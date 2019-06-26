Я живу во Франции уже 7 лет и готова рассказать без прикрас об этой стране (Например, вас могут заставить похудеть)

18 5

17

5.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Переезд в другую страну всегда связан и с большими надеждами, и с бурей переживаний. Наверное, поэтому так интересно знакомиться с историями людей, которые на этот шаг решились. Жительница Хабаровска Алена уехала в Ниццу просто закончить учебу. Но потом устроилась на работу, сменила несколько городов, вышла замуж. За 7 лет она прошла весь путь от студентки с временной визой до гражданки Франции.

AdMe.ru задал этой улыбчивой девушке вопросы о ее жизни и теперь предлагает познакомиться с особенностями страны, чьи жители, по слухам, могут есть что угодно и никогда не поправляются.

1. О языке

В чужой стране языковой вопрос встает остро. Я учила французский в университете, и преподавательница неоднократно обвиняла меня в «рязанском» акценте, поэтому было о чем переживать. Но оказалось, французы вполне лояльно относятся к русскому произношению, считают его мелодичным и даже очаровательным («шарман»). Да и когда начинаешь «жить» на французском, речь очень скоро становится почти неотличимой от речи окружающих. А вот английский здесь не любят. Поэтому боже вас упаси зайти в кафе или магазин и сказать «Hello». В таком случае даже не рассчитывайте на дружелюбное обслуживание. Действовать нужно так: заходите, улыбаетесь, говорите «Bonjour». После этого можно переходить на английский. Впрочем, можно опростоволоситься и сильнее — зайти в магазин и по русской привычке вообще не поздороваться. Этого вам точно не простят.

2. Загадочные француженки

О француженках есть два противоположных мифа: одни утверждают, что девушки здесь всегда неподражаемо прекрасны и элегантны, другие же доказывают, что они вообще за собой не следят. Оба стереотипа верны и ошибочны одновременно. У француженок действительно есть особенность — это внутренняя свобода, которая помогает им уверенно себя чувствовать как в роскошном платье и при макияже, так и в потертых джинсах и с пучком на голове. Обычно дневной макияж большинства француженок минимален: никаких слоев штукатурки. Девушки выглядят так, будто не прилагали никаких усилий для улучшения своей внешности, а просто проснулись «красивыми». К тому же здесь набирает обороты мода на естественность. Власти вовсю этому способствуют: не так давно был введен запрет на ретушь в рекламе, и теперь отфотошопленные до «пластикового» состояния модели не обрушивают ничью самооценку.

Еще один популярный миф: считается, что все француженки едят пироги и булки и при этом остаются тростиночками. Здесь есть нюансы. Да, большинство женщин действительно стройные, особенно в Париже. Но выпечка и сладости традиционно считаются детской едой. Поэтому француженки с кофе и круассаном в основном бывают в кино. В жизни же в руках у девушки будет только кофе.

3. Вопросы трудоустройства

Один из расхожих стереотипов гласит, что, переезжая в Европу, нужно быть готовым сразу и крепко осесть за стойкой кафе быстрого питания, и привыкать годами кричать: «Свободная касса!» Да, бывает, конечно, и такое. Но, если ты хороший, образованный специалист, владеющий языком, у тебя есть все шансы получить отличную работу и никогда не столкнуться с дискриминацией по национальному признаку. К тому же во Франции есть совершенно замечательные salons de l’emploi — ярмарки для встречи работников и работодателей, которые проводятся во всех крупных городах. На таких мероприятиях за один день можно пройти несколько собеседований и найти работу мечты. Но не все идеально. Несмотря на то что женщины здесь активнее, чем в России, сражаются за свои права, зарплаты их все еще ниже мужских. А еще во Франции есть нездоровая тенденция перерабатывать. Масштабы проблемы пока не такие, как в Японии, однако переработки здесь не только обыденность, но и предмет гордости. Коллега легко может похвастаться, что вчера ушел из офиса во втором часу ночи, и такое поведение социально одобряемо.

4. Об особенностях питания

Еда во Франции — что-то вроде религии. Едят долго, едят с удовольствием, про еду говорят, о ней слагают стихи и песни... К этому просто нужно привыкнуть как к яркой культурной особенности. Просто к вопросу питания здесь совсем другое отношение, вот и все. С этим связан еще один стереотип: французы определенно продали кому-то нехорошему душу, потому что как иначе им удается есть такие насыщенные блюда и при этом оставаться стройными. Французы действительно не одержимы подсчетом калорий: главное, чтобы было вкусно. Но порции при этом небольшие, а количество приемов пищи строго нормировано (завтрак, обед, ужин). Никому не придет в голову объедаться среди ночи бутербродами или жевать снеки во время работы. Кроме того, на полных людей оказывается сильное социальное давление. Если француз или француженка поправились, то родственники и друзья не постесняются об этом сообщить. И будут настойчиво сообщать до тех пор, пока «провинившийся» не возьмется за фигуру.

5. Французский менталитет

Многие считают французов прижимистыми, но это не совсем так. Скорее они очень практичные. Да, тут не принято кутить в ресторане на последние деньги с расчетом на авось. Но у такого подхода много плюсов: люди грамотно планируют свой бюджет и в основном не остаются без гроша в кармане за три дня до зарплаты. Еще одна французская особенность — здоровое, непосредственное отношение к своему телу и всему, что с ним связано. Женщины легко в присутствии мужчин обсуждают ужасы ПМС, мужчины без стеснений и в подробностях опишут расстройство кишечника — это нормально. А вот задавать слишком личные вопросы не принято. «Ну когда собираетесь жениться?» — тут вас никто не спросит, а если спросит, столкнется с непониманием и неодобрением. Французы в полной мере обладают искусством жить и радоваться жизни, но оно странным образом соседствует с любовью пожаловаться и повозмущаться. Бурное недовольство вызывает все на свете: автобус, который игнорирует расписание, правительство, почта, погода. И привычка ворчать — ужасно заразная штука. К особенностям менталитета можно отнести и французскую бюрократию. Переезжая в эту страну, будьте готовы тратить недели и месяцы на бумажную волокиту. «Справка для справки, чтобы получить справку» здесь не такая уж и шутка. Но с бюрократией примерно как с парижской серой погодой — просто нужно привыкнуть.

6. Об отношениях

Многие пары встречаются до свадьбы по 5–10 лет. Больше того, традиционный институт брака постепенно сдает свои позиции. Виной тому ПАКС. Он был создан для гомосексуальных пар, но сейчас им пользуются все подряд. ПАКС — это гражданский договор, регулирующий минимальные личные и имущественные права. Оказалось, этого вполне достаточно для комфортной совместной жизни. Традиционный же брак вплотную связан со свадьбой, а это дело дорогое и хлопотное.

Детей в семьях здесь обычно больше двух, и отцы принимают в семейной жизни активное участие. У мужчин даже есть обязательный (хоть и небольшой) декретный отпуск, во время которого новоиспеченные папы ухаживают за потомством, готовят, стирают и намывают полы. Французы к этому относятся положительно и по большей части с удовольствием занимаются воспитанием и домашними делами. Интересен и вопрос семейного бюджета. Он, разумеется, у французов есть, но это не сумма всех доходов обоих супругов. Семейный бюджет — это своеобразная складчина: супруги вносят определенную часть своего дохода, но при этом у каждого остаются деньги, которые можно тратить как заблагорассудится.

Я живу во Франции уже 7 лет, и у меня нет никаких иллюзий касательно этой страны. В ней, конечно, есть свои недостатки (о, эта французская бюрократия!), но они есть везде. В целом же Париж стал моим домом, и я счастлива, что все сложилось так, как сложилось.