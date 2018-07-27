7 фактов о простой жизни немцев, узнав которые вы скажете: «Я тоже так хочу»

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Впервые приехав в Германию, вы не сможете не воскликнуть «Вот это да!» В нашем материале речь пойдет не о достопримечательностях, а о повседневных мелочах, которые делают жизнь обычных людей комфортной. А если дочитаете статью до конца — узнаете, что может вам пригодиться при планировании каникул в Германии.

Редакция AdMe.ru подготовила новую порцию занятных интересностей, в которых жители Германии не увидят ничего необычного.

Парковки

Парковочные места для женщин. Расположены они, как правило, в более удобном месте по сравнению с остальными машино-местами. И это отнюдь не жест галантности. Так немцы предотвращают возможные случаи нападения на женщин, которые особенно вероятны на крытых и подземных паркингах. А близкое расположение к выходу с парковки призвано помочь женщине в случае угрозы.

Велосипедисты

Германия — страна велосипедистов. Они повсюду. 96 % населения здесь имеет велосипеды. Поэтому, когда будете выходить из припаркованной машины, прежде чем открывать дверь, убедитесь, что по велодорожке не едет один из них. Иначе травмы не избежать. И не гуляйте по дорожкам, предназначенным специально для них. Водители будут недовольно сигналить в клаксон.

Супермаркет

Первое, что поражает зашедшего в супермаркет, — цены на ценниках разных продуктов указаны с пересчетом на 1 кг, 100 г, 1 л. Вы можете всегда увидеть пересчитанную стоимость на этом же ценнике ниже основной цены. Это сделано для того, чтобы покупатель сравнил и выбрал выгодный вариант для себя.

Когда выбираете минералку — обратите внимание на ценник уже не только потому, что здесь есть цена, пересчитанная на литр, но и потому, что цена за бутылку указана отдельно. Деньги за бутылку вы вернете, когда принесете ее обратно в магазин.

Также будьте готовы увидеть оплаченную бутылку в отдельной строчке в чеке.

В основном все магазины в Германии закрываются в 8 вечера. Некоторые — и в 7. Существует специальный закон, регламентирующий режим работы магазинов. Стоит это учесть, планируя свой день, чтобы не остаться без завтрака.

Собаки

Встретить человека с собакой в Германии можно везде: в метро, магазинах, кафе, парках и на площадях. Пакеты для уборки за собаками вы найдете на улице в любом районе города. Использованные пакеты помещаются сюда же — в специальный отсек, который можно открыть, не прикасаясь руками.

Туалеты

В местах проведения городских мероприятий устанавливают такие писсуары. Воспользоваться ими можно бесплатно, сэкономив таким образом на платном туалете € 0,75. К сожалению, актуально только для мужчин.

А этот факт оценят родители малышей. Обычный пеленальный столик, где вы можете бесплатно взять подгузник. Располагаются такие столики повсеместно в общественных туалетах.

«Туалет (чудо) девушки». «Чуваки».

Туалеты Германии нередко становятся поводом для публикаций путешественников.

А иногда интерьеры туалетов превращаются в шедевры.

Красная карточка

Arschkarte — (нем. «arsch» — «задница», «karte» — «карта») дословно — «жопная карточка». Это выражение появилось, когда все телевизоры были черно-белыми. Чтобы избежать путаницы, судьи клали карточки в разные карманы. Желтую — в нагрудный, красную — в задний карман шорт. Телезрители догадывались о цвете карточки по тому, из какого кармана судья ее достает. И сейчас у немцев есть выражение «Arschkarte gezogen», что значит «достал красную / жопную карточку». Его используют, когда происходит несчастье, не повезло, вытянул не ту карту.

Сауны

В баню в Германии ходят вместе — мужчины с женщинами. Надевать купальный костюм при этом не принято. Полотенца используются исключительно в целях гигиены — чтобы уложить их на место, куда садятся и ставят ноги. Такое же правило действует и в бассейнах, расположенных здесь же. Таким образом, когда нечего скрывать — и раздевалка общая.

Немецкий юмор

«Подойди ближе».

«Забавные факты о Германии. В Германии нет ничего забавного. Иди работай!»

Отсутствие у немцев чувства юмора нередко становится поводом для шуток у приезжих. Рассказывают, что рассмешить немцев невероятно сложно.

Бонус

Всемирно известный пивной фестиваль Октоберфест также является самым большим народным гулянием в мире. Мало кто знает, что празднование его начинается уже в сентябре. Таким образом, вы можете приехать сюда, пока остальные дожидаются октября. Для того чтобы лучше спланировать свою поездку, заранее зайдите на официальный сайт фестиваля и узнайте точные даты его проведения.

А вы были в Германии? Что удивило вас? Поделитесь с нами!