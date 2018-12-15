10 оттенков волос, которые будут в моде в 2019 году и вдохновят вас на перемены

0

13

3.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как и на прочие вещи, мода на оттенки и способы окрашивания волос не стоит на месте. В 2019 году основной тренд звучит так: цвет должен быть либо максимально приближен к вашему естественному, либо, наоборот, быть необычным и оригинальным. Правда, по словам креативного директора Redken’s Global Color, яркие цвета будут актуальны в более утонченном и мягком варианте, чем раньше.

Мы в AdMe.ru всегда выступаем за эксперименты и новшества, поэтому готовы предложить несколько оттенков волос, которые будут актуальны в следующем году.

1. Естественный цвет волос

В будущем году натуральные тона наберут обороты. Есть популярное мнение, что больше всего человеку идет тот цвет волос, с которым он родился, поэтому такой вариант для многих станет идеальным. К тому же естественный цвет всегда можно немного подправить, усилив нужный оттенок или разбавив его различными переливами.

2. Холодные темные оттенки

Холодные оттенки не теряют актуальности. Причем если раньше они чаще предлагались обладательницам светлых волос, то сейчас палитра расширилась и базовый цвет может быть любой: от блонда до темно-русого. Наиболее выигрышно они будут смотреться на девушках цветотипа «зима» или «лето», то есть с достаточно светлой кожей.

3. Коньячные оттенки и оттенок корицы

В 2019-м в моде будут выраженные и насыщенные цвета. В этом смысле оттенки коньяка и пряной корицы — идеальное решение, поскольку они не требуют особого ухода и обладают интересным эффектом хамелеона: на улице и в помещении выглядят по-разному. Здесь важно не перепутать красноватый оттенок корицы с более матовым и темным шоколадным. Начать с корично-коньячного цвета можно тем, кто хочет примерить на себя образ с дерзкими красными или рыжими волосами, но пока не готов к столь резкой смене имиджа.

4. Сливочный и медовый блонд

Любительницам блонда в 2019 году тоже есть где разгуляться. На первый план выходят золотистые оттенки, которые напоминают липовый или лавандовый мед. Медовое окрашивание особенно придется по вкусу девушкам с большим количеством желтого пигмента в волосах. При этом нельзя сказать, что платиновые блондинки уже не в моде, но у них явно появился конкурент. А вот седой блонд уверенно теряет позиции.

5. Все оттенки рыжего

В последнее время в тренде оказывались какие угодно цвета, кроме рыжего. В будущем году все изменится, в моду войдут практически все оттенки — от бронзовых до холодных северных тонов. Правда, при окрашивании стоит быть внимательной: этот цвет сильно въедается в шевелюру, при этом практически не держится на пористых волосах.

6. Ярко-красный, как в 90-е

Тренды из 90-х уверенно возвращаются не только в гардероб, но и в прически. В 2019 году хитом станут огненно-красные оттенки. Особенно выигрышно они будут смотреться на прямых и гладких волосах с четкой линией среза. Выбирая столь яркий образ, помните, что за ним придется тщательно следить. Запаситесь специальными средствами для окрашенных волос и старайтесь вовремя посещать своего стилиста.

7. Оттенок «розовое золото»

Оттенок «розовое золото» относится к категории экстраординарных оттенков и идеально подходит блондинкам. Даже если вы не поклонница цветного окрашивания, вам могут прийтись по вкусу розово-золотистые переливы, поскольку интенсивность пигментов можно регулировать. Вы можете сделать акцент на розовом оттенке или, наоборот, усилить золотистый пигмент, чтобы остался лишь легкий розоватый флер.

8. Баклажановые и лавандовые оттенки

Элегантный глянцевый баклажановый и лавандовый оттенки — отличный вариант для тех, кто хочет скрыть поврежденную текстуру волос, но не любит скучные образы. Они идеально подойдут для девушек с темной кожей и карими глазами. Выбирая этот цвет, учтите, что он сложный, поэтому с ним вряд ли справится неопытный стилист. Кроме того, фиолетовый оттенок будет эффектно смотреться только на здоровых волосах, иначе он быстро станет тусклым, а ваш образ потеряет лоск.

9. Балаяж

Эта техника мелирования была придумана французскими колористами и вошла в моду около двух лет назад, так что тренд продержится еще достаточно долго. Балаяж обычно подходит блондинкам и русым девушкам, которые хотят придать своим волосам дополнительный объем с помощью цветовых акцентных сочетаний. Большой плюс балаяжа — его долговечность, то есть ваши волосы будут выглядеть ухоженно даже с отросшими корнями. Лучше всего балаяж выглядит на волосах средней длины — примерно от лопаток и чуть ниже.

10. «Крем-сода»

Окрашивание «крем-сода» — это новинка парикмахерского искусства, которая будет очень популярна в 2019 году. При беглом взгляде кажется, что это просто светлые локоны, но данная техника предусматривает грамотное сочетание бежевых и золотистых тонов соответствующего оттенка. Причем она практически универсальна: «крем-сода» великолепно ложится как на светлые, так и на темные от природы волосы. В результате вы получаете нежный и теплый цвет, который переливается при каждом движении головы.