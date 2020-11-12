10+ нюансов, которые помогут выбрать идеальные джинсы

Каждая женщина имеет в своем гардеробе в среднем 7 джинсов. Сегодня этот предмет одежды стал по-настоящему универсальным. Если подобрать соответствующий ансамбль, джинсы вполне можно надеть в театр или на деловую встречу. Гораздо сложнее бывает найти правильную модель изделия из денима — ту, которая скроет недостатки и выгодно подчеркнет достоинства фигуры.

Мы в AdMe.ru разобрались, на что стоит обращать внимание в примерочной, чтобы джинсы служили вам верой и правдой долгие годы.

1. Размер

Не торопитесь возвращать на вешалку экземпляр, который чуть узковат. Дело в том, что джинсы растягиваются, поэтому через некоторое время станут больше примерно на полразмера. Первыми удобную форму примут пояс и верхняя задняя часть: на них при носке оказывается максимальное давление. Несколько свободные при примерке джинсы вскоре станут бесформенными и будут плохо на вас сидеть. Как отличить джинсы, которые сядут по фигуре, от тех, которые вам малы? Опуститесь на стул в примерочной: если симпатичные штаны сдавливают талию, затрудняют движения и дыхание — это маленький размер. Если же они самую малость жмут — поздравляем, вы нашли идеальную модель!

2. Ткань

У настоящего денима заметно характерное переплетение нитей — знаменитые диагональные полосы. Лицевая сторона джинсов должна быть темнее, чем изнаночная. Дело в том, что у денима красят только нити основы, которые преобладают на лицевой стороне, поэтому внутри изделия из джинсовой ткани светлее.

3. Фурнитура

Молния, кнопки, заклепки и другие элементы фурнитуры на джинсах должны быть сделаны из металла (чаще это латунь, медь, алюминий или никель). Металлические детали более долговечны и лучше подходят для достаточно грубого денима. Проверяйте, чтобы на них не было зазубрин, сколов и других дефектов, а молния хорошо держалась в застегнутом состоянии. В противном случае при носке может произойти конфуз.

4. Шлевки

Шлевка — это петля, с помощью которой на брюках или юбке крепится ремень. Как правило, на джинсах бывает 5 шлевок, чтобы ремень обеспечивал максимальную поддержку. Некоторые марки (например, Wrangler) добавляют на свои модели еще 2 шлевки. Если шлевок меньше пяти, от джинсов стоит отказаться: ремень будет неплотно прилегать, что отрицательно скажется на удобстве и внешнем виде. Шлевки должны быть расположены параллельно друг другу, пришиты ровной и прочной строчкой.

5. Размер карманов

Задние карманы должны быть пропорциональны размеру бедер, иначе могут испортить вид фигуры. Если у вас полные бедра, не стоит брать джинсы с маленькими кармашками: они подчеркнут пышные выпуклости. Худеньким девушкам противопоказаны крупные карманы: они визуально уменьшат объем ягодиц.

6. Расстояние между карманами

Слишком большое расстояние между задними карманами визуально увеличит бедра. Если же оно будет небольшим, бедра будут казаться меньше. Этот прием можно использовать для зрительной коррекции фигуры. В остальных случаях выбирайте модели, карманы которых расположены не слишком близко и не слишком далеко друг от друга.

7. Этикетка

Этикетка может быть сделана как из кожи, так и из ткани. Вышитые или тисненые надписи, символы — еще один показатель качественных джинсов. Обращайте внимание на то, насколько ровно и прочно пришита этикетка. Если шов прерывается или сделан криво, возможно, стоит поискать другой экземпляр.

8. Расстояние от нижнего шва до ширинки

Большим расстоянием от нижнего шва до ширинки чаще всего отличаются джинсы с высокой посадкой. Они могут зрительно изменить пропорции фигуры и удлинить нижнюю часть туловища. Чтобы избежать оптического обмана, выбирайте джинсы с не очень большим расстоянием между ширинкой и нижним швом.

9. Цвет внутренней этикетки

Этикетка, находящаяся внутри джинсов, должна быть белой. Если она красного, зеленого или любого другого цвета, ваши новенькие джинсы наверняка полиняют при стирке. Кроме того, они быстро потускнеют и изменят свой первоначальный оттенок.

10. Пояс

Пояс может быть изогнутым или прямым. Изогнутый пояс расположен чуточку выше сзади, чем спереди. Такая конструкция обеспечит более плотное прилегание в районе талии и лучшую посадку — значит, джинсы будут идеально сидеть на фигуре.

11. Цвет

Сегодня на прилавках можно найти изделия из денима всех цветов радуги. Заходя в магазин, подумайте, для каких целей вам нужны джинсы. Если вы ищите модель, которую можно надеть и на работу, и на торжественное мероприятие, выбирайте темные оттенки. По мнению стилистов, они всегда смотрятся более изысканно и в какой-то степени напоминают брюки. Если вам нужны джинсы на каждый день, отдайте предпочтение вариациям индиго.

12. Складки

Дизайнеры декорируют некоторые модели джинсов складками. Их можно увидеть, скажем, в области паха или коленей. Будьте внимательны: эта деталь привлекает внимание. Если вы не уверены, что хотите делать акцент на той или иной части тела, выбирайте джинсы, у которых нет складок в этой области.