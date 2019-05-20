Саксофонист, который 6 лет живет в Эквадоре, рассказал о своей работе и местной жизни

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Переезд в другую квартиру — уже большое событие, но иммиграция на другой континент требует особой силы духа. 6 лет назад родители Валентина Седловского решили, что хотят жить там, где тепло и много фруктов, и перебрались из казахстанской Алма-Аты в Кито. Этот город — столица Эквадора, страны, о которой большинство из нас не знает почти ничего. Сейчас Валентину 22 года, он зарабатывает на жизнь игрой на саксофоне, а в свободное время изучает японский язык.

AdMe.ru взглянул на Эквадор глазами иммигранта. Присоединяйтесь к нам в этом маленьком путешествии.

— Почему ты выбрал именно саксофон?

— Родители-музыканты с 4 лет учили играть на дудке, а саксофон — логическое продолжение. Не последнюю роль сыграла и когда-то увиденная мной запись выступления выдающегося саксофониста Эрика Мариенталя под песню «Night Rhythms».

- Как ты начал выступать на улицах?

— Отец решил, что лет в 6 мне пора попробовать выступать на публике. Мы пошли на местный Арбат — и все завертелось... В общем-то, с тех пор я на улицах играть не прекращал. Когда десятки (а бывало, и сотни) людей останавливаются тебя послушать, а у тебя как раз начало импровизации, и можно показать все, на что способен, это непередаваемо!

- Чем игра на улице отличается от игры на праздниках или в ресторанах?

— Во-первых, игра на улице — хорошая самореклама. У меня часто берут визитки, и процентов 10 из взявших потом приглашают выступать на дни рождения, свадьбы, вечеринки. Во-вторых, на улице больше свободы: ты сам выбираешь место, расписание, репертуар, но в то же время с улицей больше головной боли. Иногда (в Эквадоре — даже против конституции) выгоняет полиция, иногда играть можно только на небольшом клочке земли, который может быть уже занят торговцами или другими артистами. Поиск людных мест сам по себе непростая задача. И, в-третьих, на первый взгляд так может не показаться, но игра на улице — неплохой источник дохода. Конкретные цифры сильно зависят от места, графика, аппаратуры и навыка, но, как правило, за час игры на улице я получаю 40 % от того, что прошу за час на праздниках (а прошу я немного). Получается, что да, на праздниках и в ресторанах заработок по идее намного приличнее, но относительно него уличный заработок заметно стабильнее и по итогу перевешивает в несколько раз. С другой стороны, работа в ресторанах и на праздниках выходит гораздо спокойнее, и, как правило, первые полчаса я безраздельно владею вниманием публики, и именно в таких условиях я играю лучше всего и получаю от игры наибольшее удовольствие. Иногда бывает, что проходящие мимо музыканты присоединяются на пару песен: выходит задорно, но случается редко.

- Какая музыка пользуется популярностью в Эквадоре? Что играешь чаще всего?

— Популярно тут, как ни иронично, то, что я не люблю: сальса, индейская национальная музыка, реггетон. Не знаю, слышали ли вы о последнем, но это, как правило, низкокачественный «околорэп» с вечно одним и тем же, из песни в песню, рисунком барабанной дроби. Сальсу я играю, но только в составе местных групп на крупных концертах, и она, как правило, элементарная. А так мой репертуар состоит из джаза (стараюсь выбирать не совсем традиционный), фанка или диско (опять же такого, что ближе к современному: Maroon 5 «Sugar» и Daft Punk «Get Lucky» — отличные примеры) и босановы (для контраста и застолий). Несмотря ни на что, а возможно, как раз из-за контраста с популярной у местных музыкой в целом народ меня ценит.

- Что сильнее всего отличает жизнь в Эквадоре от жизни в Казахстане? Что нравится, а к чему так и не смог привыкнуть?

— Менталитет, пожалуй, но о нем позже. Еще люди здесь в целом богаче, хоть и ненамного. Местность тут, в столице, довольно экзотичная: город узкий, но длинный, из-за того что по обе стороны стоят горные хребты и между ними много холмов. Алма-атинские горы определенно хороши, но местные ночные пейзажи — совсем другой уровень. Довелось мне жить и у Тихого океана: временами жарко и душно, особенно в декабре, но устроено все гораздо культурнее, чем на том же Капчагае (городок на берегу водохранилища недалеко от Алма-Аты) или Иссык-Куле (хоть он и не в Казахстане). Люди почти не мусорят, по крупным праздникам там устанавливают большую сцену и зовут известные группы.

— Из того, что мне откровенно не нравится, это высокие налоги на ввоз товара. На словах они «поддерживают отечественного производителя», а на деле новый саксофон внутри страны стоит в 2 раза дороже, чем если заказать из США, новый компьютер — в 3; и тогда они с посылки сдерут пару-тройку сотен баксов. Даже в супермаркетах разнообразие товара гораздо скуднее, чем в аналогичных казахстанских. И, наконец, к чему я никогда не привыкну — это к отсутствию зимы. Скучаю по снегу, по санкам... С другой стороны, зимний комплект одежды покупать не надо. Для кого-то минус, для кого-то плюс.

- Какая местная еда нравится, по какой скучаешь? Научился ли готовить местные блюда?

— Мясные блюда у них ничего. Есть чукчукара — жареная свинина в зернах кукурузы и с жареным бананом. Есть что-то вроде местных шашлыков — жареная сосиска, пласт говядины или курицы, картофелина и опять же жареный банан. Не знаю, что они в них нашли... Я их не ем. Местные национальные сладости тоже интересная штука — эти в основном из кокоса, орехов и сахарного тростника. В городах с доступом к сахарному тростнику продают, собственно, тростниковый сок — его советую попробовать каждому. А скучаю по всему тому, что сюда завозить нерентабельно из-за налога. Казахстанский рахат, Choco-Pie! Хороших непитьевых йогуртов тут тоже днем с огнем не сыщешь. По сладостям список можно долго продолжать. Из остального — самса, нормальный шашлык, кефир. Честно говоря, я тут так давно, что многое уже и не вспомню. Готовить местную еду, не-а, не научился. Когда буду расширять набор того, что смогу сам сделать, — возможно, а пока стандартных каш, куриных яиц, борща вполне хватает.

- Какие привычки местных жителей удивили больше всего?

— Про это можно рассказывать долго и со вкусом. Есть у эквадорцев такая национальная болезнь, как опаздывать. Когда меня заказывают на свадьбу или вообще куда-либо за город, раньше вечера я вернуться не планирую, ибо пока гости соберутся, пока официанты еду разносить начнут (а меня обычно просят играть за обедом) и пока кто-то, кто обещался меня обратно подвезти, соберется, это спокойно минус 5 часов. Была, кажется, в 2016-м такая занимательная статистика, что извечные опоздания эквадорцев на работу стоят компаниям многомилионных убытков. Под Новый год помимо стандартных салютов у них есть такой замечательный обычай — жечь президента! То есть его чучела.

— Из менее интересного: они в целом более вежливые. Не помню, чтобы слышал от них мат. Особенно хороша в этом плане полиция: всегда подскажет, что надо; если выгоняет, то вежливо, никакого рукоприкладства или грубости. Может быть, из-за них тут почти не мусорят? И при этом у эквадорских мужчин незазорно подойти к случайному столбу посреди улицы и совершенно в открытую помочиться. Даже в голове не укладывается!

- Расскажи про местные праздники: есть ли особенные? как их отмечают? участвуешь ли в празднованиях?

— В праздниках я обычно участвую в качестве музыканта, а не отдыхающего. А так помимо новогодних чучел и сцен с музыкантами тут есть Карнавал воды, во время которого принято ходить по улицам и обливать случайных прохожих пеной и кидаться яйцами либо традиционными шарами с водой. В нем я, кстати, не участвую совсем: с нерабочей аппаратурой остаться можно. Еще есть День мертвых, к нему они относятся с особым трепетом и, говорят, приносят на могилы кучу всякой еды. Впрочем, мне на местных кладбищах бывать не доводилось. И еще из памятного было... я не знаю, праздник или что это вообще такое было, но улицы пестрили мужчинами, ради смеха одевшимися карикатурными женщинами. Огроменные подушки под зад, простые домашние платья, макияж... Не напоминайте. Иногда их можно встретить и на Новый год.

- Что посоветовал бы туристам, которые приезжают в Эквадор?

— Во-первых, не ждать чуда. Это все-таки не страна первого мира, бедность и разруха встречаются и тут. Во-вторых, посетить горный городок Баньос. Из развлечений здесь прыжки с моста на резинке, горячие источники, отличные виды, тростниковый сок. Также исторический район Кито, рядом с ним — холм Панесильо со статуей Девы Марии. Только вечерами не забредайте в плохо освещенные подворотни. И, наконец, если ваш визит выпал на праздники, советую тот самый пляжный городок Салинас — лучший пляж Эквадора.