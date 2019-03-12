Я переехала в Чили 5 лет назад и готова рассказать, как живется на краю света

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Всем привет! Меня зовут Анастасия Полосина, 5 лет назад я переехала из Москвы в Сантьяго. Когда-то я работала редактором в глянце, а теперь провожу авторские туры по Южной Америке, веду блог о путешествиях и жизни в Чили и даже написала книгу «Что такое Чили».

Я успела хорошо познакомиться с привычками чилийцев и особенностями жизни в этой стране. Специально для AdMe.ru расскажу о самых необычных вещах, которые развенчают мифы об этой стране или откроют ее с новой стороны.

1. Чили — самая экономически развития страна Латинской Америки

Чили называют «Швейцарией Южной Америки». Причин тому немало: в рейтинге безопасной обстановки Global Peace Index страна занимает 24-е место, здесь самый низкий в Латинской Америке уровень коррупции и самый высокий уровень экономического развития (чилийский ВВП на душу населения в 2 раза выше российского), в рейтинге свободы слова СМИ Press Freedom Index Чили занимает 33-е место, существуют эффективные государственные фонды поддержки предпринимателей. Так что по уровню экономического развития Чили с легкостью даст фору и некоторым европейским странам, а путешествовать здесь безопасно и комфортно.

2. Общество официально делится на классы

«A и Б сидели на трубе» — это про чилийское общество. В стране существует настоящая градация социальных классов: A, B, C, D, E. Для каждой буквы есть характерные черты: сектор проживания, уровень образования, тип медицинской страховки, тип профессии. При этом социальные лифты движутся с трудом, и совершить рывок по буквенной шкале удается немногим. Эта классификация встречается как в повседневной речи, так и когда идет речь о целевой аудитории продукта или услуги. Особенно консервативные работодатели могут даже поинтересоваться, в каком районе вы живете. Не со зла, а по привычке. Конечно, ни в каких документах эти буквы не пишут. В результате такая сегрегация сказывается на менталитете чилийцев и отделяет социальные группы друг от друга. Наследство колониальной истории.

3. Про необычные привычки местных

Как у любой другой нации, у чилийцев есть свои привычки и особенности менталитета. Вот лишь некоторые из них: Мастеров парковки из чилийцев не получились: здесь не обращают внимания на царапины и паркуются чуть ли не по звуку. Машина будет щеголять этими боевыми ранениями весь отведенный ей срок. Кстати, сесть за руль после пары бокалов считается нормальным.

Чилийцы любят заменить полноценный ужин запоздалым полдником «онсе» — бутербродами с чаем или кофе. Нормального ужина в Чили нет. Кстати, о еде. Чилиец продаст душу за кусок жареного на мангале мяса. Барбекю «асадо» здесь как вторая религия. А вот с острым красным перцем они, вопреки мифам, не усердствуют.

Для мужчин «среднего корпоративного звена» характерна нежная любовь к матерчатому рюкзаку в паре с костюмом. Такие рюкзаки якобы полезнее для спины. Образ дополняют штаны на 3 см короче положенного с удручающе плохой посадкой на попе. А женщины любят носить высокие сапоги вплоть чуть ли не до 30-градусной жары и стиль хиппи.

Не удивляйтесь, если при знакомстве чилиец устроит вам небольшой допрос с пристрастием: «В какой школе ты учился?», «В каком районе живешь?».

Хорватские, немецкие, английские, французские фамилии у чилийцев не редкость. Чилийская ДНК — наваристая.

В Чили все наоборот: холодно на юге и жарко на севере, лето в январе и горнолыжный сезон в июле.

4. Вода в океане у побережья страны холодная круглый год

При словосочетании «Латинская Америка» многие представляют пальмы, теплый океан и непроходимые джунгли. Что справедливо для большей части континента, но только не для Чили. Купаться в Чили можно разве что на острове Пасхи и то в сезон. На материковой части страны температура океана даже летом составляет около 15 °С, бушуют волны и купаться практически невозможно. Зато нет акул: морозить плавники они себе явно не спешат. Пляжный отдых — это прием солнечных ванн. Когда чилиец попадает в теплое море или океан, то очень удивляется, что так, оказывается, можно, а за настоящим пляжных отдыхом ездят на север Бразилии. В то же время чилийская природа потрясающе разнообразна и без джунглей: здесь есть самая сухая в мире пустыня, горы и тысячи вулканов, озера, вечнозеленые леса, ледники и острова с пингвинами. Такое разнообразие климатических зон — от пустыни до Патагонии — стало визитной карточкой чилийского туризма.

5. Землетрясения до 7 баллов вы можете даже не ощутить

Чили находится в сейсмически активной зоне и на стыке плит. Землетрясения — здесь вещь обыденная, но многие их даже не замечают. Со временем к этому привыкла и я сама. Здания построены по специальным стандартам, что спасает их от трещин и обрушений. Большинство землетрясений здесь происходят без последствий, и узнаю я о них уже из новостей. Дело в том, что толчки где-то до 7 баллов ощущаются как легкая вибрация, не более, а сами чилийцы обожают бравировать равнодушием к толчкам.

6. Расстояния между городами гораздо больше, чем мы себе представляем

Про Латинскую Америку гуляет вредный стереотип, что расстояния здесь небольшие. А уж про Чили думают, что здесь все как на ладони. Чили — самая узкая страна мира, но иллюзия ее компактности ой как обманчива. С севера на юг страна вытянулась на 4 300 км. Не стоит забывать и о географической удаленности на материке относительно прочих латиноамериканских стран. К примеру, из Москвы слетать на Кубу дешевле, чем из Сантьяго, а расстояние примерно одинаковое. Перелет из Сантьяго в Нью-Йорк длится 10,5 часа, а из Сантьяго в Рио-де-Жанейро — 5 часов. То же самое и с путешествиями по стране: если хотите осмотреть как можно больше достопримечательностей за короткий срок (недели две), без самолетов не обойтись.

7. В Чили делают отличное вино

Чили — 4-я страна в мире по объему экспорта вина. Флагманский сорт чилийского виноделия — «карменер», с которым связана почти романтическая история о том, как вредная виноградная тля поела все виноградники в Европе и лоза сохранилась лишь в Чили. Виноделие здесь развито замечательно, и для этого есть все природные условия. Узкая полоска суши, зажатая между Андами и Тихим океаном, на практике дает следующее: осадки, поднимающиеся с океана, встречают на своем пути преграду из гор и оседают в долинах с виноградниками, а талые воды с вершин Анд обеспечивают грунтовые запасы воды. Чилийцы давно делают премиальные образцы мирового уровня, но даже в среднем сегменте сотни наименований набирают оценки выше 90 баллов в рейтингах авторитетных винных критиков. Плюс чилийское красное и белое знаменито отличным балансом «цена — качество». Если вы не любите чилийское, скорее всего, вы просто не пробовали хороший образец. Забавно, но факт: местные отдают предпочтение пиву или коктейлям с писко — местной виноградной водкой.

8. Чилийцам практически не нужны визы в другие страны

Обладатель чилийского паспорта редко сталкивается с необходимостью оформления документов: жители страны могут въезжать без визы в 174 страны мира — столько же стран могут посетить жители Монако. Чили остается единственной латиноамериканской страной, с которой у США установлен режим электронной авторизации — это когда за день до поездки заполняешь анкету со своими данными онлайн. И все! Мой муж любит шутить по этому поводу так: «Виза? Что это — карта?»

9. Чили состоит из противоречий. Горы, океан и виноград лишь дополняют их

В стране, где 58 лет назад произошло сильнейшее землетрясение в истории человечества, построили самый высокий небоскреб в Южной Америке высотой 300 метров. К слову, построить построили, а в эксплуатацию большую часть не сдали — не продумали инфраструктуру.

К слову, построить построили, а в эксплуатацию большую часть не сдали — не продумали инфраструктуру. В стране, где дважды избирали президентом женщину, разрешены однополые браки, а некоторые женские издания отказываются использовать ретушь снимков, до сих пор не разрешены аборты. По опросам, 30 % чилийцев остаются сторонникам такого запрета. Как правило, это самые бедные и самые богатые.

При заключении брака чилийки никогда не меняют фамилию: такой традиции нет.

Ранние браки и большое количество детей — норма опять же лишь для самых богатых и самых бедных, потому что дети в Чили — дорогое удовольствие. Частные сады, школы, университеты, медицинские страховки — норма для среднего класса. Поэтому многие чилийцы идут к алтарю после 10 лет отношений и 2 «совместно нажитых» детей. К тому же в стране со средней продолжительностью жизни в 80 лет (больше на всем континенте живут только канадцы) обоснованно полагают, что лет до 35 человек переживает пору юности.

10. Тот самый остров Пасхи — это тоже Чили

Немногие с уверенностью назовут «адрес прописки» этого крошечного острова посреди океана. Чилийского берег стал самой близкой большой землей для острова (3 700 км), что и определило его судьбу. Всего каких-то 5 часов на самолете из Сантьяго — и вот вы на знаменитом острове в окружении загадочных каменных истуканов. При этом остров Пасхи — самая обособленная часть Чили не только из-за географического расположения. Землю могут купить только коренные жители острова, остальные вправе лишь арендовать, включая «материковых» чилийцев.

Доход от входных билетов в археологический комплекс острова идет напрямую местному индейскому сообществу.

Без забронированного жилья и обратного билета на остров вообще не пустят. Смотрителями могут работать только коренные островитяне. Чилийская территория с большим «но».

Хотели бы вы отправиться в путешествие по Чили? Что из рассказа Анастасии вас удивило больше всего?