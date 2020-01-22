Жители 11 стран рассказали о поступках туристов, которые бесят местных до зубовного скрежета

Многие туристы приезжают к нам на круизных кораблях. А потом в сандалиях или на каблуках, в шортах и майках решают отправиться в горный поход. Некоторые доходят до середины маршрута, и потом местные волонтеры должны спасать их, потому что они замерзли и выбились из сил. Есть и такие, кто проходит весь маршрут, а потом оказывается, что уже стемнело и они заблудились, и мы также вынуждены высылать за ними спасательный отряд или вертолет. © roffvald / reddit