11 досадных мелочей, из-за которых зимой даже снеговики во дворе выглядят более стильными, чем мы

Казалось бы, выглядеть стильно в холодную погоду проще, чем в теплую. Ведь в первую очередь окружающие видят нашу верхнюю одежду. Но некоторые безобидные, на первый взгляд, мелочи могут испортить даже крутейший зимний образ.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие промахи в создании образа мы порой допускаем, собираясь выходить из дома в холодную пору.

Наэлектризованные волосы, выглядывающие из-под шапки

Зимой все электризуется особенно сильно. И когда мы выходим на улицу с распущенными волосами, порой они некрасиво путаются и липнут к одежде. Чтобы этого избежать, необходимо взять антистатическую салфетку, например для мониторов, и провести ею по волосам перед выходом из дома. Также стоит это проделать и с внутренней стороной шапки.

Длинная юбка под коротким пальто

Специалисты по стилю не рекомендуют надевать под верхнюю одежду платья и юбки, низ которых не получается скрыть. В идеале их подол должен быть на том же уровне, что и полы пальто. Если уж очень хочется нарядиться в любимую юбку-миди, а верхняя одежда ну никак не прикрывает ее, допускается, чтобы юбка выглядывала не более чем на 10 см. В противном случае лучше отложить вещь для другого сезона.

Шапка из тонкого трикотажа

Верх и низ образа должны быть сбалансированы. И когда с теплой курткой или пальто надевают шапку из тонкого трикотажа, создается впечатление, что голова непропорциональна телу. К тому же такой головной убор в холодную погоду едва ли согреет уши, а потому лучше сделать выбор в пользу моделей из более теплых материалов.

Колготки неподходящего цвета

Визуально укоротить ноги очень просто: достаточно надеть колготки, цвет которых отличается от цвета обуви. Таким образом получается горизонтальная черта, которая «разрезает» нижнюю часть тела. А если ботинки и колготки одного тона, ноги кажутся длиннее. Это правило справедливо и для брюк: лучше, если они будут того же оттенка, что и обувь.

Спрятанные концы шнурков

Многие девушки, завязав шнурки ботинок, норовят спрятать получившийся бантик под язычком обуви. Фешен-блогеры делать это категорически не рекомендуют: такое решение бросается в глаза и выглядит неопрятно. Пусть шнурки остаются на виду. Если же они слишком длинные и мешают, то лучше заменить их более короткими, которые можно аккуратно завязать бантиком.

Неуместные аксессуары

Если в теплое время года мы можем носить практически любые украшения, то зимой выбор сужается. К примеру, длинные висячие серьги могут цепляться за шарф. Также лучше избегать аксессуаров, которые ассоциируются с летом. Сережки в форме ракушек или цветочных бутонов выглядят странно в сочетании с шапкой. Гвоздики — лучший вариант для зимы.

Джинсы скинни в сочетании с ботинками

Многие девушки любят надевать узкие джинсы с невысокой обувью, например с ботинками челси. Эксперты рекомендуют отказаться от этой затеи, если вы не являетесь счастливой обладательницей модельной фигуры и длинных тонких ног. В противном случае такое сочетание визуально полнит и укорачивает ноги. Лучше сделать выбор в пользу брюк с более широкими штанинами.

«Гармошка» над обувью

Сочетание ботинок со строгими брюками также лишает образ опрятности. Порой нижняя часть штанин образует над обувью «гармошку», которая смотрится неаккуратно. Так бывает, когда ширина штанин уже, чем верх ботинка, или такая же. Брюки должны свободно спадать и либо закрывать верхнюю часть обуви, либо едва касаться ее. И если штанины конкретной модели образуют складки над ботинками, их следует подвернуть или даже подшить.

Открытые щиколотки

Укороченные версии брюк все еще горячо любимы модницами, а потому, если на ногах невысокая обувь, например кроссовки, возникает вопрос, как должны выглядеть щиколотки. Определенно их не нужно оставлять открытыми, потому что улица в холодную пору — это не подиум, а рисковать здоровьем явно не лучшая идея. Решением станут высокие носки в тон брюкам, которые зрительно удлинят ноги.

«Пончик» на шее

Не так давно модники и модницы обожали носить объемные вязаные шарфы, наматывая их на шею в несколько слоев. Однако сейчас фешен-блогеры говорят, что такой аксессуар похож на гигантский пончик. Он выглядит неэстетично и дешевит образ. Лучше отказаться от вязаного шарфа в пользу изделия с более лаконичной текстурой. Например, кашемировый шарф согреет ничуть не хуже, но будет выглядеть более благородно.

Гламурный комплект с шубой

Если раньше шуба ассоциировалась с роскошью, то сейчас к этому варианту верхней одежды не следует относиться слишком серьезно. Поэтому комплект, состоящий из шубы и сапог на высоких каблуках, дополненный ярким макияжем со стрелками на глазах и красной помадой, лучше оставить для торжественных мероприятий. Даже классическую шубу стоит сочетать с повседневными вещами.