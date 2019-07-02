10 простых упражнений, чтобы победить боль в спине и укрепить пресс

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Причины боли в спине могут быть разными, но зачастую она вызвана тем, что позвоночник плохо поддерживается прилегающими мышцами. Мышцы кора, особенно косые, связаны с мышцами поясницы, и чем они сильнее, тем больше поддержки получает позвоночник. Выполняя эти упражнения, вы убьете сразу двух зайцев: получите идеально подтянутый мышечный корсет и уменьшите боль в спине.

Мы в AdMe.ru подготовили несколько упражнений, которые необходимо выполнять пару раз в неделю для достижения результата. А еще напоминаем вам про бонус в конце статьи.

1. Скручивания

Скручивание — очень эффективное локальное упражнение, предназначенное для прямой мышцы живота. Лягте на спину с согнутыми коленями, слегка расставив ноги.

Положите руки за голову или на грудь.

Вдохните и поднимите верхнюю часть тела вверх: движение должно быть аккуратным и медленным.

Задержитесь на несколько секунд.

Выдохните и вернитесь в исходное положение.

Не поднимайте голову и выполняйте упражнение, задействуя мышцы кора.

Повторите 12–15 раз. Примечание: если у вас болит шея, это значит, что вы задействовали ее мышцы вместо мышц живота. Внимательно следите за техникой выполнения.

2. «Скалолаз»

«Скалолаз» — отличное упражнение, позволяющее беспрерывно работать над мышцами кора в положении планки. Встаньте в позицию планки.

Подтяните левую ногу к груди.

Поменяйте ноги в прыжке.

Старайтесь не приподнимать среднюю часть тела и держаться как можно более ровно.

Повторите по 12–15 раз для каждой ноги. Примечание: чем выше скорость выполнения, тем эффективнее будет ваша тренировка, однако техника при этом никогда не должна нарушаться.

3. Скручивания с поворотами

Скручивания с поворотами хорошо нагрузят ваши косые мышцы. Лягте на спину и вытяните руки вдоль тела.

Высоко поднимите верхнюю часть тела в положение скручивания.

Согните ноги в коленях и держите ступни на полу.

Поверните корпус в одну и в другую сторону.

Повторите по 12–15 раз для каждой стороны. Примечание: оставайтесь в положении скручивания на протяжении всего упражнения.

4. Перекрестные скручивания

Перекрестные скручивания заставляют работать всю среднюю часть тела. Лягте на спину и положите руки за голову.

Согните левое колено и подтяните его к груди.

Поверните корпус так, чтобы правый локоть приблизился к левому колену.

Поменяйте сторону.

Повторите по 12–15 раз для каждой стороны.

5. «Мертвый жук»

Упражнение «Мертвый жук» предназначено для мышц позвоночника, косых мышц, прямой и поперечной мышц живота — в общем, практически для всего кора. Лягте на спину, вытянув руки к потолку, согнув колени под углом 90°.

Вытяните левую ногу и вытяните правую руку за головой, удерживая обе части тела над полом прямыми.

Поменяйте руку и ногу.

Повторите по 12–15 раз для каждой стороны.

6. Боковая планка с опусканием бедра

Боковая планка с опусканием бедра отлично подходит для укрепления косых мышц. Встаньте в положение боковой планки, держите локоть ровно под плечом.

Работая мышцами кора, опускайте бедро, удерживая ноги и бедра чуть выше пола.

Медленно поднимите бедра обратно как можно выше.

Повторите по 12–15 раз для каждой стороны.

7. «Велосипед»

«Велосипед» задействует, в основном, прямые и косые мышцы живота. Лягте на спину и вытяните руки вдоль тела.

Обопритесь на локти и приподнимитесь от пола.

Поднимите ноги вверх.

Согните правое колено, подтянув его к груди.

Одновременно с этим опустите левую ногу, удерживая ее прямой.

Поменяйте ноги.

Повторите по 12–15 раз для каждой ноги. Примечание: если вы чувствуете, что в силах это сделать, держите руки за головой и слегка поворачивайте корпус при каждой смене ног.

8. «Мостик»

«Мостик» — простое, но очень эффективное упражнение, если выполнять его правильно. Оно прорабатывает сразу несколько групп мышц, включая мышцы кора и поясницы. Лягте на спину, согнув колени.

Задействуя мышцы кора, отрывайте бедра от пола, пока они не образуют прямую линию с коленями и плечами.

Задержитесь в этом положении на 3 глубоких вдоха.

Вернитесь в исходное положение и повторите 15 раз.

9. Статичная складка

Статичная складка заставляет активно работать прямую мышцу живота. Сядьте на пол в исходное положение.

Напрягая мышцы кора, поднимите ноги и держите их прямо.

Отклонитесь назад, сохраняя спину прямой, а плечи расслабленными.

Вытяните руки к голеням.

Оставайтесь в этом положении как можно дольше.

10. Планка

Все любят планку: это простое и одно из самых эффективных упражнений на мышцы живота. Расположитесь лицом вниз, упираясь предплечьями в пол, локти держите ровно под плечами.

Следите, чтобы тело образовывало единую линию.

Оставайтесь в этом положении как можно дольше.

Бонус: растяжка

Всегда делайте растяжку в течение 5–10 минут после выполнения любого упражнения, чтобы уменьшить мышечное напряжение и предотвратить накопление молочной кислоты. Специалисты считают растяжку после тренировок необходимой и настоятельно не рекомендуют ее пропускать.

У вас есть чем пополнить этот список? Поделитесь с нами в комментариях.