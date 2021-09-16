10 предметов гардероба, которые культурный человек не наденет на работу

Первый контакт — всегда визуальный. Нас встречают по одежке, и потому преуменьшать ее важность не стоит. Мы вызываем доверие собеседника, если соответствуем правилам той сферы, где происходит общение. И профессиональный мир не исключение. В нем есть свои табу, нарушение которых способно обесценить наш красный диплом или многолетний опыт.

Мы в AdMe.ru узнали, в чем лучше не появляться на работе, чтобы коллеги продолжали вас уважать, а начальник — повышать в должности.

1. Вещи с анималистичным принтом

Помимо яркости и некоторой агрессивности, анималистичный принт источает уверенность и смелость — именно те качества, которые профессионалы во всем мире хотят демонстрировать своим коллегам. Но леопардовый принт, например, считается очень чувственным и откровенным. Подобный посыл вряд ли уместен в деловых отношениях. Очень важно не перебарщивать: не носить узкие или короткие платья с таким принтом и не использовать более одного подобного элемента в образе.

2. Платье-лапша

Модная сегодня ткань в рубчик используется и для пошива платьев. Тонкая ткань довольно плотно прилегает к телу, и поэтому изделия из нее кажутся удобными. Но у любой медали есть две стороны: платье-лапша повторяет изгибы фигуры, демонстрируя все складки и элементы нижнего белья. В профессиональной сфере это недопустимо. Для офиса лучше выбрать платье с четким силуэтом, из плотной ткани.

3. Кроп-топ

Кроп-топу не место в офисе. Наряду с одеждой без рукавов или открытой спиной, он демонстрирует участки голого тела. Это не просто привлекает всеобщее внимание, но и является нарушением дресс-кода. В профессиональной среде выглядеть более презентабельно помогут рубашки с пуговицами, а кроп-топ лучше оставить для выходного дня или вечеринки.

4. Мини-юбка

Не только мини-юбка может продемонстрировать красоту и длину ног. Правильно подобранная юбка-карандаш куда более уместна на работе. Ее обладательница не выглядит вульгарно — напротив, она источает уверенность в себе и профессионализм.

5. Спортивная одежда

Стилисты рекомендуют оставить толстовку и свитшот дома или в спортивном зале. Эта одежда комфортная и теплая, но она абсолютно не предназначена для офиса. Если есть желание добавить образу немного небрежности, лучше надеть более уместный объемный свитер или кардиган с крупными пуговицами.

6. Джинсы неподходящего фасона или дизайна

В одних компаниях джинсы разрешены по пятницам, а в других это базовая вещь в гардеробе большинства сотрудников. Однако для всех существует правило: джинсы должны быть опрятными и нейтральными. Узкие, мешковатые, рваные или выцветшие джинсы неприемлемы.

7. Браслет с шармами

Браслет с шармами — это не лучший выбор для офисного образа. Его элементы могут создавать шум и отвлекать от работы не только наших коллег, но и нас самих. Лучше остановить свой выбор на более изящных минималистичных украшениях.

8. Легинсы

Не стоит забывать, что легинсы — это не брюки. Особенно если речь идет об офисном гардеробе. Легинсы и объемный свитер или худи — образ для прогулки, но не для появления в профессиональной среде.

9. Яркие колготки

Колготки с рисунком набирают популярность и постепенно появляются на сотрудницах офисов. Чтобы такие колготки выглядели уместно, стилисты рекомендуют соблюдать некоторые правила при их выборе. Во-первых, рисунок не должен быть слишком контрастным. Во-вторых, лучше остановить свой выбор на более мелком принте, например точках. Колготки должны быть интересным элементом образа, но не его центром.

10. Головной убор

Кепки и шляпы в офисе — дурной тон. Головной убор призван либо согревать голову, либо защищать ее от солнца. В помещении такой необходимости нет, соответственно, головной убор в офисе становится бесполезным аксессуаром.