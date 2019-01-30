10 аптечных средств, которые продлят вашу молодость и помогут сэкономить кучу денег на салонах красоты

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Многие мечтают отсрочить старость и выглядеть моложе своих лет как можно дольше. На спрос есть и предложение: косметологическая отрасль предлагает широкий спектр процедур по уходу. Дело стоит только за тем, сколько мы готовы тратить на красоту, учитывая, что цена услуг не всегда соответствует их качеству.

AdMe.ru предлагает обратиться к народной медицине, которая опирается на бюджетные лекарственные препараты. Эти мази и настои наверняка у многих уже лежат в домашней аптечке, а если нет, то их несложно приобрести в любой аптеке.

1. Пантенол

Выпускается в форме геля, мази и спрея. В основе этого средства присутствует пантотеновая кислота, которая относится к витаминам группы В. Назначается препарат при порезах и ожогах, фурункулах и дерматитах, а также для защиты сухой кожи. Он ускоряет регенерацию тканей, смягчает кожу, сохраняет необходимый уровень влаги. В косметических целях можно использовать его в чистом виде, вводить в готовые кремы или добавлять в маски. Однако нужно помнить, что это лекарственное средство и применять его можно не часто — 1–2 раза в неделю. Согласно отзывам женщин, он отлично подходит для сухой кожи, особенно в осенне-зимний период. Но с осторожностью нужно отнестись к нему обладательницам нормальной или жирной кожи: может забить поры и спровоцировать появление прыщей.

2. Корень солодки

Наверное, всем с детства знаком вкус солодки: сиропы и таблетки принимают при кашле. Настой корня солодки также назначают при гастрите и язве. Но мало кто знает, что он прекрасно отбеливает и подтягивает кожу, помогает избавиться от веснушек и пигментных пятен и препятствует появлению угрей. Для ухода за лицом можно применять как аптечный настой, так и приготовленный в домашних условиях из сушеного корня. Для самодельного настоя необходимо 1 ст. л. сушеного растения залить 200 мл кипятка, накрыть и дать настояться. Настоем протирать лицо утром и вечером в течение 3–4 недель.

3. «Аевит»

Масляный раствор витаминов А и Е в капсулах назначается для приема внутрь при заболеваниях легких, язве, при гипо- и авитаминозе. Но помимо традиционного применения недорогое аптечное средство добавляют в кремы и лосьоны или обрабатывают лицо, кожу вокруг глаз, ногти и кожу рук витаминами в чистом виде. Ведь, как известно, ретинол (витамин А) и витамин Е обладают антиоксидантными свойствами. Перед использованием капсулу проткнуть иголкой и нанести содержимое легкими массирующими движениями на лицо, в том числе на кожу вокруг глаз. Через 10–20 минут остатки снять сухим диском. Наносить утром и вечером не дольше 15–20 дней. После курса сделать перерыв. Для профилактики появления морщин можно проводить процедуру 1–2 раза в неделю. При проблемной коже витамины можно втирать в нездоровый участок.

4. «Солкосерил»

Мазь или гель применяется при трещинах на коже и порезах, солнечных и термических ожогах, обморожениях. Внимание косметологов привлек основной компонент препарата — вытяжка из крови здоровых молочных телят, которая ускоряет обновление клеток, питает и увлажняет кожу. Для ухода за лицом подойдут и мазь, и гель, но последний больше сушит кожу. Не рекомендуется использовать средство, если кожа лица сухая или чувствительная. Также не рекомендуется наносить его на кожу вокруг глаз. Эффективен препарат и как бальзам для губ, особенно в осенне-зимний период. Самый простой способ применения — на ночь нанести мазь или гель на очищенную и распаренную кожу. Более радикальный — маска с «Солкосерилом» и «Димексидом». Раствор «Димексида» разводят водой в пропорции 1:10 и с помощью ватного диска обрабатывают лицо. После того как препарат впитается, нанести толстым слоем «Солкосерил» и оставить маску на 15–20 минут. Остатки смыть водой. Достаточно делать 2 процедуры в неделю на протяжении месяца. После этого необходим длительный перерыв.

5. «Ромазулан»

В составе препарата присутствуют экстракт ромашки аптечной и вытяжка из эфирного масла эвкалипта (гвайазулен). Подходит для лечения горла, гастрита, язвы, заболеваний суставов, дерматитов. «Ромазулан» является антиоксидантом, он отлично обеззараживает и заживляет ткани. Поэтому помимо лечебных целей его используют в косметологии. Он очищает и подтягивает кожу, уменьшает ее жирность, подсушивает прыщики. Это недорогое аптечное средство можно наносить точечно на кожные высыпания и оставлять на ночь, а также использовать в составе масок и лосьонов: Рецепт лосьона: смешать 1 ч. л. настойки календулы, столько же «Ромазулана», 1/2 ч. л. сока алоэ, 50 мл отвара трав, подходящих вашей коже, или минеральной воды.

Рецепт маски: добавьте к 1 ст. л. меда 1 ч. л. «Ромазулана» и нанесите маску на лицо на 20 минут.

6. Молочная кислота

Молочная кислота давно используется в косметологии. Она входит в состав кремов для лица, в салонах красоты особой популярностью пользуется процедура для очищения и омоложения кожи — молочный пилинг. Но вместо дорогостоящих кремов и салонных процедур можно использовать бюджетную 40%-ю молочную кислоту из аптеки. Для пилинга в домашних условиях понадобится 30%-я молочная кислота (нужно развести водой). Средство наносится на очищенную кожу, для лучшего эффекта можно обезжирить ее спиртом. Нанести раствор кислоты в строгой последовательности: лоб, виски, щеки, декольте, шея, подбородок, нос, кожа вокруг глаз. Держать от 2 до 20 минут, после обильно смыть холодной водой. После процедуры рекомендуется увлажнить кожу кремом. Для достижения эффекта требуется провести 4–8 процедур с интервалом в 2 недели.

7. «Капсикам»

Эта согревающая мазь благодаря содержанию камфоры, скипидара и других веществ оказывает обезболивающее действие, помогает при болях в суставах и мышцах. Препарат ускоряет кровообращение и улучшает обмен веществ. Многие женщины используют «Капсикам» в борьбе с целлюлитом. Однако стоит помнить, что у мази есть противопоказания и нужно обязательно провести тестирование на небольшом участке тела. Категорически запрещается применять «Капсикам» в чистом виде, наносить на участки кожи с близкорасположенными капиллярами и повреждениями. Для обертывания от целлюлита мазь нужно смешать с детским кремом либо растительным или оливковым маслом. Нанести средство на предварительно очищенную кожу и обернуть ее пищевой пленкой. Маску держать 30–40 минут, затем смыть холодной водой (теплая вода усиливает жжение). После процедуры нанести на кожу питательный крем. Рекомендуется проводить 10 процедур с частотой не более 1 процедуры каждые 2–3 дня. Повторить курс можно через 1 месяц.

8. «Левомеколь»

Эта мазь создана на основе антибиотика широкого спектра действия — хлорамфеникола и метилурацила. Первый справляется с большинством бактерий, второй стимулирует процессы обмена веществ в клетках, способствует заживлению и регенерации тканей. «Левомеколь» хорошо заживляет как мелкие, так и крупные гнойные прыщики и устраняет угревую сыпь. По отзывам, мазь уменьшает воспаление, очищает поры от загрязнений, убирает отеки, шрамы и пятна после прыщей. При обширной угревой сыпи препарат ненести на лицо тонким слоем, при точечных поражениях — намазать отдельные прыщики. Использовать мазь не чаще 1–2 раз в сутки. Длительность лечения — 5–10 дней в зависимости от степени повреждения кожи. При необходимости повторить курс через 20 суток.

9. Перекись водорода

В любой аптеке за небольшую сумму можно купить 3%-й раствор перекиси водорода, известный нам как обеззараживающее средство для обработки ссадин и порезов. Однако у этой целебной жидкости есть множество альтернативных способов использования. Например, ее применяют для уменьшения потливости подмышек и стоп и для предотвращения неприятного запаха. Для обработки подмышек и стоп понадобится слабый раствор перекиси (3%). Для стоп можно сделать раствор более крепким: смешать 1 ч. л. 3%-й перекиси и 50 мл воды. Если на ступнях есть мозоли и натоптыши, можно взять 2 ч. л. перекиси, полученный раствор нанести на чистые сухие стопы. Для обработки подмышек смешать 130 мл воды и 1 ч. л. препарата. Наносить 1–2 раза в день на чистую сухую кожу.

10. Настойка календулы