрелся стильно, но так же легко можно и промахнуться. Нейтральные цвета, такие как белый, бежевый, серый, кэмел и черный, легче сочетать друг с другом и с любыми другими цветами.

Удлиненные вещи вместо коротких

Миди — самая универсальная длина платьев и юбок, которые только могут быть. Длина до икр делает их достаточно удобными не только для повседневной носки, но и для официальных мероприятий. Так же прекрасно смотрятся длинные пальто. В целом такие вещи удлиняют силуэт, а фигура кажется стройнее.

Подгонка по фигуре

Если вещь не совсем подошла по размеру, но очень хорошо смотрится на вас, стоит отдать ее в ателье, где ее подкорректируют быстро и профессионально до необходимого размера, чтобы она сидела по фигуре. Ведь хорошо сидящие плечи, правильная длина платья или брюк имеют большое значение для законченности образа.

Соблюдение пропорций

Выглядеть стильно можно, правильно выбрав пропорции одежды. Мысленно нужно поделить тело от плеч до ног на 3 части, но стоит запомнить, что одежду следует подбирать так, чтобы она не делила тело на равные доли. Также надо учитывать сочетание одежды разного объема, жестких и мягких текстур, обтягивающих и свободных силуэтов, толстых и легких материалов.

Добавление ремней и поясов

Самый обычный пояс или ремень средней ширины составит отличную компанию удлиненному жакету. Пояс следует завязывать, будто решили надеть его в последний момент перед выходом, а кончик неаккуратно заправить чуть сбоку от середины.

Низкий каблук вместо высокого

Высокие каблуки в сравнении низкими не такие удобные, да и ходить на них весь день красиво от усталости удается не всегда. Поэтому не стоит брать первые, когда ищете пару повседневных туфель. Идеально будут сочетаться с большинством нарядов остроносые и на небольшом каблуке. Образ благодаря им будет еще более стильным, да и ноги со спиной здоровее будут. Не нужно забывать и про оттенки: телесные и черные туфли выглядят выгоднее других цветов и подходят практически подо всё.

Использование отпаривателя, а не утюга

Гладить вещи, конечно же, стоит всегда. Но многие синтетические материалы и смеси полиэстера нельзя гладить во избежание оставления следов на них. Отпариватель или утюг с функцией подачи пара помогут разгладить складки без особого риска для такой одежды и минимизируют шансы появления ненужных складок, к примеру, на рукавах.

Правильная форма сумки и длина ее ремешка

Самый простой способ улучшить свой образ — это купить хорошую, качественную базовую сумку. Можно быть в простой футболке и джинсах, но, если вы добавите хорошую сумку, образ будет уже совершенно другого уровня. Стоит выбирать жесткую форму и носить ее спереди, отрегулировав ремешок так, чтобы она находилась ближе к талии.

Дополнение образа солнцезащитными очками

Если при взгляде на свой образ у вас появляется чувство, что чего-то будто бы недостает, можно надеть солнцезащитные очки. Даже простые черные очки могут дополнить наряд, главное — носить их только днем ​​и только в случае необходимости.

Рубашки вместо блузок

Если стоит выбор купить блузку или рубашку, то стоит отдать предпочтение второму варианту. Ее можно будет сочетать как с повседневной, так и с деловой одеждой и выглядеть превосходно. Блузки же все-таки придают более деловой вид.