Почему весь мир боготворит Париж и как быстро он может показать свое реальное лицо по приезде

За последние несколько десятков лет Париж в глазах туристов приобрел совершенно особый статус. Описывая город, люди часто используют слово «самый» — это касается и архитектуры, и хрустящей выпечки, и сказочного вида на Эйфелеву башню. Дров в костер подкинули и многочисленные романтические фильмы о Париже, книги, фотографии и Кэрри Брэдшоу, прогуливавшаяся по улицам самого романтичного города в невероятных дизайнерских платьях.

Мы в AdMe.ru попытались взглянуть на Париж, сняв розовые очки. Город и без них остается великолепным, но со своими особенностями, которые могут ошарашить даже самого прожженного путешественника.

Квартиры стоят дорого и скрывают один неприятный сюрприз

Пятизвездочный отель может обойтись в € 400–1 000 за ночь, цены на аренду в городе любви тоже кусаются: однокомнатная квартира стоит около € 1 000 в месяц. К тому же в Париже очень высокие цены на недвижимость. Существует и еще одна проблема. В старых, но живописных домах очень ненадежная сантехника, и ее починка может растянуться на недели. А если вдруг протечка произошла в другой квартире и вам необходимо уладить этот вопрос с соседями, то пиши пропало: к старым трубам французы давно привыкли, а к быстрому решению подобных вопросов — нет.

Существует вероятность, что вы можете не разглядеть Эйфелеву башню

Мечта каждого туриста, который приехал в Париж впервые, — это вид на Эйфелеву башню солнечным днем. Но есть вероятность, что башню вы просто не увидите, ведь машины, работающие на дизельном топливе, все еще популярны в стране. Когда ситуация с загрязнением воздуха выходит из-под контроля, власти предлагают жителям города бесплатный проезд на общественном транспорте. Уровень загрязнения можно просматривать и в реальном времени, в последние дни в Париже он держится на уровне «нездоровый».

Париж — один из самых дождливых городов Европы

Самым дождливым городом мира почему-то провозгласили Лондон, хотя в Лондоне в год выпадает 690 мм осадков, а в Париже — 720! Периодически Сена выходит из берегов, и передвигаться по городу становится проблематично. Река разливается весной и осенью от дождей, хотя в этом году серьезное наводнение случилось в феврале. Поэтому, приезжая в Париж, можно захватить с собой не только любимую обувь, но и резиновые сапоги.

Центр города и окраины различаются как небо и земля

Париж — это огромный город, мультикультурный и многонациональный, поэтому очарование столицы распространяется не на все его районы. К сожалению, некоторые уголки Парижа выглядят как на фото выше. А поскольку в городе легко потеряться из-за его внушительных размеров, то стоит держать ухо востро. Кстати, метрополитен в Париже тоже не подарок, он входит в десятку самых длинных, и незадачливый путешественник, задумавшись о прекрасном, может просто уехать не туда.

Не все рестораны подают блюда высокой кухни

Несмотря на то что Франция славится своей кухней, здесь очень распространена замороженная еда, а в некоторых ресторанах используют полуфабрикаты. Во вполне приличном заведении Парижа вас могут накормить чем-то из морозилки. Здесь даже есть магазины, которые специализируются исключительно на замороженной еде, например Picard.

Проблемы с кондиционерами, особенно летом

Практически все крупные музеи оборудованы системой кондиционирования, чего нельзя сказать о старых домах. И если зимой в небольших квартирах и съемных комнатах еще можно жить, то летом продышаться там не представляется возможным. Может, дело в старой сантехнике, а может, и в том, что французы считают кондиционеры вредными для здоровья.

Туристам нужно внимательно следить за своими вещами

На воровство в Париже жалуются не только туристы, но и сами французы, тем не менее местные прекрасно знают, что все ценные вещи нужно держать поближе к сердцу, и не ходят разинув рот по городу. А вот туристы, комфортно расположившиеся в уличных кафе, иногда теряют бдительность. Часто в ресторанах можно встретить странных людей, которые втюхивают какие-то петиции. А пока вы разбираетесь, что от вас хотят, воры быстро стягивают лежащий на столе мобильник.

В городе очень мало парковочных мест

Проблема с парковочными местами в Париже делает свое дело. Производители легковых машин умудряются придумывать компактные, но симпатичные модели, которые редко встретишь на наших дорогах, но во Франции они представлены во всем своем разнообразии.

Парижанки не похожи на героинь кино

Благодаря многочисленным фильмам о Париже кажется, что француженки носят береты, каблуки и исключительно брендовые вещи. На самом же деле комфорт побеждает гламур и эпатаж. Место каблуков занимают кеды, а самой ходовой вещью в повседневном гардеробе француженок стали джинсы.