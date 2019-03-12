Я переехала в Чили 5 лет назад и готова рассказать, как живется на краю света
Всем привет! Меня зовут Анастасия Полосина, 5 лет назад я переехала из Москвы в Сантьяго. Когда-то я работала редактором в глянце, а теперь провожу авторские туры по Южной Америке, веду блог о путешествиях и жизни в Чили и даже написала книгу «Что такое Чили».
Я успела хорошо познакомиться с привычками чилийцев и особенностями жизни в этой стране. Специально для AdMe.ru расскажу о самых необычных вещах, которые развенчают мифы об этой стране или откроют ее с новой стороны.
1. Чили — самая экономически развития страна Латинской Америки
Чили называют «Швейцарией Южной Америки». Причин тому немало: в рейтинге безопасной обстановки Global Peace Index страна занимает 24-е место, здесь самый низкий в Латинской Америке уровень коррупции и самый высокий уровень экономического развития (чилийский ВВП на душу населения в 2 раза выше российского), в рейтинге свободы слова СМИ Press Freedom Index Чили занимает 33-е место, существуют эффективные государственные фонды поддержки предпринимателей. Так что по уровню экономического развития Чили с легкостью даст фору и некоторым европейским странам, а путешествовать здесь безопасно и комфортно.
2. Общество официально делится на классы
«A и Б сидели на трубе» — это про чилийское общество. В стране существует настоящая градация социальных классов: A, B, C, D, E. Для каждой буквы есть характерные черты: сектор проживания, уровень образования, тип медицинской страховки, тип профессии. При этом социальные лифты движутся с трудом, и совершить рывок по буквенной шкале удается немногим.
Эта классификация встречается как в повседневной речи, так и когда идет речь о целевой аудитории продукта или услуги. Особенно консервативные работодатели могут даже поинтересоваться, в каком районе вы живете. Не со зла, а по привычке. Конечно, ни в каких документах эти буквы не пишут. В результате такая сегрегация сказывается на менталитете чилийцев и отделяет социальные группы друг от друга. Наследство колониальной истории.
3. Про необычные привычки местных
Как у любой другой нации, у чилийцев есть свои привычки и особенности менталитета. Вот лишь некоторые из них:
- Мастеров парковки из чилийцев не получились: здесь не обращают внимания на царапины и паркуются чуть ли не по звуку. Машина будет щеголять этими боевыми ранениями весь отведенный ей срок. Кстати, сесть за руль после пары бокалов считается нормальным.
- Чилийцы любят заменить полноценный ужин запоздалым полдником «онсе» — бутербродами с чаем или кофе. Нормального ужина в Чили нет. Кстати, о еде. Чилиец продаст душу за кусок жареного на мангале мяса. Барбекю «асадо» здесь как вторая религия. А вот с острым красным перцем они, вопреки мифам, не усердствуют.
- Для мужчин «среднего корпоративного звена» характерна нежная любовь к матерчатому рюкзаку в паре с костюмом. Такие рюкзаки якобы полезнее для спины. Образ дополняют штаны на 3 см короче положенного с удручающе плохой посадкой на попе. А женщины любят носить высокие сапоги вплоть чуть ли не до 30-градусной жары и стиль хиппи.
- Не удивляйтесь, если при знакомстве чилиец устроит вам небольшой допрос с пристрастием: «В какой школе ты учился?», «В каком районе живешь?».
- Хорватские, немецкие, английские, французские фамилии у чилийцев не редкость. Чилийская ДНК — наваристая.
- В Чили все наоборот: холодно на юге и жарко на севере, лето в январе и горнолыжный сезон в июле.
4. Вода в океане у побережья страны холодная круглый год
При словосочетании «Латинская Америка» многие представляют пальмы, теплый океан и непроходимые джунгли. Что справедливо для большей части континента, но только не для Чили. Купаться в Чили можно разве что на острове Пасхи и то в сезон. На материковой части страны температура океана даже летом составляет около 15 °С, бушуют волны и купаться практически невозможно. Зато нет акул: морозить плавники они себе явно не спешат. Пляжный отдых — это прием солнечных ванн. Когда чилиец попадает в теплое море или океан, то очень удивляется, что так, оказывается, можно, а за настоящим пляжных отдыхом ездят на север Бразилии.
В то же время чилийская природа потрясающе разнообразна и без джунглей: здесь есть самая сухая в мире пустыня, горы и тысячи вулканов, озера, вечнозеленые леса, ледники и острова с пингвинами. Такое разнообразие климатических зон — от пустыни до Патагонии — стало визитной карточкой чилийского туризма.
5. Землетрясения до 7 баллов вы можете даже не ощутить
Чили находится в сейсмически активной зоне и на стыке плит. Землетрясения — здесь вещь обыденная, но многие их даже не замечают. Со временем к этому привыкла и я сама. Здания построены по специальным стандартам, что спасает их от трещин и обрушений. Большинство землетрясений здесь происходят без последствий, и узнаю я о них уже из новостей. Дело в том, что толчки где-то до 7 баллов ощущаются как легкая вибрация, не более, а сами чилийцы обожают бравировать равнодушием к толчкам.
6. Расстояния между городами гораздо больше, чем мы себе представляем
Про Латинскую Америку гуляет вредный стереотип, что расстояния здесь небольшие. А уж про Чили думают, что здесь все как на ладони. Чили — самая узкая страна мира, но иллюзия ее компактности ой как обманчива. С севера на юг страна вытянулась на 4 300 км. Не стоит забывать и о географической удаленности на материке относительно прочих латиноамериканских стран. К примеру, из Москвы слетать на Кубу дешевле, чем из Сантьяго, а расстояние примерно одинаковое. Перелет из Сантьяго в Нью-Йорк длится 10,5 часа, а из Сантьяго в Рио-де-Жанейро — 5 часов. То же самое и с путешествиями по стране: если хотите осмотреть как можно больше достопримечательностей за короткий срок (недели две), без самолетов не обойтись.
7. В Чили делают отличное вино
Чили — 4-я страна в мире по объему экспорта вина. Флагманский сорт чилийского виноделия — «карменер», с которым связана почти романтическая история о том, как вредная виноградная тля поела все виноградники в Европе и лоза сохранилась лишь в Чили. Виноделие здесь развито замечательно, и для этого есть все природные условия. Узкая полоска суши, зажатая между Андами и Тихим океаном, на практике дает следующее: осадки, поднимающиеся с океана, встречают на своем пути преграду из гор и оседают в долинах с виноградниками, а талые воды с вершин Анд обеспечивают грунтовые запасы воды.
Чилийцы давно делают премиальные образцы мирового уровня, но даже в среднем сегменте сотни наименований набирают оценки выше 90 баллов в рейтингах авторитетных винных критиков. Плюс чилийское красное и белое знаменито отличным балансом «цена — качество». Если вы не любите чилийское, скорее всего, вы просто не пробовали хороший образец. Забавно, но факт: местные отдают предпочтение пиву или коктейлям с писко — местной виноградной водкой.
8. Чилийцам практически не нужны визы в другие страны
Обладатель чилийского паспорта редко сталкивается с необходимостью оформления документов: жители страны могут въезжать без визы в 174 страны мира — столько же стран могут посетить жители Монако. Чили остается единственной латиноамериканской страной, с которой у США установлен режим электронной авторизации — это когда за день до поездки заполняешь анкету со своими данными онлайн. И все! Мой муж любит шутить по этому поводу так: «Виза? Что это — карта?»
9. Чили состоит из противоречий. Горы, океан и виноград лишь дополняют их
- В стране, где 58 лет назад произошло сильнейшее землетрясение в истории человечества, построили самый высокий небоскреб в Южной Америке высотой 300 метров. К слову, построить построили, а в эксплуатацию большую часть не сдали — не продумали инфраструктуру.
- В стране, где дважды избирали президентом женщину, разрешены однополые браки, а некоторые женские издания отказываются использовать ретушь снимков, до сих пор не разрешены аборты. По опросам, 30 % чилийцев остаются сторонникам такого запрета. Как правило, это самые бедные и самые богатые.
- При заключении брака чилийки никогда не меняют фамилию: такой традиции нет.
- Ранние браки и большое количество детей — норма опять же лишь для самых богатых и самых бедных, потому что дети в Чили — дорогое удовольствие. Частные сады, школы, университеты, медицинские страховки — норма для среднего класса. Поэтому многие чилийцы идут к алтарю после 10 лет отношений и 2 «совместно нажитых» детей. К тому же в стране со средней продолжительностью жизни в 80 лет (больше на всем континенте живут только канадцы) обоснованно полагают, что лет до 35 человек переживает пору юности.
10. Тот самый остров Пасхи — это тоже Чили
Немногие с уверенностью назовут «адрес прописки» этого крошечного острова посреди океана. Чилийского берег стал самой близкой большой землей для острова (3 700 км), что и определило его судьбу. Всего каких-то 5 часов на самолете из Сантьяго — и вот вы на знаменитом острове в окружении загадочных каменных истуканов. При этом остров Пасхи — самая обособленная часть Чили не только из-за географического расположения.
- Землю могут купить только коренные жители острова, остальные вправе лишь арендовать, включая «материковых» чилийцев.
- Доход от входных билетов в археологический комплекс острова идет напрямую местному индейскому сообществу.
- Без забронированного жилья и обратного билета на остров вообще не пустят. Смотрителями могут работать только коренные островитяне. Чилийская территория с большим «но».
Хотели бы вы отправиться в путешествие по Чили? Что из рассказа Анастасии вас удивило больше всего?
Фото на превью chiletravelmag / instagram.com