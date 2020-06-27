Россиянка переехала на Ямайку и рассказала, как живется на острове безграничной свободы

Экзотика и колорит далеких уголков нашей планеты так и манят туристов бросить все и рвануть на край света. Одним из таких мест является Ямайка — остров безграничной свободы, белоснежных пляжей и лазурного моря, в которое так и хочется нырнуть под музыку Боба Марли. Виктория настолько влюбилась в этот райский уголок, что ее путешествие плавно переросло в переезд. Она вышла замуж за ямайца, работает гидом и рассказывает в своем блоге о тонкостях местной жизни, которые не указывают в туристических путеводителях.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо истории Виктории и отобрали наиболее показательные особенности, открывающие Ямайку с совершенно иного ракурса.

Ямайку можно назвать страной матриархата

Не так давно наткнулась на статью в местной газете на тему «Ямайка — матриархальное государство». Матриархат, в ямайском понимании, — это уважение к женщине. Представители обоих полов здесь имеют равные права. Женщина-полицейский, патрулирующая улицу, — это нормально, женщина за рулем — не «обезьяна с гранатой», а равноправный участник дорожного движения. При разводе оба родителя имеют одинаковые права на ребенка и могут подать друг на друга на алименты. Здесь не будет такого, что муж и жена приходят с работы и он идет на диван газетку почитать, футбол посмотреть, а она — готовить-стирать-убирать. На Ямайке понимают, что если женщина работает как мужчина, то и устает соответственно. Единственная проблема во всем этом равноправии заключается в том, что ходить беременной и рожать все равно приходится женщине. Именно за это ее и уважают, и пылинки сдувают. Потому как, кто бы там в современном обществе ни говорил: «Беременность не болезнь», «Рожать — это женское предназначение» и т. п., на Ямайке считается, что если родила, то совершила подвиг. И я с этим соглашусь.

Женщине тут в принципе позволено больше, чем мужчине. Ей простительно быть толстой, с висящим животом, с растяжками по всему телу. Женщине можно психовать — гормоны. Непростительно только изменять и оскорблять мужчин. А еще всех дам уважают по умолчанию, а не потому, что «заслужила». Более 50 % руководящих должностей на Ямайке занимают женщины. Но при этом представительницы прекрасного пола жалуются, что их притесняют. Также около 45 % семей возглавляются женщинами. В том числе финансово.

Здесь безумно любят детей. Особенно девочек

Ямайцы очень любят детей и гордятся их наличием. У многих местных на аватарках стоят фото их детей, а процентов 99, наверное, ямайцев не понимают, как можно не хотеть ребенка. В целом Ямайка — отличная страна для девочек и женщин. Большинство мужчин здесь мечтают о дочери, а не о сыне. Все потому, что считается, что девочки больше любят пап, а мальчики — мам. Каждая маленькая девочка здесь — принцесса и будущая королева. Которая, кстати, будет искать себе в спутники жизни короля. Если в семье мало денег и много детей, то девочкам надорвутся, но дадут хорошее образование, а мальчики «как-нибудь сами». Первое, на что я когда-то обратила внимание, — это огромное количество мужчин с детьми. Было ощущение, что на Ямайке с малышами только они и возятся. Если прогуляться по местным улицам, то можно увидеть сотни мужчин, выгуливающих своих детей-младенцев рано утром, сотни мужчин, ведущих своих детей в школу — домой со школы, и вообще, сотни мужчин с детьми.

Ямайские женщины не переживают из-за лишнего веса и не стремятся выйти замуж

Мой муж говорит, что не видит разницы между ямайской женщиной и европейской. Даже сказал, что я, русская, ничем не отличаюсь от ямайки. Однако при ближайшем рассмотрении мы нашли несколько отличительных черт. Это касается, конечно, не всех, но присуще многим: Европейские женщины стремятся похудеть, в то время как ямайским плевать на вес.

Ямайские хотят только карьеру и детей и не стремятся быть замужем.

Европеец стремится зарабатывать больше своей женщины, в то время как ямайцу все равно. Тут часто бывают пары, в которых женщина занимает должность получше.

Европейский мужчина стремится найти себе женщину «без прицепа», в то время как ямайский может жениться на даме с 5 детьми от 5 разных мужчин. А после заключения брака завести с ней 6-го.

Ямаец вполне себе может наделать детей и абсолютно равнодушно относиться к их матерям. При этом любить и заботиться о детях как материально, так и физически.

Ямайский мужчина не станет указывать своей женщине, что и как ей делать, она сама решит. А ямайская женщина не станет спрашивать совета у своего мужчины, да и вообще, его мнение ей безразлично, она лучше знает. Разумеется, многое зависит от воспитания. А в Кингстоне, ямайской столице, оно может сильно отличаться от деревенского. По моим личным наблюдениям, ямайские женщины более самоуверенные и независимые, а ямайские мужчины более расслабленные и подчиняющиеся. Такие, которые плывут по течению и делают то, что должны, потому что так надо.

Некоторые особенности местного быта и менталитета могут поразить даже путешественника со стажем

Ямайка — одна из немногих стран в мире, где можно пить воду прямо из-под крана и даже из рек. Если выше по течению никто не стирает. Не зря ведь американские круизные лайнеры заправляются водой именно у нас, в Очо-Риос.

Если выше по течению никто не стирает. Не зря ведь американские круизные лайнеры заправляются водой именно у нас, в Очо-Риос. Постиранные трусы надо непременно вывешивать сушить во дворе. Первое время я пыталась развешивать все это дело в комнате, потом привыкла. Зато как удобно: вывешиваешь постиранное белье и уходишь по делам. Если дождь начнется, соседи все поснимают и в дом занесут. Правда, от меня того же ожидают, так что я тоже соседское белье снимаю периодически. Но удобно же!

Некоторые ямайцы не считают рис едой. Они делят гарниры на рис, макароны и еду. И еда — это вареные зеленые бананы, плантан (вроде овощного банана), корнеплоды (картошка, сладкий картофель, ям, дашин, коко, кассава), бредфрут (плод хлебного дерева) и тыква. То есть, в принципе, еда — это все то, что можно приготовить и съесть без ничего. Рис или пустые макароны так не поешь.

На ямайских свадьбах конвертики с деньгами, обязательно подписанные, собирает специально обученный человек. А знаете, как на Ямайке кричат «горько»? Стучат вилкой по бокалу!

Почти в каждом ямайском доме есть мачете. Конечно, это же такая полезная штука! Кокос разрубить, тростник почистить, сорняки выполоть, огород вскопать, доску перерубить.

Ямайка — это место, которое вызывает улыбку. Такую, знаете, улыбку счастливого человека, ведь в этой стране довольно сложно быть несчастным. А главное — здесь реально нет никаких проблем и стрессов, ведь жизнь слишком прекрасна, чтобы лишний раз волноваться из-за ерунды.