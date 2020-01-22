Жители 11 стран рассказали о поступках туристов, которые бесят местных до зубовного скрежета
Овертуризм — новый термин, который используется для описания негативных последствий массового наплыва гостей в различные страны и города. В прошлом году Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал список из 50 городов, которые наиболее сильно страдают от этой напасти. И конечно, больше всего неудобств от этого явления перепадает на долю местных жителей. Одно дело, когда в страну приезжают вежливые и воспитанные путешественники, и совсем другое — когда толпы туристов нарушают нормы поведения, принятые в том или ином месте.
AdMe.ru узнал, какие поступки приезжих раздражают жителей разных стран больше всего.
Австралия
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Что меня конкретно возмущает в некоторых туристах, так это небрежное отношение к дикой природе. Количество моментов, когда гости страны проявляют неуважение к окружающей среде, просто сводит меня с ума. Например, они кормят животных неподходящей едой, которую находят у себя в карманах, а это ведет к возникновению серьезных болезней у зверей. Или используют вспышку в фотоаппарате, ослепляя и пугая животных. Да и банально мусорят. Я столько раз делал замечания туристам по этому поводу, а они в ответ просто удивленно таращатся на меня, будто на моих плечах выросло две головы. © brizburn / reddit
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Не будьте слишком обидчивы: мы очень любим добродушно подшучивать. © -DarkVortex- / reddit
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Да-да, мы поняли, у вас получается отличный австралийский акцент. Но не надо смеяться ни над ним, ни над нашей местной культурой. © -DarkVortex- / reddit
Бразилия
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Не надо приезжать в фавелы и делать развеселые снимки, будто это какой-то тематический парк. Люди живут там в тяжелых условиях, и это возмутительно, когда туристы из стран первого мира думают, будто такие фото — это остроумно. © mandzza / reddit
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Почему-то приезжие считают наших людей глуповатыми, а всех женщин — распутными. Не надо так. © LavellanReaver / reddit
Португалия
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Я живу в Португалии, и почти каждый турист пытается говорить со мной на испанском. Повторяю в последний раз: у нас тут не Испания! © Laauu0202 / reddit
Ирландия
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Не надо пытаться соответствовать уровню местных по части выпитых горячительных напитков. В Дублине даже трезвому человеку трудно сориентироваться. И мне часто приходилось провожать из баров подвыпивших туристов до их отелей и хостелов. © Betterthanthouu / reddit
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Раздражает, что ни один турист не в состоянии произнести ни одного ирландского названия правильно. © Amazed_Alloy / reddit
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Когда вы говорите нам, что вы на какую-то часть ирландец, потому что ваш дальний родственник был отсюда, мы делаем круглые глаза. Дело в том, что для большинства из нас ирландец — это вопрос скорее культуры, нежели крови. © Irishbread / reddit
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Лепреконы, шилейла, шоу «Lord of the Dance». Нам безразличны все эти вещи, так что не стоит заводить о них беседу. © cormic / reddit
Северная Ирландия, Великобритания
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Живу рядом с музеем «Титаник-Белфаст». Я люблю завтракать на балконе, а азиатские туристы любят фотографировать меня из проезжающих мимо автобусов с открытым верхом. © Pigeon_Asshole / reddit
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Северная Ирландия — это не север Ирландии. Это две разные страны. © darkosirisxv / reddit
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Не стоит говорить о политике. Нам неинтересно, что вы думаете о геополитическом статусе нашего региона. Большинство из нас не хотят это обсуждать, и есть негласное правило, что вы тоже не станете. Если вы заведете такой разговор не с тем человеком не в том пабе, можете попасть в большую беду. © maltvinegarenema / reddit
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Никогда, никогда не заказывайте в ирландском баре коктейль «Ирландская автомобильная бомба». Это то же самое, если бы кто-нибудь из нас зашел в заведение в Штатах и попросил напиток под названием «11 сентября». © iamtonedef / reddit, © Shrappy / reddit
Финляндия
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Не стоит слишком много разговаривать. © Anomuumitar / reddit
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Пожалуйста, не садитесь в общественном транспорте рядом с нами, если в салоне есть другие свободные места. Всегда помните о том, чтобы оставлять нам как минимум 1 м личного пространства. © Anomuumitar / reddit
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Торговаться здесь не принято. © Anomuumitar / reddit
Нидерланды
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Велосипеды не шумят так, как автомобили. Поэтому, будучи в Амстердаме, вы должны ВСЕГДА смотреть по сторонам, выходя на улицу. Люди у нас добродушные, они признают различные культуры и всегда готовы помочь. Но если ты ступишь на велосипедную дорожку, тебя снесут ко всем чертям. © Andromeda321 / reddit, © rooneyboy / reddit
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Перестаньте пользоваться сервисом Airbnb в столице Нидерландов. Потому что цены на квартиры теперь просто сумасшедшие, ведь сдать помещение туристам стало гораздо более выгодно для арендодателей. © mahade / reddit
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Пожалуйста, не сравнивайте нидерландцев с немцами. Наша речь вовсе не похожа на немецкую, и выглядим мы совершенно по-разному. © Maklo_Never_Forget / reddit
Лондон, Великобритания
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Перестаньте дразнить королевских гвардейцев. Это не аттракцион, ведь у них есть винтовки со штыком, а иногда и пулями. Не стоит задираться на подготовленных военных, несущих службу, только потому, что они носят забавные головные уборы. © SausageKage / reddit
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Ужасно раздражает, когда путешественники останавливаются посреди Оксфорд-стрит в самое загруженное время дня. Они фотографируются, сложив пальцы в знак Peace, на фоне каждой витрины. © MrBleedingObvious / reddit
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Бесят туристы, которые толкаются, чтобы получше разглядеть Букингемский дворец. Однажды мою маму (она инвалид) чуть не свалили с ног, когда она просто проходила мимо дворца. © thefabulousbomb / reddit
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Перестаньте давать деньги людям, которые изображают левитирующего Йоду на улицах Лондона. © Great_Justice / reddit
Шотландия, Великобритания
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Не жалуйтесь на местную еду. Очень часто слышу нытье туристов после того, как они заказали хаггис. Они толком не знали, что это, но ведь это звучит «так по-шотландски». Ребята, это фаршированный желудок овцы, он и должен быть мясистым, это на любителя. © comic_hqpi / reddit
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Многие путешественники покупают килт и носят его везде и всюду. Килт — это официальная одежда для свадеб, похорон и так далее, а не для шопинга на Принсес-стрит. © comic_hqpi / reddit
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Оставьте попытки увидеть Лох-несское чудовище. Несси не любит туристов, так что отвяжитесь от нее. © comic_hqpi / reddit
Лас-Вегас, США
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Прекратите спрашивать местных, живут ли они в казино. Это город с населением около 1,5 млн человек! Мы живем в домах в пригороде, где есть магазины, медицинские учреждения и школы. © kingdomofnye / reddit
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А еще не нужно интересоваться, каково это — тут жить, и спрашивать, сколько раз я был в стрип-клубе. Отвечаю: здесь пустыня. И ни разу. © evanr821 / reddit
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Не понимаю этого — принимать каждую одинокую женщину за особу легкого поведения. Я сбилась со счета, сколько раз я ощущала на себе нескромные взгляды, пока ждала друзей, чтобы пойти с ними в кафе после работы. © kingdomofnye / reddit
Нью-Йорк, США
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Мне претит, когда люди улыбаются и делают селфи у памятника, посвященного событиям 11 сентября. © Horaciow14 / reddit
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На эскалаторе стойте справа, а проходите слева. Иначе — да, мы будем кричать на вас, потому что мы спешим, а вы стоите у нас на пути. © RockNRollMama / reddit
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Если вы остановитесь посреди тротуара, вас, скорее всего, толкнут. Без обид. © JPK8675309 / reddit
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Запомните: очередь здесь не просто так. Просто встаньте в одну из них по старинке и ждите, когда подойдет ваш черед. Не лезьте вперед через толпу, тут все ждут вообще-то. © Occasionally_Girly / reddit
Филиппины
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Хотелось бы, чтобы туристы с Запада перестали разгуливать по улицам в нижнем белье. Город — это не пляж. Торговый центр — это не пляж. Так же, как и рестораны. © unknown / reddit
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Мне бы хотелось предостеречь туристов от раздачи милостыни уличным мальчишкам. Потому что в следующую секунду вы будете окружены кучей детей, и они будут следовать за вами по пятам. Одного моего друга ребенок даже сильно ударил за то, что тот отказался давать деньги. © chocolatetit / reddit
Париж, Франция
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Пожалуйста, не вешайте замки на Мост Искусств. Ваша любовь прекрасна, а эти замки просто уродливы. Кроме того, все вместе они весят несколько тонн, и недавно один из сегментов решетки рухнул в Сену от их тяжести. © TATANE_SCHOOL / reddit
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Когда я жил в Париже, меня всегда раздражали туристы, которые останавливаются посреди коридоров метро, мешая тем людям, которые как раз таки знают, куда им нужно попасть. © alb404 / reddit
Норвегия
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Многие туристы приезжают к нам на круизных кораблях. А потом в сандалиях или на каблуках, в шортах и майках решают отправиться в горный поход. Некоторые доходят до середины маршрута, и потом местные волонтеры должны спасать их, потому что они замерзли и выбились из сил. Есть и такие, кто проходит весь маршрут, а потом оказывается, что уже стемнело и они заблудились, и мы также вынуждены высылать за ними спасательный отряд или вертолет. © roffvald / reddit
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Ради всего святого, не произносите эту фразу: «Я собираюсь в Осло, что посоветуешь для того, чтобы лучше разглядеть северное сияние?» Осло находится слишком далеко к югу от мест, где можно наблюдать это природное явление. © SalSomer / reddit
А какие привычки туристов, посещающих ваш регион, сбивают вас с толку и заставляют недовольно морщиться?