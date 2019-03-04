Почему самолеты красят в разные цвета и зачем вообще нужна краска

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Раскраска (цветовое решение) хвоста, крыльев и носа самолета называется ливреей. При этом выбор дизайна «металлической птицы» обусловливается не только креативностью авиакомпании, но и многими другими факторами.

Для своих читателей AdMe.ru разузнал, от чего зависит выбор цвета самолета, почему преимущественно используют белую краску и как происходит процесс окрашивания.

1. Зачем красят самолеты?

Авиакомпания British Airways для своей идентификации разместили на самолете не только надпись компании, но и национальный флаг.

Изменения погодных условий и перепады температуры воздуха влияют на конструкцию самолета и со временем приводят к ее изнашиваемости. Краска же обеспечивает самолету дополнительное защитное покрытие, а также делает его поверхность более гладкой. В наше время большинство авиакомпаний использует цветную краску как дополнительный элемент брендирования. Нанесенный логотип и прочая маркировка помогают различать самолеты между собой как сотрудникам аэропортов, так и самим пассажирам.

2. Как красят самолеты?

Количество краски зависит от размеров самолета. Так, например, на покраску Boeing 747 необходимо около 189 л, а вес этой краски на самолете составляет 136 кг.

Процесс покраски выглядит следующим образом. Конструкцию очищают от мелких деталей, плотно закрывают люки и дверные отсеки и тщательно промывают поверхность. После высыхания протирают обезжиривателем, а неровности зашпаклевывают. Далее самолет покрывают грунтовкой, затем — краской и лаком. Заключительным слоем является синтетическая эмаль: она полирует все слои и неровности.

В целом на покраску самолета уходит 5–6 дней. Работники в защитных костюмах и масках наносят краску специальным распылителем. Мелкие детали прорисовываются вручную или наносятся с помощью трафарета после высыхания основного слоя.

3. Почему большинство самолетов окрашено в белый цвет?

Самолеты окрашивают в белый цвет по нескольким причинам. Во время полета самолет поднимается высоко в небо, где температура воздуха значительно отличается от той, что на земле. Поэтому как для комфорта пассажиров на борту, так и для полноценной работы двигателей и механизмов аэробуса, важно сохранять максимально нейтральную температуру самой конструкции. Более яркие цвета будут притягивать к себе дополнительное тепло, белый же цвет, наоборот, отражает свет. Также на белом цвете легче заметить мелкие неполадки и трещины, что значительно облегчает работу технического персонала, который проверяет пригодность самолета к полету. Третья причина выбора белого цвета — коммерческая. Авиакомпании легче продать свой старый лайнер белого цвета другой компании, так как новому владельцу не понадобятся дополнительные расходы на обновление цвета.

4. Для каких рейсов делают цветные самолеты?

Самолеты, чьи рейсы проходят возле полярных зон, принято делать красными. Так в случае аварийной посадки или аварии аэробус будет хорошо видно на фоне белого снега и спасатели смогут быстрее его найти.

Бразильский самолет, используемый для президентских перелетов на короткие расстояния.

Президентские лайнеры, как правило, окрашивают в цвета национального флага или же используют на них дополнительную символику (например герб). Нередко цветовое решение таких самолетов разрабатывает специальная группа дизайнеров.

Что же касается остальной цветовой гаммы — правил не существует. Все чаще цвет самолета определяется не его практичным использованием, а исключительно брендированием. Авиакомпании хотят, чтобы их запоминали путешественники. Так, например, S7 Airlines выбрала ярко-зеленый оттенок, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, прогрессивность и современность.

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