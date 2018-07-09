Пора расстаться со старыми стереотипами о Кубе и узнать, как живет Остров свободы на сегодняшний день

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Какие образы приходят вам на ум при упоминании Кубы? Ром, сигары, конечно же, ретроавтомобили. И это все? Самые известные факты о кубинцах превратились в стереотипы и безнадежно устарели. Куба — остров с непростой историей, но именно здесь живут люди, которые умеют радоваться каждому дню, знают истинную цену вещей, и для них не бывает ничего незначительного. Если вы хотите узнать немного больше о кубинском народе и о том, чего стоят их несгибаемый дух, терпеливость и жизнелюбие, то эта статья — для вас.

AdMe.ru не сомневается, что после знакомства с этой маленькой и солнечной страной вам захочется хоть раз увидеть все собственными глазами.

Кубинцы любят вредную еду

Когда дело касается еды, кубинцы становятся консерваторами: они не променяют свою национальную кухню ни на какую другую. Приготовление пищи отнимает много времени, потому как основа почти любого блюда — бобы, которые необходимо замачивать перед готовкой, а не замариновать мясо — настоящее преступление. Схитрить и сделать заготовки на неделю вперед не получится: кубинцы едят только свежее. Кубинскую кухню сложно назвать здоровой: если мясо, то жирное и с корочкой, если картошка, то в огромном количестве масла. Но, кажется, эта нация еще не знает о вреде холестерина и просто наслаждается каждым приемом пищи. Может, в этом и заключается один из рецептов счастья? Знакомство с местной гастрономической культурой стоит начинать с кубинского сэндвича: кубинский хлеб, жареная свинина, ветчина, сыр, маринованные огурцы и желтая горчица. А затем переходите к блюдам из бананов, из которых готовят почти все: соусы, пироги, пудинги, запеканки и многое другое.

Самый популярный вид спорта... балет!

Наверняка вы удивлены, потому что знаете, что синонимом Кубы является бокс. Но на сегодняшний день самым популярным видом спорта считается бейсбол, а главная гордость страны — кубинский балет. Кубинская школа балета — одна из сильнейших в мире. Кубинцы говорят: «Русский балет поражает мастерством, французский эмоционален и духовно богат, а кубинский воплотил в себе и то и другое». Спорт стал доступен каждому благодаря Фиделю Кастро, и сегодня физическое воспитание играет важную роль в кубинском обществе. Мамы прививают детям любовь к спорту почти с рождения: с 45 дней с малышами проводят зарядку, подготавливая их к дальнейшим физическим нагрузкам, а в более позднем возрасте дети играют в подвижные игры с нагрузкой на все группы мышц. Ну и конечно, любовь к жарким танцам помогает кубинцам оставаться в форме. Вы не найдете кубинца, который не умел бы танцевать.

На Кубе почти нет интернета

Есть мнение, что интернета на Кубе почти нет. Но с января 2018 года все изменилось: почти в 500 общественных местах по всей стране появился скоростной и доступный Wi-Fi. Домашний и мобильный интернет по-прежнему остаются роскошью для местного населения: один час в интернете обойдется в 1 доллар США, и это при средней зарплате в 17–30 долларов США в месяц. Поэтому если вы привыкли просыпаться и первым делом проверять новостную ленту в смартфоне, то кубинцы начинают свой день со стакана сока. И в этом случае неизвестно, кому повезло больше.

Жителям страны выдаются продуктовые корзины

Заработная плата кубинца составляет от 17 до 30 долларов США в месяц, а пенсия — 9,50 доллара. Каждому жителю раз в месяц выдается продуктовая корзина: десяток яиц, литр растительного масла, по 2 кг сахара и риса, 1 кг фасоли, а также немного мяса, курицы, рыбы и колбасы. В 2016 году кубинское правительство пошло навстречу своим гражданам и узаконило мелкий и средний бизнес, раньше все принадлежало государству. Эти реформы позволили примерно полумиллиону кубинцев начать работу в частном секторе. Также государство заботится о школьниках, выдавая детям бесплатную форму: девочкам — блузку с юбкой, а мальчикам — рубашку с брюками (шортами). Кубинцы гордятся тем, что медицина в их стране бесплатная, так же как и образование: от детских садов до вузов, которых довольно много.

Зарплата врачей в 40 раз превышает среднюю по стране

Быть врачом на Кубе престижно и доходно: зарплата может доходить до 1 000 долларов, а после окончания контракта врач может получить государственную квартиру. Учеба в медицинском университете здесь крайне самобытна: это смешение американской системы образования до 60-х годов и советской после 70-х. Кубинские врачи часто работают в других странах Латинской Америки и Африки, от такого лизинга Куба получает неплохой привлеченный капитал. Не только местные лечатся в городских поликлиниках, но и многочисленные иностранцы приезжают поправлять здоровье. У Кубы огромный штат медицинского персонала и достаточно специализированных госпиталей для лечения самых тяжелых заболеваний.

Правительственные автомобили обязаны подвозить автостопщиков

Один из стереотипов — на Кубе нет новых автомобилей, а покупать их запрещено. Да, старые автомобили можно увидеть на кубинских улицах, и они стали одной из причин посещения туристами этой страны, но с 2009 года Куба импортировала седаны от китайского автопроизводителя Geely, чтобы служить полицейскими машинами, такси и прокатными автомобилями. А в декабре 2013 года кубинцам разрешили покупать новые автомобили у государственных дилеров. Еще одна особенность Кубы — автостоп. Здесь принято подвозить друг друга, а правительственные автомобили и вовсе по закону обязаны подвозить автостопщиков. Не подобрать человека, голосующего на дороге, считается дурным тоном. Однако стоит быть внимательнее, если водителем являетесь вы: незнакомцы могут сесть к вам в машину без разрешения, воспользовавшись вами как общественным транспортом.

У бродячих собак есть удостоверения личности

Кубинцы очень любят собак, почти каждый держит у себя дома питомца. А бездомные четвероногие становятся частью туристических объектов: были проведены кампании, в ходе которых каждое государственное учреждение взяло под свою ответственность бродячих собак. Таким животным выдаются удостоверения личности, на которых указана информация о животном: его фотография, кличка, место жительства, медицинская информация и особенности характера. Например: «Меня зовут Апарицио. Я стерилизован и живу в Музее Голдсмита. Не обращайте на меня никакого внимания». Если пес любит и хочет внимания, то можно увидеть надпись: «Погладьте меня по спине» и много других вариантов. Таких животных нельзя отлавливать, они становятся талисманом тех мест, в которых обитают. В отличие от многих других стран, уличные собаки Гаваны здоровы и дружелюбны как с местными жителями, так и с туристами. Наверное, не зря считается, что по бездомным животным можно определить, насколько хорошие люди живут в стране.

Куба одержима идеей здоровой старости

Мужчины выходят на пенсию в 65, а женщины — в 60 лет, и всех объединяет страстное желание не стареть. Куба буквально одержима идеей здоровой старости, поэтому только здесь мог появиться «Клуб 120-летних». Вступить в ряды будущих долгожителей может любой кубинец независимо от возраста, необходимо только выполнять несколько требований. Первое правило клуба — быть неравнодушным человеком, тут проблем не возникает. Второе правило — участникам клуба официально запрещено курить и употреблять алкоголь. Вот тут уже сложнее, без нарушений не обходится: как удержаться от кубинской сигары? И третье правило — никаких пессимистов и скептиков в клубе. Особенность кубинских пенсионеров — автономность, которая сохраняется на долгие годы. Несмотря на самостоятельность и способность ухаживать за собой, помимо районной поликлиники за каждым кубинским домом следит семейный врач, живущий по соседству. График работы этих специалистов круглосуточный. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 83 года, а мужчин — 78 лет.

Кубинец может назвать незнакомку «красоткой» или «малышкой», и это будет нормально

Пришло время поговорить о главной достопримечательности страны — о людях. У кубинцев все в порядке с самооценкой и чувством собственного достоинства. Они не стремятся к богатству внешнему, они накапливают его внутри. Кубинцы уважают себя и не позволяют себе выглядеть неопрятно: стараются принимать душ при любом удобном случае, любят пользоваться парфюмом и переодеваются, если вспотели. На улице практически невозможно увидеть пьяниц, которые не могут дойти до дома. Конечно, всегда бывают исключения, но они очень редки. Достаточно сложно привыкнуть к общительности этого народа. Для местного вполне нормально подойти к незнакомцу и заговорить с ним. Многих приезжих смущает фамильярность кубинцев, но она не несет в себе оскорбительного подтекста. Например, кубинец может обратиться к незнакомке «линда» («красотка»), «нинья» («малышка»), «муньека» («куколка»), «мама» («мамуля»), и стоит к этому привыкнуть, как вы поймете, насколько это мило. Куба отличается низким уровнем преступности, но светить здесь дорогими вещами, конечно же, не стоит. Несмотря на бедность, общество остается неагрессивным. Философия кубинцев — не делать в жизни плохого, помогать всем, кому можно помочь, и радовать тех, кто тебе дорог.