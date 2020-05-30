Я 5 лет живу на Кубе и расскажу вам о местных традициях и привычках, которые вводят туристов в легкий ступор

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Привет, меня зовут Мария. Я влюблена в Кубу и карибский образ жизни. Мой переезд на Остров свободы в 2015 году был совершенной случайностью: я последовала за мужем, которому предложили временную работу в Гаване, и была полностью очарована этой удивительной страной. Сейчас я руковожу турагентством, специализирующемся на Карибах, и делюсь своим опытом в блоге CUBA DA.

Я расскажу читателям AdMe.ru, почему моя жизнь уже 5 лет напоминает квест. И заодно вы узнаете, почему тем, кто отправляется на Кубу, нужно запастись неисчерпаемым запасом оптимизма, креативности и находчивости.

На Кубу можно ездить лечить любые комплексы

Кубинские мужчины — это что-то особенное. Такое количество комплиментов на улицах родной страны точно не светит ни одной из нас. Некоторые идут дальше поэтичных фраз, брошенных вслед, и легко не сдаются.

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Ловлю вчера такси. Водитель всю дорогу строил мне глазки и в деталях объяснял преимущества двух мужчин в доме. «Но мне одного выше крыши хватает!» — отбивалась я. Не помогало. Выяснилось, что стирать ему не надо, готовить ему не надо, он мальчик самостоятельный. И кофе он в постель приносит, и испанский я с ним практиковать буду, и машина у него крутая.

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А на мой последний контраргумент: «Прости, ты не мой типаж, мне больше нравятся викинги» — он гордо возразил: «Я — латиновикинг! Я то, что надо!»

...Но периодически случается столкновение менталитетов

Друг-кубинец встречает меня на улице и радостно заявляет: «Вот это ты потолстела». В ответ на мое возмущение он искренне недоумевает: «Я ведь не говорю, что ты толстая, ты нормальная. Я имел в виду, что раньше ты была худее. А сейчас видно, что проблем в жизни нет, хорошо ешь. Поправилась!» Он до сих пор не понял, что пошло не так, для него это был искренний комплимент. Gordita переводится как «пухленькая». А для кубинцев такое телосложение — признак здорового тела и женской красоты.

Сколько стоит жизнь на Кубе?

На Кубе совершенно особая экономическая система, при которой многие импортные продукты и вещи будут стоить в несколько раз дороже, чем у вас на родине. Секрет в том, что здесь будет дешевле поесть местных креветок, чем купить заграничную индейку. Многие местные продукты и услуги на Кубе стоят совсем недорого и отличаются высоким качеством. Аналог импортной газировки, кубинская «ТуКола», стоит € 0,35, мороженое в киоске — € 0,12, авокадо огромного размера — € 0,50. А какие только вкусности ни продаются на тележках за сущие копейки! Обязательно надо попробовать жареные бананы «тостонес», копченую свинину «ломо», жареные кусочки свиной кожи «чичаронес» и чипсы из юкки. Не секрет, что цены для кубинцев и для приезжих могут существенно отличаться. Жилье для иностранца обойдется от € 350 в месяц. Местный же выложит за аренду около € 100. Билет в театр оперы и балета будет стоить € 30 для иностранца и € 1 для кубинца.

Про скорость интернета и контрабандные сериалы

Когда вышел финал «Игры престолов», я перестала заходить в социальные сети, чтобы не нахватать спойлеров. Дело в том, что на Кубе невозможно просто взять и скачать свежую серию в момент ее выхода. Интернет слишком медленный для этого. Мы или привозим сериалы из заграничных каникул, или покупаем на черном рынке жесткий диск с новинками.

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Этих дисков не так много, поэтому соблюдается строгая очередь. Нам с мужем диск доставляют по вторникам около 20:00. Мы выбираем из свежих эпизодов сериалов и фильмов то, что нам интересно, сохраняем на компьютеры и в 22:00 возвращаем диск курьеру. Конечно, интернет на Кубе, как почти на любом карибском острове, неидеален, но в городских парках и в лобби любого отеля можно подключиться к Wi-Fi. А совсем недавно здесь появился 3G, и теперь я заново учусь жить в условиях связи 24/7. Конечно, ни о каких видео речи не идет, безгранично я могу пользоваться только мессенджерами.

Плюсы жизни на Кубе

Такого красивого моря и океана нет больше нигде. Даже при жизни в столице получается наслаждаться океаном, гуляя по набережной Малекон.

Манго, авокадо, гуайява и ананасы стоят копейки и продаются на каждом углу.

На Кубе безопасно. Мне кажется, это единственное место в мире, где ярко накрашенная иностранка в мини-юбке может одна ночью возвращаться с дискотеки. Да, замуж будут звать, вслед будут свистеть, но она дойдет до дома живая и невредимая.

Кубинцы никогда не бросят вас в трудную минуту. Проявляется это и в мелочах: автобус подберет на ходу, даже если попытаться затормозить его в неположенном месте, незнакомый мужчина поможет при выходе из маршрутки, старушка на улице побеспокоится о вашем опасно торчащем из заднего кармана телефоне (а вдруг он упадет и разобьется).

Пара слов о кубинской вежливости

«Кофе — 20 песо. Кофе, пожалуйста, — 15 песо. Добрый день, кофе, пожалуйста, — 10 песо».

Путешествуя по Латинской Америке, стоит оставить привычку не улыбаться на публике. Настраивайтесь на позитивную волну и не забывайте про волшебные слова. На Кубе это не просто «пожалуйста» и «спасибо». Если вы поинтересуетесь у продавца стоимостью товара, то в ответ услышите: «Столько-то песо, ми амор, принцесса моя, красавица, свет очей моих». Типичный разговор на Кубе выглядит так:

— Мами, сколько стоит твоя юкка?

— 40 песо, принцесса!

— Вот, жизнь моя, сдачи не надо.

— Спасибо, любовь моя!

Так что к кассирам в магазине и сотрудницам банка обращаемся mi amor («любовь моя»). На рынке называем продавца mi vidа («жизнь моя»), а женщин моложе 40–50 лет не именуем иначе, чем princesa («принцесса»). Для малознакомых людей на улице используем более нейтральное linda / lindo («красавица / красавец»).

Все, что имеет минимум 2 колеса, — это такси

Официальные желтые такси — самый надежный вариант для перемещений на большие расстояния. Такие машины имеют лицензию, оснащены кондиционером и ремнями безопасности. Только не забывайте, что счетчиков на Кубе нет, а стоимость поездки надо всегда обсуждать заранее.

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Для короткой поездки по городу больше подойдет любая частная машина, остановленная рукой на улице. «Бомбилы» стоят дешевле, и такая поездка точно запомнится — когда у вас еще будет возможность прокатиться на старом Chevrolet или в красном «жигуленке».

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Самый авантюрный вариант — коллективные кубинские такси, которые отходят от автобусных станций. Проезд стоит около 20 кук с человека в зависимости от расстояния. Принцип работы этого такси состоит в разделении стоимости поездки между 4 пассажирами. Платите свою часть и ждете, пока найдутся трое других одиночек. Рано или поздно вы уедете.

Как приходится покупать вещи на Кубе

Мой гардероб на 88 % состоит из привезенных из-за границы вещей. Используется любая возможность: знакомый летит из Питера — подружки и мама передают платьице. Как-то раз не постеснялась (от отчаяния, выбора не было) попросить друга моего мужа купить в Париже лифчик без лямок. Многие дефицитные товары на остров разрешено привозить в строго регламентированном количестве, очевидно, для предотвращения незаконной торговли. К примеру, частным лицам нельзя ввезти на Кубу 25 накладных ногтей.

Лимиты на каждое наименование строго оговариваются. Так, в случае накладных ногтей максимальное число — 24 штуки (по числу собственных пальцев на руках и ногах). Остальное могут отобрать на таможне.

Почему тут не подают трубочки для коктейлей

Дело вовсе не в отсутствии цивилизации, а как раз наоборот. Отказ от пластиковой трубочки — это самый простой шаг, который каждый может сделать ради сохранения чистоты планеты. Сегодня весь мир объявил войну соломинкам, и Куба тут же поддержала этот экотренд.

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Во-первых, именно в Латинской Америке постоянно находят пострадавших от пластика морских животных. Во-вторых, трубочки на острове и так дефицит, зачем же мучиться и импортировать то, что наносит разрушительный вред природе? Конечно, в самых крутых барах и отелях трубочку вам выдадут по запросу. Но размещенный на стене плакат поведает грустную статистику и попросит подумать дважды, перед тем как взять трубочку.

Особенности местной кулинарии

Вчера я попросила свою домработницу покромсать салатик. Очень хотелось свежих овощей, времени готовить не было. Для тех, кто не в курсе: кубинский салат — это один порезанный овощ на тарелке, политый уксусом. То есть когда в ресторане вам предлагают салат, то стоит уточнить, из какого овоща он будет сделан. Это могут быть кругляшки помидоров или мелко нарезанная капуста.

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У меня же в холодильнике лежали и помидоры, и огурцы, и капуста, и даже лук. Ухожу на работу. Звонок из дома: «Мария, Мария, я не знаю, как тебе сказать. Нашла только одну салатницу и положила все овощи вместе. Ты не против? И пришлось смешать, представляешь?»

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Я попыталась объяснить, что во всех странах мира салат — это как минимум 2 ингредиента. Домработница осталась в замешательстве.

Новогодние традиции могут удивить неподготовленного гостя

Если не хотите замочить праздничный наряд, ни в коем случае не стоит ходить под балконами в полночь. Чтобы избавиться от всего старого и начать Новый год с чистого листа, ровно в полночь кубинцы выплескивают ведро воды из окна на улицу. В ход обычно идет грязная вода, которой мыли полы накануне приема гостей. А поскольку к полуночи люди уже прилично пьяненькие, иногда вместе с водой улетает и чугунное ведро. Если в новом году вы планируете совершить путешествие, то в преддверии полуночи нужно собрать чемодан и совершить круг почета вокруг дома. Поэтому если в новогоднюю ночь вы увидите кучу позвякивающих колесиками чемоданов кубинцев, знайте: они пока не едут в аэропорт, а только надеются и призывают удачу.

Пара слов о кубинских технологиях

На днях мне нужно было срочно купить аккумулятор в машину. Безрезультатно объехав десяток крупных магазинов, я пригорюнилась. «А почему ты не пользуешься новым приложением?» — спросила меня знакомая.

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Действительно, почему я забыла о недавно вышедшем кубинском приложении для телефонов, позволяющем отследить наличие товаров в магазинах? Вводим «автомобильный аккумулятор», и — о чудо! — всего в 30 минутах езды в наличии целых 8 штук. Смотрим, насколько данные свежие, — последнее обновление сегодня.



Уже через 30 минут я была в магазине. На полках стояли... ром, рис и жидкость для мытья посуды. Автозапчасти здесь не продавали уже 2 года. Про приложение менеджер магазина впервые услышал от меня. Вот тут я и вспомнила, почему не пользуюсь этим ноу-хау.

Самый известный ресторан Гаваны появился благодаря съемкам фильма

В 1993 году старинный атмосферный особняк в самом сердце Гаваны по адресу 418 Calle Concordia был арендован съемочной командой фильма «Клубника и шоколад». Фильм вышел в прокат и произвел настоящий фурор, а к дому № 418 потянулись толпы фанатов. Недолго думая, предприимчивые хозяева поставили несколько столов в гостиной и зарегистрировали паладар (частный ресторан), сначала всего на 8 человек.

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Сегодня Paladar La Guarida — самое известное место Гаваны. Его непременно посещают все знаменитости. Гостями этого заведения были Роберт де Ниро, Мадонна и сестры Кардашьян.

Отдельного внимания заслуживает атмосферный балкон ресторана, где сушатся, развеваясь на ветру, накрахмаленные скатерти и салфетки.

Почему я сбегаю с Кубы, но все равно возвращаюсь

Да, я устаю от жары, от дефицита, от километровых очередей за «только полкило в одни руки», от бесконечной музыки. Иногда я улетаю в мир цивилизации и сетевых магазинов, на планету высокоскоростного интернета. Но проходит 2 недели, и я начинаю искренне удивляться молчаливости прохожих. А кассирши! Они что, меня не любят? Почему, обращаясь ко мне, говорят: «Вот сдача, девушка»? Да на Кубе я ранга ниже, чем «императрица», ни в одной бакалее не имела.

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Когда понимаешь, что ты никто никому не нужен и уж точно никто не планирует делать тебе комплименты просто так, чтобы ты улыбнулся, когда цивилизация начинает давить на тебя, остается 2 выхода: машина времени или билет до Гаваны. Все-таки таких мест, как Куба, в XXI веке больше нет.