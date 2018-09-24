Я живу в Австралии 5 лет и хочу рассказать о любопытных вещах, с которыми сталкиваюсь здесь каждый день

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Привет! Меня зовут Наташа, и вот уже 5 лет я живу в стране, где все ходят на головах, а точнее в Австралии, в городе Сиднее. Здесь я работаю маркетологом, веду свой блог в Instagram и рубрику на радио, а еще организую пикники для таких же русских иммигрантов, как и мы с мужем. Жизнь на Зеленом континенте полна интересных открытий, и даже сейчас я не перестаю удивляться некоторым из них.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу всю правду об особенностях этой далекой и прекрасной страны.

Вопрос, который мне задают чаще всего: как переехать в Австралию? Мы перебрались сюда благодаря моему мужу, который получил разрешение на работу. Мы решили попробовать пожить в этой стране, а потом так и остались и ни разу не пожалели о своем решении. Как и в любой другой стране, в проживании в Австралии есть масса плюсов и минусов. Если вас интересует переезд, советую заглянуть на сайт Департамента иммиграции, так как правила меняются постоянно. А также проверить, входит ли ваша профессия в список востребованных специальностей для мигрантов. Ну а чтобы вам было проще принять решение, предлагаю для начала узнать подробнее о жизни австралийцев.

1. В Австралии нет вечного лета

Раньше я думала, что в Австралии всегда тепло, солнечно и можно круглый год купаться в теплом океане. Это действительно очень солнечный материк (около 250 солнечных дней в году), но погода может быть разной и даже непредсказуемой. В Сиднее океан даже летом редко прогревается до комфортной температуры: здесь редко бывает выше +20 градусов, а сами австралийцы предпочитают ездить за пляжным отдыхом на Бали, Фиджи или в Таиланд. Страна большая, через нее проходит сразу несколько климатических зон: от тропиков на севере до более прохладного климата с дождливыми зимами на юге. При желании в Австралии даже можно покататься на лыжах: здесь есть несколько горнолыжных курортов, где выпадает настоящий снег (правда, цены там кусаются!). А еще Австралию часто называют Зеленым континентом, но это не совсем верно: большую часть материка занимает пустыня, а тропические леса находятся лишь вдоль одного побережья.

2. Зимой на улице может быть теплее, чем дома

Вот такой парадокс: несмотря на то что зимы здесь несуровые, отсутствие центрального отопления и «картонные стены» заставляют меня мерзнуть сильнее, чем в России. Поэтому тапки на овечьем меху были моей первой покупкой. Обычно зимой на улице даже теплее, чем дома: однажды в квартире у моего знакомого термометр поднимался максимум до +9, в то время как температура за окном была около +13. Вот так примерно я и провела три летних месяца. Австралийцы спасаются как могут: используют обогреватели и просто одеваются теплее. Угги, в которых во всем мире ходят по улицам, здесь надевают дома.

3. Австралийцы обожают океан и природу

Типичная дорога в спальном районе: вместе с машинами многие семьи паркуют лодки, порой сразу две. В Сиднее более сотни пляжей (только представьте, каждые выходные можно выбирать новый!), и люди стараются проводить свободное время с пользой. Многие увлекаются серфингом, катаются на небольших досках, а кто-то просто плавает или отдыхает в тени.

4. Расслабленность, неторопливость и невыносимый акцент

Не зря об австралийском акценте ходит столько легенд: он действительно вводит в ступор нетренированное ухо! Говорят местные жители быстро, проглатывают звуки, да еще и используют множество сокращений: arvo = afternoon, brekky = breakfast и т. п. Прибавьте сюда индусов и азиатов со своими акцентами: первое время с непривычки голова идет кругом от этой языковой смеси. Вот несколько любопытных наблюдений о менталитете местных жителей: Австралийцы на работе не выкладываются полностью, а считают, что лучше сделать 80 % и пойти кататься на серфе. И неважно, что вы от них ожидаете результатов на 100 %. На работе иногда это оказывается даже удобно: во-первых, что-то можно сделать быстрее и сдать, а потом уже не спеша доделывать. А во-вторых, в итоге переделки могут быть иными, чем вы рассчитывали изначально. Пользователи протестируют, возможно, найдут ошибки, которые можно исправить вместе с доработками. «Работаю ради жизни, но не живу ради работы» — вот их девиз.

И неважно, что вы от них ожидаете результатов на 100 %. На работе иногда это оказывается даже удобно: во-первых, что-то можно сделать быстрее и сдать, а потом уже не спеша доделывать. А во-вторых, в итоге переделки могут быть иными, чем вы рассчитывали изначально. Пользователи протестируют, возможно, найдут ошибки, которые можно исправить вместе с доработками. Никто не напрягается. Да и зачем, когда в одной руке стаканчик с кофе, а перед глазами простирается бескрайний океан? Можно выйти на улицу в пижаме, спортивных штанах, да хоть босиком! Всем все равно. Может показаться, что люди здесь немного инфантильны, и обычно так и есть до тех пор, пока им не исполняется 30-35 лет: в этом возрасте австралийцы создают семьи и рожают детей (обычно 2-3, не меньше).

Да и зачем, когда в одной руке стаканчик с кофе, а перед глазами простирается бескрайний океан? Можно выйти на улицу в пижаме, спортивных штанах, да хоть босиком! Всем все равно. Может показаться, что люди здесь немного инфантильны, и обычно так и есть до тех пор, пока им не исполняется 30-35 лет: в этом возрасте австралийцы создают семьи и рожают детей (обычно 2-3, не меньше). Это странно, но, несмотря на свой расслабленный подход к жизни, австралийцы обожают все планировать заранее . Авиабилеты покупают месяцев за 8-9 до поездки, отпуск планируют на год вперед, встречи с друзьями — за месяц.

. Авиабилеты покупают месяцев за 8-9 до поездки, отпуск планируют на год вперед, встречи с друзьями — за месяц. Австралийцы не будут лезть в душу, да и вообще при общении будут вести себя вежливо и держать дистанцию, избегая тем, которые могут быть неприятны. Конечно, расизм в австралийском обществе существует, но в целом к таким иммигрантам, как мы, здесь относятся хорошо.

5. Здесь не переживают о том, что надеть

Любопытный факт: по статистике, 50 % австралийцев никогда и ничего не гладят. Никто не посмотрит на вас косо, если вы придете на работу в помятых брюках и рубашке: если тебе так удобно, то почему бы и нет? Более того, хочется пойти в пижаме в магазин за хлебом — пожалуйста! Захотелось походить по улице босиком и дойти до ближайшего магазина? В моем районе так ходит каждый второй: однажды на кассе в супермаркете я встретила парня, который был облачен всего лишь в полотенце. Как вам такое? Кстати, есть у австралийцев еще одна привычка — они любят водить машину босиком. Раньше я брезговала и морщила нос, когда знакомые рассказывали, как они любят водить машину босиком, а пару лет назад начала сама и втянулась — и правда очень удобно.

6. Австралия — это страна-перевертыш

Сезоны здесь «перевернуты» с ног на голову: когда в Северном полушарии лето, в Австралии царит зима. Выходит, что июнь, июль и август — это зимние месяцы. Соответственно, Новый год и Рождество приходятся на самый разгар лета, и к этому первое время было сложно привыкнуть. Традиционно австралийское празднование этих двух праздников — барбекю на пляже. А мы таскаем с собой елку, тазик с оливье и лепим «снеговиков» из песка. На подарки каждый австралиец в среднем тратит по $ 400–550, потому что принято покупать подарки всем своим родственникам и даже их детям, а семьи у австралийцев большие. Так однажды моей коллеге пришлось запастись почти 40 подарками. Также существует праздник Christmas in July — так называемое Июльское Рождество. Его празднуют произвольно в июле, то есть в середине зимы, когда на улице становится холодно: принято сидеть у камина с новогодними атрибутами и дарить подарки близким. Кстати, учебный год в Австралии тоже «перевернут»: начинается в конце января и заканчивается перед Рождеством, в середине декабря. Финансовый год также отличается от привычного календарного и начинается с 1 июля.

7. В Австралии все стремится вас убить — правда ли это?

Если бы все было так плохо, вряд ли австралийцы входили бы в десятку самых счастливых наций в мире. Здесь водятся акулы, ядовитые змеи, тараканы размером со спичечный коробок и пауки с ладошку, но люди как-то приспособились мирно жить с окружающей флорой и фауной. У каждого животного есть свой ареал обитания. Элементарные правила помогают уменьшить страхи и обезопасить себя: стоит вытряхивать обувь прежде, чем ее надеть (вдруг кто-нибудь заполз в ботинки), во время отдыха на природе внимательно следить за своими вещами и аккуратно плавать в океане. Осторожность никому не повредит! Однажды в наш дом забрался большой паук, которого мы героически выловили. Обсудив ситуацию с друзьями, я выяснила, что во многих австралийских домах даже есть специальный стакан для ловли пауков: их не убивают, а ловят и относят на улицу. Еще меня часто спрашивают: правда ли, что в Австралии акулы едят у берега людей? Здесь такое действительно может случиться, но, если верить статистике, гораздо больше людей в Австралии погибает при выпадении из собственной кровати, а не от укуса акулы. Как-то раз я и сама оказалась поблизости от акулы, но, честно говоря, не увидела даже плавника. Мы были на одном из южных пляжей Сиднея: купались, катались на досках в прибрежных волнах. Вдруг включилась сирена, спасатели засуетились и начали выгонять всех из воды: из океана приплыли 2-3 акулы, которые по своим размерам были больше лодок. Я спросила у женщины-спасателя, часто ли они встречают акул. Оказалось, что она их видит почти каждый день, но это все неопасные для человека виды. Большие акулы из океана приплывают редко (за сезон на этом пляже их видели всего 3 раза): когда это случается, пляж закрывают.

8. Численность кенгуру больше, чем численность населения

Национальное достояние Австралии подлежит обязательной переписи: по состоянию на 2011 год, в Австралии обитало 34 млн кенгуру. Сравним с численностью населения в 2011 году: 23 млн человек, а значит, кенгуру в Австралии действительно больше, чем людей. Вот такая интересная статистика. На улицах Сиднея кенгуру, конечно, не встретить, но стоит отойти чуть дальше вглубь материка, к национальным паркам, как вероятность встретить этих животных резко повышается. Правда, они немного бестолковые: регулярно выбегают на дорогу и бросаются под колеса автомобилей.

9. В Австралии с детства приучают быть осторожным на солнце

Плохая новость: над Австралией (а точнее над Антарктикой) находится озоновая дыра. Хорошая новость: по прогнозам экспертов, озоновый слой полностью восстановится через 30-50 лет. По уровню заболеваемости раком кожи Австралия занимает одно из первых мест в мире, поэтому население старается придерживаться правил безопасности на солнце и своих детей приучает к этому с детства. Например, шляпа — обязательная часть школьной формы: ребенка не выпустят играть во время перемены на открытый воздух, если он забыл свой головной убор дома. Здесь не принято загорать на солнце, а для пляжа покупают специальные палатки (зонтики быстро уносит ветром). В Австралии очень строгие законы, регламентирующие производство солнцезащитных средств, поэтому кремы выпускаются эффективные и качественные. Существуют даже приложения для телефона, которые подскажут, какой уровень активности солнца именно сегодня, и порекомендуют уровень защиты. Если выполнять все рекомендации, то здоровью ничего не будет угрожать.

10. Мой личный рейтинг причин, почему Австралия — это классная страна

Природа. Меня, как человека, выросшего в каменных джунглях, бесконечно радует австралийская природа и удивительный животный мир — для этого даже и из города выезжать не нужно. К примеру, национальные парки и природные резервы, находящиеся в Сиднейской метрополии, занимают площадь 188 гектаров, и чаще всего это куски нетронутой дикой природы. И все это — в черте города! Ну и, конечно же, океан — это отдельная любовь.

Погода. Как ни крути, погода в Австралии отличная. Так, в Сиднее температура никогда не опускается ниже нуля, не выпадает снег, хорошим зимним днем можно даже гулять в пиджаке, а мои жалобы на сиднейские зимы скорее от избалованности.

Комфорт. Австралийские города как нельзя лучше приспособлены для комфортной и спокойной жизни. Здесь продуманы пандусы и лифты для тех, кто вынужден перемещаться на инвалидном кресле, оборудованы специальные места — это, как мне кажется, важный показатель. Ездить по дорогам здесь сплошное удовольствие, а большинство знаков представляют собой картинку и пояснение: если ты не помнишь знак, то хотя бы прочитаешь. Разметка на дороге помогает тебе свернуть в правильный ряд. А на Великой Океанской дороге (месте, где на 1 местного приходится 5 туристов) стоят знаки «В Австралии ездят по левой стороне дороги».

Люди. Мне нравятся австралийцы: добрые, открытые и жизнерадостные, всегда готовы помочь и не пройдут мимо человека в беде. Они не переживают из-за мелочей, а значит здесь намного меньше стресса и давления. Люди умеют наслаждаться жизнью, проводят много времени с друзьями и семьей, и все это мне очень нравится.