Россиянка делится подробностями жизни в Китае, от которых неподготовленный человек опешит

Анна Кузина, будучи чемпионом мира по китайскому языку и профессиональным китаеведом, способна зарядить любовью к Поднебесной даже тех, кто там никогда не был. Вместе с мужем и двумя очаровательными дочерьми-близняшками Анна живет в этой стране свыше 10 лет и продолжает разгадывать ее загадки, о чем делится с читателями в блоге. Также она является автором книги «Китай. Все тонкости».

Мы в AdMe.ru благодаря Анне узнали столько новых фактов о Китае, что не можем о них молчать. А также в конце статьи вас ждет бонус, после прочтения которого ваш мимиметр будет зашкаливать.

Если китаец назвал вас другом, сильно не обольщайтесь

Китайцы делят друзей по степени близости и доверия. И в китайском тоже есть слово «друг» — 朋友. Но значение у него гораздо шире, чем в русском. Другом могут назвать ребенка, чтобы привлечь внимание, незнакомца на улице в качестве вежливого обращения, покупателя, чтобы растопить лед, иностранца, чтобы выказать ему почтение. Но это вовсе не значит, что человек считает вас истинным другом в том самом, сокровенном смысле слова. Наивные иностранцы огорчаются, мол, он назвал меня другом, а сам забыл про меня через 3 дня. Чтобы стать настоящими друзьями, нужно время, совместные дела и общение, дружба требует душевного вклада, порой не меньшего, чем любовь и работа. И истинных друзей китайцы называют уже не просто друзьями, для них есть другие слова — 闺蜜 («лучший друг»), 哥们儿 («брат»), 姐们儿 («сестра»). Если китаец назвал вас одним из этих слов, то считайте, что вам очень повезло, потому что дружить они умеют очень круто, со всей душой и полной отдачей. Бросят все свои дела, прилетят по первому зову и помогут в любой ситуации.

Все знают о вкусной китайской кухне, но вы только послушайте, как блюда называются

Китайцы очень любят вкусно поесть. Это чувствуется во всем — и в общении, и в разнообразии китайских блюд. Первый вопрос при встрече — «ты ел?», в процессе — «все ли вкусно?». Если вы скажете «да», то китаец будет подкладывать и предлагать есть больше, а в конце закажет дополнительную порцию блюда, на которое вы особенно налегали, и отдаст вам с собой. Китайское меню — это всплеск фантазии. Только оцените: «Три свежести» (всего лишь жареная картошка с баклажаном и перцем), «Будда перепрыгивает через стену» (вкуснейший суп), «Встреча матери и ребенка», «Рыба-белка», «Муравьи залезли на дерево», «Осел катается по земле», «Жаба плюется медом», «Крабы соревнуются», «Злобозубая картошка» и другие.

«Общество чистых тарелок» по-китайски

В Китае совсем другая культура питания. Если у нас еды накладывают столько, сколько человек может съесть, то здесь надо в 2 раза больше. Причем не только в ресторане, но и дома. Я постоянно наблюдаю, как местные в ресторанах заказывают на двоих как на четверых, а четверо — как на целую роту. Если человек приходит один, то тоже не стесняется — может заказать сразу несколько блюд. Во-первых, это в крови: как мы привыкли к супу и салату, так и они хотят попробовать 3–4 блюда за один прием. Во-вторых, как говорят сами китайцы, они напуганы прошлой нищетой и бедностью и сейчас, когда Китай стал богатым, пытаются отъесться за прошлые времена. Обратная сторона — пищевое расточительство. Говорят, Китай на первом месте по объему объедков. Поэтому власти взялись за дело. Началась мощная пропаганда чистых тарелок. Во многих ресторанах висят плакаты, на столах расставлены таблички, что после себя нужно оставлять чистые тарелки. Некоторые рестораны отказались от шведских столов, другие перешли на маленькие и половинные порции, чтобы удовлетворить местную потребность заказывать много блюд, но и чтобы это все можно было съесть. В соцсетях запущен флешмоб «Пустая тарелка»: люди делятся фотографиями чистых тарелок. Раз китайцы это все затеяли, объем объедков сократится однозначно.

Жители Поднебесной не так уж и любят чай

Весь мир думает, что китайцы с утра до вечера пьют чай, устраивают церемонии в традиционных халатах и профессионально рассуждают о пользе чая. Но это не так. Далеко не все китайцы пьют много чая. На юге любителей явно больше, там действительно встречаются наборы для чайных церемоний довольно часто. Но на севере такого нет, здесь местные жители в основной массе отдают предпочтение теплой кипяченой воде. Я знаю семьи, которые даже по утрам чай не пьют. Чай для них — это напиток для гостей, кафе и ресторанов. И еще все китайцы знают, что хлебать чай с утра до вечера не очень-то и полезно. Если пить слишком много, может случиться обратный эффект: чай вымывает железо, что сулит выпадение волос, тонкие, слоящиеся ногти, слабость и прочее. Также не рекомендуется пить чай на пустой желудок, так как он способствует выделению желудочной кислоты, на ночь, чтобы хорошо спать, и, как ни странно, во время простуды, так как теин может провоцировать повышение температуры.

Чистка ушей как искусство

Древние китайцы выделяли 3 удовольствия. Это массаж ног, ванна и... чистка ушей. И когда-то давно позволить себе это могли только аристократы. Под чисткой ушей в китайском понимании скрывается приятнейшая процедура, которую по сей день предлагают в массажных салонах. Ее главная цель — очищение ушных отверстий, снятие стресса и удовольствие. Придумали эту процедуру древние парикмахеры: они брали бамбуковые палочки, чистили ими уши и проделывали ряд приемов для удовольствия клиента. Сейчас процедура усложнилась и стала еще приятнее: чистильщик ушей (да-да, в Китае даже есть такая профессия) сначала аккуратно моет уши, потом очищает их, а далее переходит к массажу ушных раковин и отверстий с помощью рук и разных инструментов. Одна знакомая мне рассказывала, что в каком-то салоне ей делали массаж перышком, и это было очень приятно. Все это происходит либо под приятную китайскую музыку, либо под звон колокольчиков или тибетских чаш. Очень атмосферно! Те, кто делал, говорят, что как будто отправляешься в рай и не хочешь возвращаться на землю. Но важно знать, что делать эту процедуру надо с умом и ходить только в проверенные салоны.

Китайцы верят, что здоровье женщины тесно связано с луной

Луна влияет не только на женское настроение, но и на менструацию и беременность. Это заметили еще древние китайцы. Недаром в китайском «месяц» и «луна» обозначаются одним и тем же иероглифом. Китайцы по сей день руководствуются лунным календарем, где месяц длится 28 дней, так как лунный цикл равен 28 дням. В древних медицинских трактатах указано, что менструальный цикл женщины соответствует этому самому лунному циклу и называется «лунными делами». Если «дела» приходятся на растущую луну, объем может быть больше обычного, если на убывающую — маленький. При этом овуляция приходится на полную луну. Речь, конечно, о женщине, у которой четко работают биологические часы. С беременностью и родами еще интереснее: если зачатие произошло на полную луну, беременность протекает хорошо, без проблем, а в случае зачатия на убывающую луну возможны ранние роды, внематочная беременность и другие последствия. А также на полную луну рождается значительно больше малышей, чем в другие дни. Все это подтверждают современные исследования.

Мечта каждой китайской девушки — «мешочки молодости»

«Мешочки молодости» и классические мешки под глазами — это абсолютно разные вещи. Обычные мешки — это отек, скопление лишней жидкости, расположенное под глазом в форме полукруга. А «мешочки молодости» — это припухлости, жировая прослойка, которая свойственна в первую очередь маленьким детям, находится непосредственно под нижним веком и проявляется только при улыбке. Китаянки мечтают о таких «мешочках», потому что хотят выглядеть молодо и мило, как ребенок. Они либо добиваются такого эффекта с помощью макияжа, либо прибегают к филлерам. У китайского косметолога чуть глаза из орбит не выскочили, когда я спросила, как избавиться от мешочков под глазами. Она подумала, что я не с той ноги встала. «„Мешочки“ надо беречь как зеницу ока» — таков принцип китаянок.⠀

Китаянки выбирают трусы с пуш-апом, а не качать попу, потому что предпочитают быть всегда разными

Китаянки очень хотят быть худыми, но от округлых форм тоже не откажутся. Их представления о худобе отличаются от наших: им хочется быть еще худее. Я частенько вижу в соцсетях восхищение в адрес нереально худых ног или осиной талии, что многим из нас точно показалось бы признаком дистрофии и вряд ли вызвало бы восторг. При этом местные девушки солидарны с нашими красотками в том, что тоже мечтают о красивых мягких местах. И пока наши решают проблему силиконом или качают пятую точку с тренером, у китаянок есть еще один способ — поролон. Для красивых форм и спереди, и сзади. Да, вы не ослышались — в Китае продаются трусы с поролоном. Они были в магазинах нижнего белья 17 лет назад, когда я только приехала в Китай, есть и сейчас! Я как-то спросила у знакомой, зачем такое белье, ведь попу можно накачать. На что она мне сказала: «Сегодня хочу быть худой, завтра хочу быть с пышной попой!» Вот такие китаянки непостоянные.

В магазинах одежды иностранкам сразу несут размер XL

В Китае в 9 случаях из 10 мне предлагают XL. Как же долго я на это обижалась! Я рассматривала себя в зеркало, изучала свою одежду. На мне слишком широкие брюки? Или консультантам кажется, что иностранки любят посвободнее? Или я так мощно объелась? Все оказалось элементарно. Высокому человеку — большой размер. Продавец видит высокого покупателя и предлагает размер по росту. XL — это как раз 175 см. И только потом, когда он видит, что все болтается, начинает идти по нисходящей. Поэтому я больше не обижаюсь, просто сразу говорю свой размер. Надо видеть лицо консультанта в этот момент. Он меряет меня взглядом с головы до ног, сомневается, хочет что-то сказать, а потом наверняка думает: «Да ну тебя, иностранка, не влезешь, принесу побольше, делов-то». В защиту консультантов скажу, что подход у них отчасти правильный, потому что если вы пойдете покупать китайский бренд, то одежда на маленький рост может оказаться короткой в ногах и руках — в общем, ни туда, ни сюда. Раньше для меня это было целой проблемой — маленькая вещь коротка, большая — велика, редко попадалось что-то подходящее. А сейчас масса китайских брендов подстроилась под мировую размерную сетку — выбирай не хочу.

Как китайцы предлагают руку и сердце

«Буду любить тебя всю жизнь»? Нет, это сценарий для бедных. Считается, что только обещаниями любви будет кормить тот, кому больше предложить нечего. Только через материальные блага можно гарантировать свое искреннее отношение. Вот 3 варианта предложений руки и сердца, которые завирусились в китайских соцсетях, — они очень хорошо отражают реальность (денежные суммы приведены для удобства в рублях): «Месячный доход — 500 тысяч, 2 квартиры в центре, машина BMW, после свадьбы можно купить лучше, готов переписать на тебя квартиру и машину, вот карточка с моими сбережениями, ПИН-код вот такой. С ребенком можно не торопиться, но давай сильно тоже не откладывать. Не знаю, подойдет ли тебе такой расклад?»

«Зарплата — 100 тысяч, квартиру я купил, машина есть, самая простенькая, после свадьбы можем вместе купить получше, ребенка я пока не хочу, но родители настаивают. Согласна на такое?»

«Зарплата — 20 тысяч, ты мне нравишься, я утонул в твоих глазах с самой первой встречи, я всегда буду любить тебя и защищать, вместе с тобой ходить в кино и кафе, ты моя единственная. А деньги вместе заработаем. Будешь моей женой?» Как вы понимаете, китайские родители вряд ли согласятся на последний вариант, и если дочь пойдет этим путем, то это будет верхом бунтарства.

Хочешь жениться — готовь самый настоящий выкуп

Выкупом невесты никого не удивишь — на традиционных русских свадьбах до сих пор в это играют, а вот в Китае не играют, а реально выкупают, причем заранее. Когда молодые решают жениться, родители называют условия, при которых отдадут дочь замуж. Они могут быть разными: кто-то просит отвесить в граммах, мол, дайте столько-то золотых или серебряных украшений. Это особенно распространено в деревнях и среди национальных меньшинств. А те, кто посовременнее, выставляют счет в деньгах и недвижимости. Например, квартира и денежная сумма. Или первый взнос за квартиру. Ну а если не желаете или не можете, дочь замуж не отдадим. И тут тоже сценарии разные. Бывают и переговоры, и торги, кто-то выполняет условия, кто-то нет, и тогда есть вероятность срыва свадьбы. Безусловно, выкуп требуют не все. Это явление не поголовное, но очень частое. В китайском законе о браке даже есть статья, запрещающая элементы продажи при заключении брака. Но древнюю традицию искоренить не так-то просто. В китайском сознании по-прежнему живет понимание, что женщина — слабое существо, которое нужно всесторонне защитить, и выкуп — лучший способ. По крайней мере в случае развода не останется с детьми у разбитого корыта.

Свадьба в китайской деревне и ее традиции

Коллективной свадьбой в Китае уже никого не удивишь — десятки невест и женихов сначала выходят в свадебных платьях и костюмах, показывают гостям свидетельство о браке, зачитывают клятвы, потом переодеваются в китайские наряды, слушают поздравления родителей, потом снова переодевание, игры и пир с гостями. Зачем жениться коллективно? Чтобы сэкономить. Хотя кто-то уверяет, что деньги ни при чем: чем больше людей, тем веселее. Но коллективная свадьба в деревне — это что-то новенькое. В китайской деревне по-прежнему живут старые традиции, и новое приживается намного хуже. Старые традиции соблюдают коллективно: Женихи ехали верхом на лошадях, а невесты прибыли в паланкинах — это, пожалуй, самое веселое развлечение на китайской свадьбе. Паланкин с девушкой специально трясут, чтобы вытрясти всех злых духов и заодно развеселить взволнованную невесту. Я на таком каталась — трясут не по-детски, смеялась до истерики.

Прыгали через костер — чтобы жизнь в браке была счастливая и чтобы заодно сжечь духов.

Делали 3 поклона — небу, родителям и друг другу.

Жених, снимая фату, гладил волосы невесты, чтобы показать, что невеста ему по нраву и они проживут вместе до старости. Это очень важный шаг, так как раньше женихи не видели лицо невесты до этого момента, и не обходилось без шока и отказа.

Невесты бросали красный вышитый мяч — кто поймал, тот скоро вступит в брак.

Обидел жену — извинись перед тещей

Смотришь китайские сериалы и диву даешься: муж с женой ссорятся, жена убегает к родителям, а потом муж приходит и извиняется перед всей семьей — сначала перед тещей и тестем, мол, я наглец, я очень накосячил, а потом умоляет жену вернуться домой. Раньше я думала, что в сериалах все малость преувеличено, но за мою китайскую жизнь накопилось немало историй, которые рассказывали сами китайцы. Почему нужно извиняться перед родителями? Родители считают так: ты забрал у нас нашу дочь, когда женился, обещал холить ее, лелеять, сделать ее счастливой. Обидел — значит обещание нарушил, извиняйся и перед нами. И мы еще подумаем, разрешить дочери возвращаться к тебе или нет. Конечно, все не так категорично. Во-первых, проступок должен быть очень серьезный (унизил, оскорбил, изменил), иначе зачем дочери сбегать в родительский дом? Во-вторых, если дочка любит мужа и сама хочет скорее помириться, то все эти доводы испаряются как дым, но для проформы нерадивый зять все равно вынужден извиниться.

Бонус: и еще один умилительный факт о пандах

У каждой панды есть свое имя, и в каком бы зоопарке мира она ни жила, это имя китайское. Потому что панда — это собственность Китая, и, однажды подарив ее, китайцы имеют право ее забрать. Имена панд очень похожи на те, что придумывают малышам у нас в садике. То есть это чаще всего удвоенные иероглифы — уменьшительно-ласкательный вариант взрослого имени. Например, Цзинцзин (Кристаллик), Баобао (Малышка), Юаньюань (Кругляшик), Синьсинь (Сердечко), Хуаньхуань (Веселушка), Цзяцзя (Красоточка), Маомао (Пушистик) и другие. Эти имена придумывают сотрудники Китайской исследовательской базы панд самостоятельно либо путем голосования среди интернет-пользователей. Более того, путем того же голосования были утверждены правила наречения панд. Да, и на это в Китае есть правила. Имена панд должны быть уникальными, то есть не должны повторяться, должны нести элементы китайской традиции, должны быть легко выговариваемыми, должны отражать особенности конкретной особи, характер либо важное историческое событие и могут содержать иероглиф имени мамы, чтобы засвидетельствовать почтение.