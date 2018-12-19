Посмотрите, как выглядят рождественские десерты в разных странах мира

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В каждой стране свои праздничные гастрономические традиции. Например, в США ни один День благодарения не обходится без индейки, а в России на Пасху непременно пекут кулич. Рождество и Новый год — особый период в культуре многих народов, и у каждого из них есть свое праздничное меню для такого случая.

AdMe.ru предлагает посмотреть, как выглядит рождественский сладкий стол в разных странах.

Франция

Во Франции на декабрьские праздники принято есть «Рождественское полено» (Bûche de Noël). Этот десерт представляет собой рулет, обычай выпекать который восходит к средневековой традиции сжигать рождественское бревно. Обычно выпекают из бисквитного теста таким образом, чтобы десерт напоминал спил дерева, и украшают сахарной пудрой, которая символизирует снег.

Англия

Декабрь — время, когда в каждой английской семье по собственному рецепту готовят плам-пудинг, или рождественский пудинг. Делают десерт за несколько недель до Рождества, а затем он дозревает в прохладном месте. Подается в первый день праздника. Как правило, это пудинг темного цвета с сухофруктами, орехами и говяжьим жиром.

Исландия

В Исландии на Рождество принято готовить пирог под названием винартерта. Его также называют «Полосатая леди» — из-за многослойности. Лакомство пекут из ванильных и кардамоновых слоев песочного теста и сливового джема, поочередно сменяющих друг друга. В джем обычно добавляют специи: корицу или гвоздику. Подается винартерта с кофе.

Шотландия

Шотландцы — большие сладкоежки. Ни один праздник у них не обходится без лакомств. На Рождество они пекут пудинги, торты с марципанами и яблоками и делают специальный десерт с кремом — кранахан. В него входят обжаренные овсяные хлопья, залитые взбитыми сливками, виски, медом, малиной. Подается в бокалах. Интересно, что часто в ресторанах посетители традиционно смешивают кранахан собственноручно: официант оставляет на столе емкости с необходимыми ингредиентами.

Ирландия

На праздничных столах ирландцев можно встретить необычный десерт: торт «Гиннесс». Хоть такое сочетание и кажется невероятным, но это факт: лакомство готовят на темном пиве. Тем не менее в готовом продукте нет и намека на пивную горечь.

Австралия

В Австралии Рождество выпадает на разгар лета. Поэтому и десерт на этот праздник обычно готовят совсем не зимний. Пирожные «Роки Роуд» — это сладость на основе молочного шоколада и цветных маршмеллоу. Подается в виде пирожных или капкейков, а иногда и с мороженым.

Мексика

В Центральной и Южной Америке очень популярен торт под названием «Три молока» (Tres Leches). Как понятно из названия, в его приготовлении используются три вида молока: сгущенное, топленое и сливки.

Португалия

Рождественские праздники в Португалии сложно представить без традиционного «королевского пирога» «Болу Рей». Это настоящий символ сезона в Португалии, здесь его подают весь декабрь и до 6 января — Дня волхвов. Эта выпечка напоминает форму короны, которую украшают засахаренные фрукты и орехи.

Греция

Меломакарона — это блюдо греческой кухни, которое является обязательным атрибутом Рождества. Десерт представляет собой сладкое печенье с медом, эдакие маленькие овальные коржики.

Венгрия

В Венгрии необычайно популярен традиционный торт «Добош». Он состоит из шести слоев бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью. Когда в 1885 году кондитер Йожеф Добош придумал свой десерт, у него оказалось важное преимущество: такое лакомство не портилось целых 10 дней.

Латвия

В Латвии, а также Эстонии и Финляндии в Рождество вас непременно угостят печеньем, которое называется пипаркукас. В нем содержатся имбирь, перец и другие пряности, отсюда и перевод названия — «перченое печенье».

Литва

А в Литве популярен кучюкай — маленькое подслащенное печенье. Этот десерт делают из квасного теста с маком и чаще всего пропитывают маковым молочком.

Италия

Панеттоне

Пандоро

В главный зимний праздник на десерт здесь обычно подают панеттоне или пандоро. Говорят, все итальянцы делятся на две непримиримые группы в зависимости от того, какой из двух видов выпечки они предпочитают. А ведь эти лакомства весьма похожи. Панеттоне — легкий сладкий пирог или хлеб с засахаренными фруктами. Романтичная версия происхождения этого десерта гласит, что один миланский ученик пекаря по имени Антонио придумал его для своей возлюбленной. Пандоро — сладкий дрожжевой кекс в виде усеченной пирамиды, который придумали в Вероне.