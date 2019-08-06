10 простых упражнений, с помощью которых вы можете оценить свою физическую форму прямо сейчас

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В юности вы бегали по ступенькам, а сейчас с трудом поднимаетесь на 5-й этаж без лифта?Современный ритм жизни порой не позволяет нам активно и регулярно тренироваться. Однако пребывать в хорошей физической форме чрезвычайно важно. Стоит лишь немного запустить себя, и проблем со здоровьем не избежать.

Существует несколько несложных способов выяснить, в какой вы форме. AdMe.ru подобрал простые тесты, которые можно провести прямо дома или в офисе.

1. Посчитайте свой индекс массы тела

Чтобы вычислить свой индекс массы тела (ИМТ), нужно воспользоваться простой формулой: разделить вес (кг) на рост (м) в квадрате. Например, для женщины ростом 170 см и весом 60 кг расчет выглядит следующим образом: ИМТ = 60 / (1,7*1,7). Округлив, получим результат ИМТ — 21. Показатель ниже 18 говорит о дефиците массы тела. ИМТ на уровне 18,5–25 считается нормой. Индекс 25–30 указывает на избыточный вес. А с отметки выше 30 начинается ожирение.

2. Измерьте объем легких

Вам понадобится линейка и резиновый шарик, который при надувании становится круглым, а не вытянутым. Встаньте и сделайте медленный вдох, стараясь заполнить весь объем легких. После этого медленно надувайте шарик, выдыхая воздух. Завяжите шарик, а затем возьмите линейку и измерьте его диаметр. Зная диаметр шарика, можно вычислить его объем. В этом вам поможет специальный калькулятор. Нормы зависят от пола, возраста и роста. Например, для женщины в возрасте 28 лет ростом 170 см диаметр шарика 19–20 см будет идеальным показателем.

3. Поднимитесь по лестнице

Как быстро вы начнете испытывать одышку, поднимаясь по лестнице? Если вам нужно отдохнуть уже на 1–2-й лестничной площадке, сердце и легкие недостаточно тренированы. Если одышка появляется на 4-м этаже, это средний показатель выносливости. Способность спокойно проходить 6–7 этажей без усталости говорит о хорошей форме.

4. Сделайте планку

Универсальное упражнение для мышц всего тела является еще и индикатором вашей тренированности. Главное условие — выполнять планку правильно. Вам нужно встать на четвереньки и распределить вес между ногами и руками, напрячь мышцы пресса и ягодиц и не допускать провисания живота или выпячивания спины. Выполнять упражнение нужно, опираясь на ладони или локти. Постепенно его можно усложнять, вытягивая руку или ногу. Если вы можете простоять в этой позе более 30 секунд, у вас неплохая подготовка. Способность выполнять планку более минуты говорит о прекрасной физической форме.

5. Измерьте пульс

Нормальным показателем считается 50–100 ударов сердца в минуту. Частота сердечных сокращений ниже нормы является патологией и называется брадикардией. А вот у хорошо тренированных людей это вариант нормы: чем лучше натренировано сердце, тем медленнее оно бьется в состоянии покоя. Проверьте пульс через некоторое время после тренировки и сравните с показателями в спокойном состоянии. Чем быстрее он придет в норму, тем в лучшей форме вы находитесь.

6. Сядьте и попробуйте подняться без помощи

Сядьте на пол и попробуйте встать из этого положения. Поворачиваться на бок, опираться на колени и помогать себе руками нельзя. Этот тест проверяет гибкость, силу и баланс. Если вы его провалили, пора наращивать мышечный каркас.

7. Выполните упражнение «Стульчик»

Прислонитесь спиной к стене и попытайтесь сесть, как на стульчик, чтобы бедра были параллельны полу. Если вы можете продержаться в этой позе более минуты — поздравляем, вы в отличной физической форме. Если «просидели» на «стульчике» меньше, добавьте в вашу тренировку приседания с дополнительным весом и выпады.

8. Гибкость

Встаньте на ступеньки и наклонитесь с прямыми коленями. Если вы не можете коснуться стоп и удержать это положение более 2 секунд, ваша гибкость оставляет желать лучшего. Если же можете опустить ладони ниже ступеньки, например на 10 см, — это отличный показатель.

9. Скорость реакции

Для проведения этого теста вам понадобится линейка длиной 50 см и ассистент. Встаньте и вытяните руку вперед. Попросите другого человека взять линейку, чтобы та находилась на 10 см выше вашей ладони и была направлена отметкой «0» к полу. Ассистент командует: «Внимание!» — и отпускает линейку. Ваша задача — схватить ее как можно быстрее. Вычисляется расстояние от нулевой отметки до нижнего края ладони. Тест проводится трижды, чтобы выявить наилучший результат. Нормы рассчитаны в зависимости от пола и возраста. Например, хорошей реакцией 25-летней девушки является захват линейки на уровне 17 см.

10. Выносливость

Лягте на спину и поднимайте вытянутые прямые ноги под углом 90 градусов в течение 20 секунд. Оценка результатов также зависит от пола и возраста. Например, для женщины в возрасте 25–30 лет нормой считается 12–13 подниманий. Для мужчин того же возраста — 15–16.

В хорошей ли вы физической форме, согласно нашим тестам? Напишите свой результат в комментариях.