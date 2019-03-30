Парикмахер из Великобритании бесплатно стрижет бездомных и дает им надежду на новую жизнь

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Парикмахер из Великобритании Джошуа Кумбс (Joshua Coombes) делает то же самое, что и тысячи его коллег по всему миру — стрижет и укладывает волосы, бреет бороды. Правда, клиенты у Джошуа не совсем обычные — они бездомные и не платят за его услуги. По словам Джошуа, он хочет дать обездоленным людям второй шанс на нормальную жизнь, ведь внешние перемены к лучшему могут способствовать изменениям внутри.

AdMe.ru отыскал самые невероятные преображения людей из разных городов по всему миру.

1. Бенджамин, Лос-Анджелес

2. Тод, Санта-Моника

3. Седрик, Париж

4. Джошуа, Калифорния

5. Зак, Лондон

6. Дэвид, Лондон

7. Аман, Лондон

8. Фил, Лондон

9. Каллум, Манчестер

10. Спайдер, Майами

11. Михаэль, Лондон

12. Тревис, Аляска

13. Брайан, Нью-Йорк

14. Терри, Нью-Йорк

15. Петру, Лондон. Приехал из Румынии

16. Лоран, Париж

17. Чарли, Лондон

18. Даррен, Лондон

19. Джои, Нью-Йорк

20. Гильермо, Барселона

21. Мальком, Лондон

22. Стефан, Дублин

А вот и сам парикмахер — Джошуа Кумбс

Раньше Джошуа был рок-музыкантом, а шесть лет назад стал парикмахером. Сначала он просто выходил на улицу с необходимыми инструментами после работы в салоне, общался с бездомными и предлагал бесплатную стрижку. Сегодня британец путешествует по всему миру, знакомится с такими же энтузиастами и помогает людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, не требуя ничего взамен.

Активисты обзавелись собственным хештегом #DoSomethingForNothing («сделай что-то безвозмездно») и стали распространять свою идею. По словам Джошуа, сейчас он получает сообщения из Европы, США, Канады, ЮАР, Индонезии, Кореи. Кто-то бесплатно учит танцевать, кто-то стрижет людей на улице, кто-то помогает найти работу. Основная идея нового движения звучит так: «Если каждый человек в каждом городе мира сделает одно доброе дело просто так, то мир изменится к лучшему». При этом совершенно не обязательно посвящать этому всю свою жизнь, можно просто однажды уделить нуждающемуся в помощи человеку немного своего времени, и, возможно, это войдет в привычку.

А как вы относитесь к подобным инициативам?