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10+ нюансов, которые помогут выбрать идеальные джинсы

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Каждая женщина имеет в своем гардеробе в среднем 7 джинсов. Сегодня этот предмет одежды стал по-настоящему универсальным. Если подобрать соответствующий ансамбль, джинсы вполне можно надеть в театр или на деловую встречу. Гораздо сложнее бывает найти правильную модель изделия из денима — ту, которая скроет недостатки и выгодно подчеркнет достоинства фигуры.

Мы в AdMe.ru разобрались, на что стоит обращать внимание в примерочной, чтобы джинсы служили вам верой и правдой долгие годы.

1. Размер

© pexels, © unsplash

Не торопитесь возвращать на вешалку экземпляр, который чуть узковат. Дело в том, что джинсы растягиваются, поэтому через некоторое время станут больше примерно на полразмера. Первыми удобную форму примут пояс и верхняя задняя часть: на них при носке оказывается максимальное давление. Несколько свободные при примерке джинсы вскоре станут бесформенными и будут плохо на вас сидеть.

Как отличить джинсы, которые сядут по фигуре, от тех, которые вам малы? Опуститесь на стул в примерочной: если симпатичные штаны сдавливают талию, затрудняют движения и дыхание — это маленький размер. Если же они самую малость жмут — поздравляем, вы нашли идеальную модель!

2. Ткань

© zkolra/Shutterstock

У настоящего денима заметно характерное переплетение нитей — знаменитые диагональные полосы. Лицевая сторона джинсов должна быть темнее, чем изнаночная. Дело в том, что у денима красят только нити основы, которые преобладают на лицевой стороне, поэтому внутри изделия из джинсовой ткани светлее.

3. Фурнитура

© depositphotos, © pixabay

Молния, кнопки, заклепки и другие элементы фурнитуры на джинсах должны быть сделаны из металла (чаще это латунь, медь, алюминий или никель). Металлические детали более долговечны и лучше подходят для достаточно грубого денима.

Проверяйте, чтобы на них не было зазубрин, сколов и других дефектов, а молния хорошо держалась в застегнутом состоянии. В противном случае при носке может произойти конфуз.

4. Шлевки

© Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/EAST NEWS, © unsplash

Шлевка — это петля, с помощью которой на брюках или юбке крепится ремень. Как правило, на джинсах бывает 5 шлевок, чтобы ремень обеспечивал максимальную поддержку. Некоторые марки (например, Wrangler) добавляют на свои модели еще 2 шлевки.

Если шлевок меньше пяти, от джинсов стоит отказаться: ремень будет неплотно прилегать, что отрицательно скажется на удобстве и внешнем виде. Шлевки должны быть расположены параллельно друг другу, пришиты ровной и прочной строчкой.

5. Размер карманов

© Mohamad Itani/agefotostock/East News, © depositphotos

Задние карманы должны быть пропорциональны размеру бедер, иначе могут испортить вид фигуры. Если у вас полные бедра, не стоит брать джинсы с маленькими кармашками: они подчеркнут пышные выпуклости. Худеньким девушкам противопоказаны крупные карманы: они визуально уменьшат объем ягодиц.

6. Расстояние между карманами

© depositphotos, © depositphotos

Слишком большое расстояние между задними карманами визуально увеличит бедра. Если же оно будет небольшим, бедра будут казаться меньше. Этот прием можно использовать для зрительной коррекции фигуры. В остальных случаях выбирайте модели, карманы которых расположены не слишком близко и не слишком далеко друг от друга.

7. Этикетка

© depositphotos

Этикетка может быть сделана как из кожи, так и из ткани. Вышитые или тисненые надписи, символы — еще один показатель качественных джинсов. Обращайте внимание на то, насколько ровно и прочно пришита этикетка. Если шов прерывается или сделан криво, возможно, стоит поискать другой экземпляр.

8. Расстояние от нижнего шва до ширинки

© Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News, © unsplash

Большим расстоянием от нижнего шва до ширинки чаще всего отличаются джинсы с высокой посадкой. Они могут зрительно изменить пропорции фигуры и удлинить нижнюю часть туловища. Чтобы избежать оптического обмана, выбирайте джинсы с не очень большим расстоянием между ширинкой и нижним швом.

9. Цвет внутренней этикетки

© Diana Milkanova / YouTube

Этикетка, находящаяся внутри джинсов, должна быть белой. Если она красного, зеленого или любого другого цвета, ваши новенькие джинсы наверняка полиняют при стирке. Кроме того, они быстро потускнеют и изменят свой первоначальный оттенок.

10. Пояс

© depositphotos, © depositphotos

Пояс может быть изогнутым или прямым. Изогнутый пояс расположен чуточку выше сзади, чем спереди. Такая конструкция обеспечит более плотное прилегание в районе талии и лучшую посадку — значит, джинсы будут идеально сидеть на фигуре.

11. Цвет

© Look Studio/Shutterstock, © Victoria Chudinova/Shutterstock

Сегодня на прилавках можно найти изделия из денима всех цветов радуги. Заходя в магазин, подумайте, для каких целей вам нужны джинсы. Если вы ищите модель, которую можно надеть и на работу, и на торжественное мероприятие, выбирайте темные оттенки. По мнению стилистов, они всегда смотрятся более изысканно и в какой-то степени напоминают брюки. Если вам нужны джинсы на каждый день, отдайте предпочтение вариациям индиго.

12. Складки

© unsplash

Дизайнеры декорируют некоторые модели джинсов складками. Их можно увидеть, скажем, в области паха или коленей. Будьте внимательны: эта деталь привлекает внимание. Если вы не уверены, что хотите делать акцент на той или иной части тела, выбирайте джинсы, у которых нет складок в этой области.

А на что вы обращаете внимание, когда выбираете джинсы? Может быть, у вас есть свой лайфхак, как найти идеальную модель?

Фото на превью Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News
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