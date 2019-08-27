10 ранних признаков нехватки витамина С в вашем организме

15 6 45 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Витамин С очень важен для здоровья и правильного функционирования организма. В отличие от других витаминов он не задерживается в нашей системе надолго. Его недостаток может привести к снижению качества жизни и появлению неприятных симптомов. Однако это просто исправить, если внести некоторые коррективы в свой рацион.

Редакция AdMe.ru поможет вам распознать признаки дефицита витамина С на ранней стадии, чтобы вы смогли оперативно улучшить состояние здоровья.

1. Ваши десны часто опухают и кровоточат

Витамин С крайне важен для здоровья десен. Если вы не получаете его необходимую суточную норму, то ваши шансы заработать гингивит повышаются. Если вы тщательно соблюдаете гигиену полости рта, но при этом у вас опухают и кровоточат десны, попробуйте потреблять больше витамина С. Ученые считают, что суточная норма составляет около 75 мг в день для взрослых женщин и 90 мг в день для взрослых мужчин (если вы курильщик, добавьте дополнительные 35 мг).

2. У вас легко появляются синяки, а повреждения кожи заживают целую вечность

Если ваша кожа отличается чрезмерной чувствительностью к всевозможным травмам, есть вероятность, что вам не хватает витамина С. К счастью, это можно исправить, включив в ежедневный рацион цитрусовые и овощи. Это вещество необходим нашему телу для выработки коллагена, так что не забудьте во время своего следующего похода в магазин положить в корзину апельсины!

3. Ваши волосы выпадают и растут медленнее

Прежде чем спускать кучу денег на средства для волос, попробуйте есть продукты, богатые витамином С, такие как брокколи и киви. Многие другие популярные овощи и фрукты тоже содержат достаточно полезного витамина, поэтому необходимости принимать специальные добавки нет. Все, что вам нужно, — это здоровая диета.

4. У вас нередко болят суставы

Боль в суставах — очень распространенный признак дефицита витамина С. Поскольку он является мощным антиоксидантом, его недостаток в организме может привести к воспалению, вызывающему боль в суставах. И здесь ваши страдания облегчит грамотно подобранный рацион, а не различные мази и таблетки.

5. Вы постоянно болеете

Если грипп, простуды и инфекции постоянно присутствуют в вашей жизни, это свидетельствует о снижении иммунитета. Витамин С стимулирует выработку лейкоцитов, которые борются с инфекционными заболеваниями и инородными телами.

6. Вы набрали вес без видимой причины

Если вы кардинально не меняли образ жизни, но набрали вес, это может быть связано с нехваткой витамина С. Исследования выявили связь между низким показателем этого вещества и высоким содержанием жира, особенно в области живота. Витамин С помогает телу сжигать жир более эффективно, так что можно начинать искать любимый рецепт капустного салата.

7. Вы чувствуете сонливость и усталость в течение дня

Если вы высыпаетесь за ночь, но днем все равно чувствуете себя вялым, возможно, дело в дефиците витамина С. Скорее всего, вам станет лучше после того, как вы скорректируете свое ежедневное меню. Пожалуй, стоит заменить десяток чашек кофе на парочку киви.

8. Ваша кожа выглядит сухой и тусклой

Как мы уже говорили, витамин С очень важен для производства коллагена. Это означает, что если вы не получаете его в достаточном количестве, ваша кожа может выглядеть тусклой и морщинистой. Неудивительно, что на рынке средств по уходу за кожей так много дорогих сывороток с этим веществом!

9. У вас нередко идет кровь из носа

Носовые кровотечения обычно не опасны для здоровья в целом, но их частое появление может сигнализировать о нехватке витамина С. В носу расположено огромное количество крошечных кровеносных сосудов, а это вещество поддерживает их целостность и нормальное функционирование. Ослабленные сосуды могут провоцировать кровотечение из носа.

10. У вас тонкие и слабые ногти

Организму необходим витамин С, чтобы лучше усваивать железо. Его нехватка может привести к железодефицитной анемии, которая вызывает ломкость ногтей. Если вы безрезультатно пробовали укрепить ногти, возможно, обновление диеты с помощью большего количества свежих фруктов и овощей решит эту проблему и улучшит общее состояние здоровья.

Вам знакомы какие-либо из этих симптомов? Какой продукт стал вашей палочкой-выручалочкой?