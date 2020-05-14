Я решилась на крутые перемены в 34 года и знаю, чем зрелость лучше юности

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Жизнь женщины после 30 лет можно описать 3 словами: семья, работа, сериал. Почему-то в нашем обществе принято считать, что после достижения определенного возраста ничего интересного произойти не может и все, о чем только остается мечтать, — это стабильность и семейный отдых на море раз в год.

Меня зовут Екатерина, я замужем, воспитываю дочь-подростка. А еще я решилась на крутые перемены в жизни после 30 лет. Я расскажу читателям AdMe.ru о том, как в 34 года мне посчастливилось переехать в город своей мечты, встретить любимого человека, выйти замуж и встать на пуанты. Подруги говорят, что моя история похожа на сказку, но поверьте, она не про принцессу, которая ждала добрую фею или прекрасного принца, чтобы решить свои проблемы за их счет.

Чтобы решиться на что-то серьезное, нужно серьезно этого захотеть

Ровно год назад у меня была хорошая работа, скромная, но стабильная зарплата, пресловутый отдых с дочерью раз в году и тихие, спокойные вечера после окончания трудового дня. В 28 лет я решила принять участие в конкурсе на вакансию психолога в государственной организации. Мне пришлось пройти через большие испытания, чтобы обогнать конкурентов. Конкурс длился несколько месяцев, но через тернии — к звездам, и меня взяли. Если судить объективно, я не была самым сильным сотрудником, хоть и отличалась большим трудолюбием. Самое важное, что я для себя уяснила: если сильно чего-то хотеть, все получится. Конечно, можно было спокойно работать тут и дальше, дожидаясь пенсии, но я с детства не отличалась постоянством.

С чего все начиналось

Выросла я в городке с населением около 25 тыс. человек, одним краеведческим музеем и старинной библиотекой. Как и многие земляки, мечтала вырваться в мегаполис с большими возможностями, поэтому в 17 лет уехала учиться на психолога в крупный город, в который влюбилась сразу же. Чтобы учиться на дневном отделении и позволять себе снимать жилье, мне приходилось совмещать работу с учебой. Признаюсь, всегда завидовала одногруппникам, которые после пар возвращались домой и ели мамины супчики. Тогда как я в перерывах между обслуживанием клиентов готовилась к сессиям за барной стойкой практически без освещения. Помню, как однажды дала себе клятву, что для моего будущего ребенка этот город будет своим. Через год после получения диплома я вышла замуж и родила дочь. Но семейная жизнь не сложилась. Дело было не в нас, а в нашем отношении к семейным ценностям, которые к тому времени просто не сформировались. Да, стоит признать, мы были слишком молоды, чтобы создавать семью. В общем, вскоре мы развелись, а я с грудной дочерью вернулась к родителям. Мечты жить в любимом городе пришлось отложить на неопределенное время.

Чтобы взять планку выше, нужно набраться сил и вдохновения

Конечно, я чувствовала себя неудачницей: вернулась в свой городок, осталась без мужа. Хоть помощь родителей позволяла не опускать руки, было грустно, особенно по праздникам, когда мои подруги по детской площадке хвастались подарками от мужей и семейным досугом. Легче стало, когда дочка подросла, а у меня появилась возможность работать. В основном я совмещала по 2 работы одновременно, но было весело. Моя малышка больше времени проводила с бабушкой и дедушкой, чем со мной. А в 28 лет мне посчастливилось устроиться на государственную службу по специальности, и время побежало, как песок. 30-летие я справляла в компании близких подруг. Помню, как все желали мне выйти замуж, ведь с личной жизнью и правда никак не складывалось.

Зарплата в бюджетной сфере не такая уж и большая, но мне удавалось накапливать небольшие сбережения. Однажды, возвращаясь с работы, я поняла, что очень хочу в отпуск. Через 3 дня мы с дочкой сидели в самолете — летели к друзьям в Германию. Да, я спонтанный человек, но со мной не скучно. К тому же я хотела, чтобы дочка запомнила детство как время, интересно проведенное с мамой, — и мы старались путешествовать как можно чаще. Но ни французский Страсбург, поразивший меня кафедральным собором на старинной площади, ни маленькие и уютные города на юге Германии, ни сказочное Средиземное море в Турции не сумели так завоевать мое сердце, как это однажды удалось городу, где прошла моя студенческая юность. Путешествия меня не только внутренне обогатили, но и вдохновили на возвращение в любимый город. Для начала я решила получить еще одно высшее образование по ускоренной программе (на базе диплома психолога можно было поступать сразу в магистратуру на факультет права, что я и сделала). Так я снова вернулась в город юности, но пока только на время сессий. На тот момент мне исполнилось 32 года.

Перед принятием судьбоносного решения важно взять всю ответственность на себя и не слушать советов

2 года учебы в магистратуре промелькнули как один день. На получение диплома я взяла с собой дочь. Мы сняли квартиру на неделю и гуляли по моим любимым местам, а еще посетили все детские театры, сходили в планетарий и на каток. Дочери тоже понравился город и такое проведение досуга. И мы решили: изменениям в жизни — быть. Сказать, что меня отговаривали, — ничего не сказать. Коллеги считали сумасшедшей, родители тоже переживали, ведь ни собственного жилья, ни нормальной работы на новом месте у меня не было. Отчасти все они были правы, но я уже все решила. В мае 2019 года я уволилась, а уже на следующий день после этого события сидела в поезде и изучала сайт с вакансиями.

Работу пришлось искать в кратчайшие сроки, ведь особых сбережений у меня не было, а выходного пособия хватило бы на пару месяцев, да и то с натяжкой. В общем, психолог и юрист в одном флаконе устроился трудиться менеджером по рекламе. Я обзванивала компании и предприятия, предлагая площадки для размещения рекламы. Честно, мне совсем не нравилось этим заниматься. Но я также брала заказы на статьи, ведь всегда любила писать, и у меня это неплохо получалось. Многие бы спросили, почему я не стала работать по специальности. Ответ прост: опыта работы юристом у меня не было, а диплом без навыков работодателям неинтересен. Вакансии психолога находились только в детских садах или школах. К сожалению, там такие низкие зарплаты, что их не хватило бы даже на аренду квартиры.

Когда в жизни много проблем, очень важно найти полезное хобби

Мне так не нравилась эта работа, что я много раз хотела вернуться обратно, да и город в первые месяцы показался чужим и враждебным. Чтобы не впадать в уныние, я решила вернуть былую уверенность в себе с помощью нового увлечения. В детстве я всегда восхищалась балеринами. «Почему бы не начать заниматься балетом в 34 года?» — подумала я и записалась в балетный класс для взрослых. Сначала мое тело сопротивлялось всем этим упражнениям на устойчивость и разворот ног от бедра, но уже через месяц я благополучно села на шпагат, а вскоре примерила пуанты. Безусловно, долго простоять в специальной обуви у новичка не получится, не говоря уже о танце. Я не выступаю в театре и не участвую в конкурсах. Занятия балетом помогают сформировать привлекательный рельеф мышц, улучшить осанку, сделать походку легкой, а еще здорово дисциплинируют: после тяжелой тренировки совсем не хочется булочек и разных сладостей.

Маленькие победы еще не повод, чтобы расслабиться

Но если я постепенно адаптировалась к новым условиям жизни, то моей дочке пришлось совсем не легко. Раньше со школы ее забирали бабушка с дедушкой, а теперь она возвращалась в пустую и еще чужую квартиру, где разогревала себе обед, учила уроки и ждала меня с работы. Проблемы начались, когда я поняла, что дочка стала хуже учиться. Если говорить точнее, учиться она перестала совсем. В общем, мне снова пришлось уволиться и искать новую работу, но теперь дистанционно. Поиски длились несколько месяцев, и, когда я совсем отчаялась, пришел положительный ответ от одной фирмы, который я так долго ждала.

Счастливые перемены в жизни важно заметить и принять

Жизнь снова наладилась. Я работала, занималась дочкой и продолжала занятия в балетном классе. В один из дней новая знакомая из балетной школы предложила подвезти меня к метро. По дороге мы забрали с работы ее брата и его коллегу, как потом оказалось, моего будущего мужа. Андрей подсел ко мне на заднее сиденье и всю дорогу молчал, а на выходе вдруг предложил пройтись и выпить кофе. Я согласилась, и больше мы не расставались. А ведь я не хотела в этот день ехать на занятия из-за дождя и усталости.

Как я решилась на замужество? Не могу сказать, но знаю, что полюбить в 34 года — это не то же самое, что в 20 лет, а намного круче. Для мужа этот брак первый и, надеюсь, единственный на всю жизнь. Мы с Андреем совершенно разные: он серьезный, а я немного взбалмошная, он трезво смотрит на жизнь, а я способна на риск и до сих пор верю в чудеса. Интересно, что долгих 10 лет я не думала о каких-либо серьезных отношениях, да и боялась их, а вот Андрей мне как-то сразу показался родным и близким человеком. Новый год мы встретили втроем, а уже в феврале мы с Андреем поженились. Для дочки мой муж — лучший друг, а папа у нее один. Я придерживаюсь такого мнения, но ситуации у всех разные, поэтому давать советы, как правильно поступать, не буду.

Краткий итог и выводы, к которым я пришла за этот год

За короткий период моего переезда из маленького города в город мечты жизнь преподнесла мне немало неприятных сюрпризов, но я вынесла одно знание: жить надо здесь и сейчас, никогда не оглядываясь на возраст. Для того чтобы чувствовать себя счастливой, слово «поздно» лучше вычеркнуть из лексикона. У меня нет рецепта счастья, и мне до сих пор не верится, что в момент, когда все указывало на то, что я проиграла, неожиданно появилась работа и произошло знакомство с любимым человеком. Я даже не знаю, нашлись бы у меня силы бороться за место под солнцем дальше, при других обстоятельствах. Я снова учусь и надеюсь стать хорошим психотерапевтом. Мне удается совмещать учебу, работу и семейную жизнь благодаря одному правилу: каждому занятию — свое время, а если мама работает дома — это не значит, что она не занята. Оказывается, все не так сложно, когда есть поддержка и уважение со стороны близких. Моя дочь нашла новых друзей, увлеклась рисованием и подтянулась в учебе. Недавно она сказала: «Мама, ведь мы с тобой две Даши-путешественницы, которым удалось найти сокровища!» Теперь-то мне известно, из какой я сказки! Надеюсь, моя история сможет воодушевить хотя бы одну женщину, которая считает, что ей уже поздно что-то менять.