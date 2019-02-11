10 способов заработать, которые и не снились нашим родителям

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Деньги — это то, чего всегда не хватает. К счастью, в наше время есть множество вариантов дополнительного заработка. А вот нашим родителям приходилось довольствоваться стандартным окладом. Ведь любые современные способы подзаработать лет 30 назад были либо противозаконны, либо просто никому не могли бы прийти в голову. Например, перепродажа товаров считалась спекуляцией, хендмейд был не в почете, а если бы кто-то из советских граждан решил за деньги рассказывать окружающим о своем рационе, как это делают блогеры, или раздавать советы по оптимизации пространства, его бы сочли сумасшедшим. Мы в AdMe.ru считаем, что в мечтах о безбедной жизни нет ничего зазорного. Поэтому мы расскажем о 10 легких способах приработка, которые, в отличие от работы в 2 смены, не потребуют много усилий.

1. Блоги

Сколько можно заработать? От 50 центов до бесконечности. Блогинг давно стал не просто развлечением и видом самолюбования, но и хорошим источником заработка. Самая популярная площадка на сегодня — это YouTube. Авторы каналов неплохо зарабатывают на этом видеохостинге: в русскоязычном YouTube за каждую 1 000 просмотров платят в среднем от $ 0,5 до 5 в зависимости от популярности канала, целевой аудитории и интереса рекламодателей. Доход приносят, разумеется, не просмотры как таковые, а показ рекламы. Как это работает? Чтобы стать видеоблогером и начать зарабатывать на YouTube, нужно немало потрудиться. Для начала надо создать свой канал, хорошо продумав его тему, поработать над качеством съемки и содержанием, верно подбирать ключевые слова и изучить основы SMM-продвижения. С Instagram немного проще: здесь достаточно завести себе аккаунт, раскрутить его и получать деньги за размещение рекламных постов. Помимо этого, в блогах можно зарабатывать на размещении партнерских ссылок.

2. Доход от хобби

Сколько можно заработать? Доход зависит от вида рукоделия и уровня мастерства. Вязание и шитье на заказ, изготовление авторской мебели и керамики, фигуры из воздушных шаров, выпечка тортов и пряников — если руки растут из нужного места, то любое хобби будет приносить прибыль. Как это работает? Создайте онлайн-магазин на специальной площадке либо группу в любой социальной сети и занимайтесь продвижением своего товара.

3. Коучинг

Сколько можно заработать? От 500 до нескольких тысяч рублей. Непрошеные советы раздражают, а вот за помощь с решением насущных проблем многие из нас готовы платить. В интернете полно экспертов, помогающим другим решить те или иные вопросы за деньги. Например, есть множество марафонов по самосовершенствованию, похудению или приготовлению блюд. Популярностью пользуются услуги организаторов пространства, которые подсказывают, как навести порядок в доме раз и навсегда. Как это работает? Станьте специалистом в каком-то деле и делитесь своими знаниями с окружающими в обмен на плату. Клиентов проще всего искать в социальных сетях. Для этого надо иметь активный профиль, вести свой блог или сайт, где вы будете рассказывать о себе и, главное, о том, чем вы можете быть полезным другим людям. Чтобы привлечь людей, запустите для начала бесплатный марафон по выбранному вами направлению.

4. Копирайтинг, рерайтинг и перевод

Сколько можно заработать? От 25 рублей до нескольких тысяч. Умение четко и ясно излагать свои мысли поможет вам получить еще немного денег на карманные расходы. На биржах фриланса популярна работа, связанная с редактированием и написанием текстов. Платят за нее от 25 рублей за 1 000 знаков. Также здесь можно заниматься написанием рефератов и курсовых, переводами, дизайном, программированием и многим другим. Приятная новость: после того как вы прокачаете свои навыки на бирже, получите много хороших отзывов и довольных заказчиков, ваши услуги будут становиться дороже, вы сможете писать статьи для сторонних клиентов и получать по несколько тысяч рублей за один материал. Как это работает? Зарегистрируйтесь на бирже удаленной работы и найдите нужное направление. Биржи фриланса: fl.ru

etxt.ru

advego.com

5. Оптовые закупки

Сколько можно заработать? Заработок зависит от объемов закупок. Оптовые закупки выгодны как для продавцов, так и для покупателей, поскольку позволяют всем экономить. Покупатели экономят, потому что приобретают товар по минимальной цене без наценки и платят только за доставку. Продавцы — потому что работают напрямую с производителем, ни за что не переплачивая. Как это работает? Надо создать группу в соцсетях и выставлять там потенциально интересный многим товар. Например, качественную детскую одежду. После того как соберется достаточное количество желающих этот товар приобрести, заказываете оптовую партию у производителя в обход магазинов, а с покупателей берете небольшой оргвзнос.

6. Аренда вещей

Сколько можно заработать? От 500 рублей. Еще один способ заработка, который не требует больших вложений. Если у вас нет квартиры, которую можно сдавать, зато есть качественные игрушки или техника для уборки, имеющаяся далеко не в каждом доме, можно получить деньги и за это. Как это работает? Дайте объявление в интернете или создайте отдельную группу в соцсетях, где вы будете предлагать людям взять в аренду на небольшой срок дорогостоящие игрушки или клининговую технику.

7. Покупка подержанной техники или автомобилей

Сколько можно заработать? Несколько тысяч рублей. Интернет полон объявлений в стиле «куплю бытовую технику в любом состоянии». Авторы этих объявлений скупают поломанные вещи либо для сдачи в цветмет (и это тоже вид приработка), либо для последующего ремонта и продажи с наценкой. Также можно зарабатывать просто на ремонте. Как это работает? Это работает, естественно, только при наличии навыков. Если вы умеете и любите чинить холодильники, стиральные машины или автомобили, скупайте вещи с незначительными поломками, чините и продавайте их по большей стоимости.

8. Работа в соцсетях

Сколько можно заработать? От 1 рубля за 1 лайк. SMM-специалисты очень востребованы, и они зарабатывают неплохие деньги. Но даже если вы ничего не смыслите в поисковой оптимизации в социальных сетях и анализе целевой аудитории, вы все равно можете получать деньги из соцсетей. Как это работает? Если вы освоите профессию SMM-менеджера, то сможете брать деньги за продвижение чужих страниц и сообществ. А можно обойтись и без особых навыков, зарабатывая на биржах фриланса на лайках и репостах определенных записей. За репост и вступление в группу платят в среднем 1–5 рублей, за комментарий к записи или отзыв о работе приложения — от 5 до 30 рублей. Также на некоторых сайтах платят за просмотр видео и установку приложений на телефон. Биржи фриланса: freelance.ru

kwork.ru

weblancer.net

advego.com

9. Прохождение опросов

Сколько можно заработать? От 5 до 50 рублей за один опрос. Ваше мнение очень важно, и за него тоже можно получить деньги. В интернете есть несколько сайтов, которые платят деньги за участие в онлайн-опросах. Как это работает? Нужно лишь зарегистрироваться на одном из сайтов-опросников, подробно заполнить анкету и, собственно, участвовать в опросах. Заработок в среднем составляет от 5 до 50 рублей за прохождение 1 опроса. Площадки: anketka.ru

myiyo.com

neobux.com

clixsense.com

10. Написание отзывов

Сколько можно заработать? От 50 рублей. В сети есть несколько порталов, где платят за размещение честных отзывов о любом продукте. Вернее, за просмотры вашего отзыва. За каждую тысячу просмотров автору начисляется в среднем 50 рублей плюс различные бонусы, которые зависят от категории товара, количества других отзывов в теме, качества и полезности отзыва. На сайте действует реферальная программа, в рамках которой можно получить 20 % от начислений за просмотры у приведенного вами друга. Как это работает? Зарегистрируйтесь на сайте-отзовике, напишите подробный и интересный отзыв согласно правилам и получайте деньги, которых вполне хватит на оплату мобильной связи. Важно: деньги за просмотры не начисляются, если учетная запись перестает быть активной. Irecommend.ru

«Отзовик»

«СпасибоВсем»

А вы пробовали зарабатывать таким образом?