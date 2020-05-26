10 вещей, которые стоят каждого потраченного на них рубля

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Свободные деньги можно вкладывать в акции, валюту, драгоценные металлы, недвижимость. Но как быть, если таковых нет? Ответ прост — почти к каждой покупке подходить с вопросом: «Эта вещь окупится?». Как ни странно, очень многое из того, что мы покупаем в повседневной жизни, может принести прибыль в будущем.

Мы в AdMe.ru решили проинспектировать магазинные прилавки и собрать вещи, покупка которых может стать отличным вложением денег.

Шарфы, платки

Всевозможные шейные аксессуары — шарфы, платки, кашне, пашмины, палантины — как правило, бережно носятся. При правильной чистке и хранении служат долго, особенно если вещь куплена в фирменном магазине. Ее можно продать, после того как надоест. Если же нет планов расставаться с полюбившимся аксессуаром, то можно убрать его на полку, а через несколько лет достать и носить как новый.

Духи

Да-да, это правда. Духи будут не только радовать хозяйку, но и могут помочь ей финансово. Ведь их можно перепродать, даже если они распечатаны. Даже пустые флаконы из-под духов покупаются коллекционерами. Чем раньше духи были сняты с производства, тем дороже флакончик.

Сумочки и кошельки

Есть целые магазины, которые покупают и продают только винтажные сумочки и кошельки. Покупка брендовой сумочки — это действительно хорошее вложение. Во-первых, такие сумки качественно сделаны, им буквально нет сносу, а во-вторых, их всегда потом можно продать.

Винтажные платья

Стоит пересмотреть полки маминых и бабушкиных шкафов. Есть модели платьев, которые можно выгодно продать или красиво носить. А также, подбирая себе новые платья на лето или планируя собственную свадьбу, следует заглянуть в магазины винтажной одежды. Через какое-то время эти платья можно продать, обменять или передать по наследству. Платья из масс-маркета тоже могут хорошо продаваться в будущем. При покупке новой вещи следует обратить внимание на модели из лимитированной коллекции.

Спортивные тренажеры и гири

Когда нет возможности посещать спортклуб, можно купить ходовые тренажеры и установить дома. Гантели лучше покупать металлические разборные. Просто запомните, что металл — это всегда дорого и продаваемо. Если тренажер превратится в вешалку для белья, при условии хорошей его сохранности, он легко уйдет за приличную цену.

Инструменты

В жилье всегда нужно что-то прикрутить или отремонтировать. Если в семье есть кто-то, у кого руки растут правильно, то вместо того, чтобы каждый раз приглашать ремонтников, лучше покупать хорошие ручные и электроинструменты. Инструменты прослужат долго и в итоге сэкономят приличную сумму.

Фарфоровая посуда

Очень многим знакома такая картина из детства: на праздник открывается сервант, и оттуда бережно достается чайный сервиз, купленный бабушкой по какому-то случаю. Так вот, фарфоровая посуда известных производителей всегда в цене. Бабушкины запасы можно пополнить новой посудой и пользоваться не только по праздникам. Нужно помнить, что при продаже особенно ценны полностью укомплектованные сервизы.

Деревянная мебель

Любое жилье требует мебели. Конечно, под разный дизайн интерьера подбирается разная мебель. Но есть вещи, проверенные временем. Это деревянная и металлическая мебель. Например, кованая кровать или деревянный стол будут служить годами. Чем не инвестиция в будущее? Если мебель из прессованных опилок останется только выкинуть и купить другую, то деревянную мебель можно реставрировать.

Кулинарные книги

Конечно, почти все пользуются поиском рецептов в интернете. Но старые и надежные книги никто не отменял. Редкие кулинарные или поваренные книги до сих пор в хорошей цене. Это может быть приятным подарком самой себе и одновременно вложением средств.

Текстиль

Если думать о покупках в дом как об инвестициях, то такой текстиль, как шторы, ковры и оббивка мебели, должен быть хорошего качества. Качественная оббивка мягкой мебели сэкономит деньги на профессиональной чистке и на перетяжке. Шторы не выцветут и не полиняют. Ковер, особенно ручной работы, вообще очень ценная вещь.