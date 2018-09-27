10 причесок, о которых лучше забыть, чтобы не выглядеть как провинциалка

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Провинциал — это ярлык, который связан не только с происхождением человека, но и с его внешним видом. И дьявол, как мы знаем, кроется в деталях. Даже самый продуманный образ может испортить такая мелочь, как невидимка или неправильно сделанный хвост.

AdMe.ru выяснил, какие прически нужно перестать делать, чтобы избежать «эффекта провинциалки».

1. Косы

Если ваш возраст 12+, то косы будут смотреться крайне неуместно: добавят инфантильности и ребячества. Не хотите отказываться от заплетенных волос? В качестве альтернативы обычным косичкам можно выбрать более элегантные их варианты: французская, «колосок», жгут, «водопад» и др.

2. Хвост с резинкой из ткани

Объемная тканевая резинка чуть ли не главный идентификатор провинциалки в фильмах. Наивный взгляд, хвост до пояса и голубенькая резиночка — знакомо? Стилист Дина Шерер (Dina Scherer), владелец агентства по подбору индивидуального стиля в Нью-Йорке Modnitsa Styling, советует быть осторожнее с такими аксессуарами. Как говорила Кэрри Брэдшоу в «Сексе в большом городе», «тканевая резинка уместна только в ванной». Чем заменить? Тонкой резинкой, подобранной в тон к волосам. Если она все равно слишком выделяется, то можно взять нижнюю прядь волос, накрутить ее на резинку и зафиксировать.

3. Высокий пучок с валиком

Когда лайфхак с валиком только появился, он быстро стал трендом. Но так же быстро перестал им быть. Пучок на макушке выглядит слишком гладким и правильным, а если у вас густые и длинные волосы, то получается не пучок, а «вторая голова». Не нравится ходить с распущенными волосами? Стилисты советуют обратить внимание на естественные, чуть небрежные пучки.

4. Волосы, собранные заколкой-«крабиком»

«Крабик» отлично выручает, когда нужно наспех собрать растрепанные волосы перед душем или уборкой. Но для выхода даже просто в магазин выбирайте что-то более стильное и элегантное.

5. Кудряшки + прямая челка

Такое сочетание можно встретить до сих пор на выпускных, на корпоративах и семейных праздниках. Выглядит это как части двух разных причесок. Альтернативой кудряшкам станут легкие естественные волны.

6. Эффект мокрых волос

Этот прием уже вышел из моды. Конечно, можно сделать легкий эффект мокрых волос, если собираетесь на вечеринку, но не переборщите со средствами для укладки. Лишний гель на волосах создаст видимость засаленных волос. Ну а в офисе «мокрые волосы» вообще неуместны.

7. Хвост на затылке с гладким зачесом

Стильно выглядят два типа хвоста: высокий и низкий. Хвост на затылке — промежуточный вариант, который не только превратит вас в провинциалку, но и создаст эффект редких и грязных волос. Если с высоким хвостом возникают сложности, то лучше сделайте низкий. Можно собрать его в небрежный пучок, это сделает образ легким и женственным. Не забудьте добавить объема на макушке, чтобы не казалось, что у вас жирные корни.

8. Невидимки, которые видно

Задача невидимок — незаметно зафиксировать выбивающиеся пряди, видно их не должно быть. Эксперты советуют использовать невидимки двумя способами: подобрать аксессуар в тон волосам и скрыть его под ними;

купить яркие или нарядные невидимки и использовать их в качестве главного украшения (только не переборщите с их количеством).

9. Перебор с лаком для волос

Жесткие кудри, которым не страшен никакой ветер, — один из признаков провинциалки. Он выдает то, что вы очень старались, «укладывались» и хотите всем понравиться. Стилисты советуют выбирать максимально естественные прически — ваших стараний не должно быть видно.

10. Кислотное омбре с четкой границей

Окрашивание методом омбре подразумевает плавный переход из одного цвета в другой. Для этого мастера используют несколько промежуточных оттенков. Ровная и четкая граница получается, если: вы красили волосы сами;

волосы вам красила подружка (которая делает это впервые, но хотела попробовать);

у салонного мастера оказалось мало опыта. Проверяйте портфолио мастера и не пытайтесь делать омбре дома.

А как вы думаете, какие еще прически создают эффект провинциалки?