Посмотрите, как живут люди в самых невозможных местах на планете

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Многие люди хотели бы переехать — туда, где более комфортно, чем там, где они сейчас живут. Но поверьте, в мире куда больше неудобных для жизни мест, чем может показаться. Сушь и холод, торнадо, вечный дождь и исключительная изолированность — все это не мешает жителям населенных пунктов из нашей статьи продолжать называть эти места своим домом.

AdMe.ru собрал самые невообразимые места на планете, в которых, казалось бы, люди никак не могут жить. И тем не менее эти населенные пункты отнюдь не являются заброшенными.

Самое высокое место — Ла-Ринконада, Перу

Город Ла-Ринконада расположен в Андах, недалеко от границы с Боливией, на высоте 5 100 м над уровнем моря. Здесь температура редко переваливает выше нуля, а кислорода постоянно не хватает. В город можно добраться по узкой горной тропе. И большую часть времени эта дорога скована льдом. Экология здесь оставляет желать лучшего: слабо развита канализационная система и высоко содержание ртути. По сути, это место не приспособлено для постоянного проживания людей.

Тем не менее в 2009 году население города резко выросло до 30 тыс. человек. Все дело в богатых запасах золотой руды, на добыче которой занято большинство местных жителей. Это тяжелая работа, а многие шахтеры трудятся бесплатно. В конце месяца им позволяется забрать столько руды, сколько они могут унести с собой. При этом неизвестно, сколько в этой руде окажется золота.

Самое холодное место — Верхоянск, Россия

Суровый Верхоянск находится в Якутии, его население — немногим больше 1 000 человек. Этот город считается самым холодным городом мира, однажды здесь термометр опустился до отметки −67,8 °C.

Люди здесь вырубают ледяные кирпичи из реки и складывают у дверей дома — это питьевая вода. Из-под крана воду не пьют — она течет горячей, чтобы трубы не замерзли. В Верхоянске замерзают чернила в ручках, а носить очки в металлической оправе небезопасно.

Самое сухое место — пустыня Атакама, Чили

На Западном побережье Южной Америки расположена пустыня Атакама, которая считается самой сухой на планете. Осадки здесь случаются раз в несколько лет. И тем не менее тут живут люди. Они располагаются в прибрежной зоне, где пустыня граничит с Тихим океаном, в оазисах вдоль реки Лоа и шахтерских поселках. Например, в поселке Сан-Педро-де-Атакама.

В самом поселке живет около 2 тыс. человек, а на территории всей коммуны Сан-Педро-де-Атакама — больше 10 тыс.

Поселок также популярен у чилийских туристов. Его побеленные дома из местного камня адобы очень живописны, как и церковь Сан-Педро.

Самое северное место — Алерт, Канада

Поселение Алерт находится на канадском острове Элсмир территории Нунавут всего в 837 км от Северного полюса. В 2005 году здесь постоянно проживали 5 человек, если не считать военных и служащих метеорологической станции. А уже в 2011 году постоянного населения здесь не осталось.

Однако здесь всегда живут военные и научно-исследовательский персонал. Чтобы скрасить тоску по родине, люди сделали здесь своеобразный стенд, на котором размещают знаки с расстоянием до их дома.

Самое удаленное место — Тристан-да-Кунья, Британская территория

Архипелаг в южной части Атлантического океана Тристан-да-Кунья относится к британской заморской территории и считается одним из самых удаленных от материков населенных пунктов. Он расположен в 2 816 км от ЮАР, в 3 360 км от Южной Америки и в 2 161 км к югу от острова Святой Елены.

На острове живут около 300 человек, и все они носят 9 фамилий. Главное поселение поэтично называется Эдинбург Семи Морей. Здесь есть школа, небольшая больница, почта, магазин продуктов, радиостанция, кафе, бассейн, магазин видеопродукции, 2 церкви и полицейский участок. И в нем служит всего один человек.

Изолированный город — Иллоккортоормиут, Гренландия

Название города Иллоккортоормиут не так сложно выговорить, как туда добраться. Находится это поселение на востоке Гренландии, и приехать сюда можно лишь «на перекладных»: самолетом, потом вертолетом или лодкой, и то не всегда. Зимой и вовсе придется добираться «на оленях да на собаках» в прямом смысле — на собачьих упряжках или снегоходах.

Здесь проживают около 500 человек. Они испокон веков охотились на медведей и китов, и сегодня это остается важным фактором жизни в этой местности. Несколько месяцев в году местные могут заниматься рыболовством — мимо поселения проходят косяки палтуса и креветок.

Столица торнадо — Мур, США

Город Мур в Оклахоме печально известен большим количеством торнадо, которые то и дело сотрясают город. За последние 20 лет город 10 раз страдал от стихийного бедствия. Торнадо 1999 года получил максимально возможную отметку — F5 по шкале Фудзиты — и считается самым сильным ураганом в истории.

Несмотря на постоянную угрозу стихии, в городе сегодня живут более полусотни человек. Детей здесь даже в школе обучают тому, как и где правильно прятаться от торнадо.

Самое жаркое место — Даллол, Эфиопия

На севере Эфиопии есть поселение Даллол, и это самый жаркий населенный пункт. Шутка ли, среднегодовая температура здесь составляет около 35°! Здесь нет дорог, а сообщение с поселением осуществляется через караванные пути, предназначенные для сбора и доставки соли.

Возле поселения есть одноименный вулкан, который представляет собой место притяжения туристов.

Город в огне — Сентрейлия, США

В 1962 году в городе Сентрейлия (Пенсильвания, США) разразился подземный пожар. Он продолжает полыхать до сих пор, поэтому население города стремительно сокращается. Угля под землей еще хватит на 250 лет такого пожара.

Сегодня Сентрейлия — почти город-призрак, потому что здесь постоянно живут всего 7 человек. Большая часть домов снесена, а местность покрыта зарослями. Но Церковь Святой Девы Марии все еще работает и по субботам проводит службы. Ее служители и являются постоянными жителями города.

Самое мокрое место — Черапунджи, Индия

Черапунджи — одно из самых влажных мест на Земле, здесь зарегистрированы рекордные осадки. Почва в этой местности бедная, потому что вымывается дождями. Несмотря на такое количество осадков, местные жители страдают от нехватки питьевой воды.

В Черапунджи живет около 10 тыс. человек. Большая часть населения — народность кхаси. Местные жители укрываются от дождя с помощью своеобразных «панцирей», сделанных из листьев банана и стеблей бамбука наподобие зонтов.

Ну что, вы стали любить свой город чуточку больше?