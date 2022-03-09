10 салонных процедур, которые мы делаем неправильно, а потом жалуемся, что только деньги зря потратили

У разных возрастных групп людей популярны разные косметологические процедуры. В 20–29 лет многие делают лазерную эпиляцию, в 30–54 — ботокс, после 54 — ботокс, филлеры и пилинги. Но у любой процедуры есть нюансы, которые могут снизить эффективность или вообще обнулить результат.

Мы в AdMe.ru разузнали, как не выбросить честно заработанные деньги на ветер, записываясь на прием к косметологу.

Инъекции ботокса

Чтобы избежать появления синяков, нужно за несколько дней до процедуры перестать принимать витамин Е, рыбий жир, а также другие витамины и препараты, содержащие омега-3. Они разжижают кровь, а потому вероятность появления синяков становится выше.

Наш организм имеет свойство привыкать к различным лекарствам. Иногда он теряет восприимчивость и к ботоксу, который перестает действовать так, как того хотелось бы. Чаще это происходит при регулярном подкалывании инъекций, когда между ними проходит слишком мало времени, а дозы получаются большими.

Лазерная шлифовка кожи

Для того чтобы лазерная шлифовка сработала должным образом, нужно предупредить врача о принимаемых препаратах.

Средства от прыщей, содержащие изотретиноин, несовместимы с лазером. Заживление будет идти дольше, а после процедуры могут вообще появиться рубцы.

Окрашивание бровей

Отправляясь в бассейн, следует помнить, что хлор может поспособствовать тому, что краска с бровей сойдет раньше. Поэтому, если хочется, чтобы эффект от процедуры сохранялся дольше, стоит реже ходить в бассейн.

Вымыванию цвета также могут поспособствовать омолаживающие средства. После процедуры такими средствами можно пользоваться, но первые 3 дня стоит избегать области бровей.

Еще стоит избегать попадания в зону бровей средств для автозагара. Из-за них волоски могут приобрести зеленоватый оттенок.

Автозагар

Не все девушки с доверием относятся к солярию, к тому же у него есть противопоказания. Но сейчас есть более безопасный метод, когда загар наносят в виде спрея. Сделав себе шоколадный оттенок кожи таким способом, нужно помнить, что он сходит гораздо быстрее, если не увлажнять кожу и часто посещать бассейны с хлорированной водой.

Мезотерапия

Подходящий вид мезотерапии подбирается с учетом возраста. Например, фракционная мезотерапия (на коллаже справа), когда уколы делаются не шприцем, а специальным аппаратом с несколькими микроиглами, подходит женщинам после 30 лет.

До этого возраста делать процедуру бесполезно. К тому же на молодой и особенно смуглой коже от нее могут остаться рубцы. А вот обычная мезотерапия одиночной иголкой (на коллаже слева) подойдет и для более молодой кожи.

Наращивание ресниц

Прямых противопоказаний для наращивания ресниц перед менструацией нет, но мастера делать это непосредственно перед ней не рекомендуют. Их опыт показывает, что, если девушка нарастила ресницы во время месячных, могут проявиться побочные эффекты. Например, появится аллергия, родные ресницы могут выпасть из-за повышенной ломкости, а наращенные будут держаться не так долго.

Диспорт

По составу ботокс и диспорт очень похожи, но между ними есть различия. Диспорт действует быстрее, уже на 2-е или 3-и сутки, а эффект от воздействия ботокса проявляется только на 4–5-й день.

Диспорт используют для больших участков, например для лба, если на нем появились длинные морщины. А вот для менее крупных зон — к примеру, области глаз — лучше подойдет ботокс.

Микроблейдинг

Процесс микроблейдинга может сопровождаться выраженными болезненными ощущениями, если делать процедуру перед или в период критических дней. В это время у многих и так наблюдаются слабость и быстрое переутомление.

Еще одна причина, по которой не стоит делать процедуру во время месячных, заключается в том, что в этот период заметно снижается иммунитет, из-за чего заживление будет длиться дольше.

Лазерная эпиляция

Чтобы процедура лазерного удаления волос была эффективной, важно, чтобы мастер делал ее лазером, а не фотоэпилятором, пусть и профессиональным. Некоторые студии, к сожалению, выдают одно за другое, отчего эффект получается совсем не тот.

Диодный лазер — мощная и дорогостоящая процедура, но для достижения эффекта понадобится меньше процедур, чем с фотоэпилятором.

Химический пилинг

Чтобы пилинг прошел должным образом, нужно отказаться от средств, которые подсушивают кожу, и соблюдать питьевой режим. Ведь кожа увлажняется не только за счет внешнего воздействия.

Не стоит делать восковую, лазерную и депиляцию кремом на той области, где собираетесь делать процедуру. Также за 7–10 дней стоит перестать использовать средства с ретинолом.

Еще нельзя сушить волосы феном после процедуры, поскольку даже такое воздействие тепла может оказать неблагоприятное влияние на кожу.