10+ способов, как из хлама создать шедевр, чтобы у ваших близких глаза на лоб полезли

Милые предметы интерьера, созданные собственными руками, могут сделать любое пространство уютным и комфортным для проживания. Если вам надоело на потолке видеть старую люстру, сидеть за облупившимся столиком на скрипучем стуле; если хочется перемен уже сейчас, но денег на поход в мебельный магазин вам пока тратить жалко — пора засучить рукава и заняться приятным и полезным творчеством. Кажется, именно сейчас настало правильное время для создания шедевров, которые будут радовать вас каждый день, даря позитив даже в самые темные моменты жизни.

Специально для AdMe.ru я поделюсь оригинальными идеями необычных и доступных интерьерных решений, которые добавят уюта и радости любому помещению.

Что можно сделать, имея 700 старых карандашей и кучу свободного времени

Если вы привыкли жить на яркой стороне и у вас дома завалялись старые ручки, фломастеры и огрызки карандашей, то не спешите их выкидывать. Из этого, как многим кажется, мусора можно сделать яркий светильник. Соберите основу любой формы из деревянных брусков, просверлите отверстия, где впоследствии будут располагаться лампочки, проложите проводку и начинайте приклеивать к основе карандаши. В центре как раз можно использовать старые и сломанные карандаши или ручки, а обрамить конструкцию лучше новыми, чтобы выглядело более эстетично. На создание этой люстры у меня ушло около недели и 700 карандашей. Получилась она тяжеленькой, поэтому крюк в потолке, на который вы планируете ее повесить, должен быть очень надежным.

Тем, кто любит записывать свои мысли во время чтения

Всем, кто обожает делать пометки на полях книг или рисовать, такой вариант прикроватной лампы будет полезен, ведь часть карандашей можно не приклеивать, а использовать светильник еще и как интересное хранилище для ваших письменных приборов. Вам понадобится любая настольная лампа с абажуром. Основание оклеиваете карандашами, а с абажура сначала снимаете ткань или пластиковую основу и фактически заново с помощью клеевого пистолета собираете каркас светильника из карандашей или фломастеров.

Чайный сервиз, который никогда не разобьется

Долго я не мог найти себе подходящую люстру для кухни, пока не увидел в одном ресторане светильники, сделанные из чашки. Я взял банку из-под горошка (подойдет любая жестяная), проделал в ней 6 дырок и вставил в них полые медные трубки, которые вам бесплатно напилят в любом крупном строительном магазине под нужный размер. В чашках и тарелке я сделал отверстия с помощью сверла для кафельной плитки и закрепил все гайками. Просунул в трубки провода и цоколи для галогеновых лампочек и подвесил всю конструкцию к потолку.

Дополнительное место для хранения на кухне

Сколотите вместе 4 деревянные доски, покрасьте их морилкой в тон вашей кухни, прикрутите обычные крючки для одежды — и у вас готова простая и удобная полочка для чашек, которой точно найдется место на обеденном столе.

Обувь — украшение не только для ваших ног

У мамы были любимые сапоги из Чехословакии, в которые она не влезала еще со времен моего рождения. 30 лет они пылились на антресолях, пока я не решил сделать из них светильник. Когда мама увидела мой сюрприз, она чуть не лопнула со смеху. Я просто взял жестяную банку из-под газировки, срезал верхнюю часть, вставил внутрь патрон с энергосберегающей лампочкой, которая не нагревается, и подвесил сапог за молнию к стене. Обувь при этом я никак не портил. Сапог можно легко снять со стены, вынуть банку с лампочкой и продолжать носить, если вам захочется. Возможно, решение не для всех интерьеров, но удивить и повеселить друзей таким простым светильником вы точно сможете.

Прикроватный столик для косметики с секретом

Наверняка у многих в шкафу есть старая пыльная коробка из-под шахмат, в которой половина фигурок уже давно потерялась. Из нее можно сделать компактный столик для хранения косметики, который в закрытом виде будет служить вам небольшой прикроватной тумбочкой. К нижней крышке коробки приделайте 4 железные или деревянные ножки. Они должны быть достаточно тяжелыми и устойчивыми, чтобы столик не перевернулся, когда верхняя крышка будет открыта. Эту идею можно использовать еще и для удобного хранения украшений. Если внутри сделать секции из деревяшек, то у каждого ювелирного изделия будет свое место, ведь так цепочки и браслеты никогда не запутаются.

Когда не знаете, куда же деть любимые игрушки

Вам уже немного за 30, но вы все еще не можете расстаться со своей коллекцией мини-игрушек из шоколадных яиц? У меня была аналогичная проблема, пока я случайно на барахолке не нашел старый абажур. Я стянул с него ткань, оставив только каркас, который покрасил белой краской. Затем я в хаотичном порядке приклеил с помощью клеевого пистолета мелкие игрушки, и у меня сразу освободилось огромное место на полке, которое было так тяжко протирать от пыли каждую неделю. Теперь моя коллекция висит над головой и напоминает о самых светлых моментах моего детства. Лампочку рекомендую использовать светодиодную, чтобы игрушки не нагревались.

Чтобы все считали вас волшебником

Красивый предмет интерьера очень часто может получиться даже из самой неказистой деревяшки, которую вы случайно обнаружили в лесу. Чтобы сделать «парящую» лампу, вам нужно отыскать прозрачную пластмассовую трубку или просто отрезать прямоугольный кусочек от пластиковой бутылки и свернуть его в трубочку. Затем на нее насадить распиленные деревяшки, закрепить все прозрачным клеем и вставить маленькую лампочку или фонарик в основание конструкции.

Для тех, у кого взрывной характер

Лампу, которая похожа на огромный ядерный взрыв, можно сделать самому с помощью обычной пластиковой бутылки, клеевого термопистолета, большого количества ваты и аэрозольной краски. Один из простых способов сборки этой впечатляющей поделки можно посмотреть здесь. Предупрежу, что хоть эта лампа и будет смотреться фантастически в любом интерьере, но пыль она будет собирать немыслимо быстро, а кто-то из домашних животных может случайно решить, что она съедобна.

Заливаем любой предмет смолой, и у вас — элитная мебель

На просторах интернета можно найти тысячи ярких предметов интерьера, которые можно сделать из того, что валяется под ногами, а мы обычно проходим мимо. Но любая, даже самая неказистая деревяшка превратится в эксклюзив из дорого мебельного бутика, если вы умеете работать с эпоксидной смолой.

Кажется, все просто: надо найти любую деревянную основу, достать подходящий краситель, добавить его в смолу, а потом наносить смесь слоями. Но помните, что смола достаточно токсична и работать с ней необходимо в защитной маске, перчатках и в хорошо проветриваемом помещении, а лучше — на улице.

Ваше личное облако-ночник

Для детской комнаты в качестве бюджетного ночника может подойти люстра в виде облачка, которое может плавно менять цвета, если внутри него спрятать обычную елочную гирлянду на батарейках. Инструкцию для любителей мастерить все своими руками можно найти в этом видео. Помните, что для подобных конструкций из ваты обязательно нужно использовать только светодиодные лампы, которые не нагреваются.

Бесплатный кофейный столик и табуретки

Если вы недавно переехали в новую квартиру, на мебель денег пока в обрез, но пить кофе на коленке вам не очень по душе, то эта идея кофейного столика вам точно понравится. Такие пеньки можно найти даже в большом городе, особенно летом после сильных ураганов, когда старые деревья падают и коммунальные службы их пилят на мелкие бревна, чтобы их было удобнее убирать. Вы можете попросить одно или парочку таких пеньков — скорее всего, вам не откажут. Советуем сначала высушить бревно на солнце несколько дней, а потом покрасить лаком или любым другим средством для защиты древесины.

Пеньки можно использовать и как временные табуретки. А чтобы их было легче перевозить, снизу можно прикрепить колесики. Кору, конечно, мы рекомендуем с них снять, а потом зачистить все поверхности шкуркой и обработать морилкой или глянцевым лаком для дерева.

Мечта сантехника, который стал электриком

Из любых старых и не очень нужных в хозяйстве вещей, которые мы все по разным причинам не решаемся выкинуть, можно сделать уютную лампу, которая будет дарить свет и хорошее настроение в любом доме. Соедините любые кусочки ржавых труб или детали от старинных приборов, которыми вы давно не пользуетесь, проденьте внутрь провод, подключите патрон для лампочки, покрасьте все в любимый цвет — и ваш новый предмет интерьера готов.