Мы провели маленькое исследование и выявили страны с самой вредной и самой полезной кухней

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Вряд ли знакомство с культурой чужой страны можно считать полным без приобщения к местной кухне. Неслучайно многие путешественники старательно избегают заведений с интернациональным меню и стремятся питаться в аутентичных ресторанчиках. А кто-то и вовсе увлекается гастрономическим туризмом и считает, что вкусовые впечатления являются главной эмоциональной составляющей любой поездки. Но какие традиционные блюда порадуют наш желудок, а какие угрожают ему несварением?

AdMe.ru составил список стран с самой вредной кухней в мире и стран с полезными пищевыми привычками, которые неплохо бы и нам взять на вооружение.

В качестве критерия возьмем пищевую диаграмму, разработанную в 1992 году диетологами Гарвардской школы питания в США. Она наглядно показывает, какие продукты и в каких пропорциях делают рацион сбалансированным. По мнению ученых, основу каждодневного меню должны составлять свежие овощи и сложные углеводы (макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб грубого помола, каши, бурый рис, греча, отруби). Дальше следуют красное мясо, рыба, курица (желательно постное филе без кожи) и яйца, молоко и молочные продукты малой жирности. Также значительную долю в здоровом рационе должны занимать фрукты. А вот употребление животных жиров, сладостей и белого хлеба нужно свести к минимуму, причем некоторые из этих продуктов стоит вовсе исключить из рациона как вредные для здоровья. Вот только столетия назад, когда складывались национальные кухни большинства народов мира, об этой диаграмме никто и слыхом не слыхивал. Неудивительно, что многие традиционные блюда могут легко довести среднестатистического диетолога до состояния шока.

Самые вредные кухни мира

Германия

За немецкой кухней закрепилась репутация тяжелой, жирной и слишком калорийной. Баварские сосиски и сардельки, жареная во фритюре грудинка на ребрышках, традиционный густой суп айнтопф с мясом, копченостями и другими мясными продуктами, способный заменить собой обед из двух блюд, — пожалуй, перечень самых популярных блюд Германии эту репутацию только подтверждает.

Чехия

Свиная рулька в сопровождении бокала знаменитого чешского пива — гастрономический must have любого путешественника, оказавшегося в этой стране. Традиционное меню дополняют жирное мясо и соусы, обилие сала, хлеба и блюд из картофеля, а также блины, сосиски и студень. Неудивительно, что практически треть чехов страдает от ожирения.

Венгрия

Немногим меньше людей — 25 % — имеют лишний вес в Венгрии. Наверное, всему виной вкуснейший традиционный гуляш и другие, не менее калорийные блюда венгерской кухни из жирного мяса и свиного сала. Для исправления ситуации правительство Венгрии даже ввело налог на нездоровую пищу, а также повысило цены на расфасованные закуски и газировку.

Бельгия

Но не мясом единым живы европейские гурманы. Нельзя забывать и про замечательные десерты: вафли со сладкими топингами и сливочным мороженым, вкуснейший шоколад и разнообразные кондитерские изделия. Всеми этими вкусностями славится Бельгия, и потому эта страна тоже попадает в наш список.

Беларусь

Беларусь является мировым лидером по потреблению картофеля, а тот, в свою очередь, известен огромным количеством крахмала, который в неменьшей степени, чем десерты, сказывается на объеме талии и состоянии кровеносных сосудов. Традиционные белорусские картофельные оладьи — драники, или деруны, — в сочетании с жирными молочными и мясными продуктами, а также разнообразными хлебобулочными изделиями стали поводом включить национальную кухню Беларуси в список самых вредных в мире.

Аргентина

Темпераментные аргентинцы, как выяснилось, любят не только страстные танцы, но и брутальную пищу, состоящую в основном из мясных и мучных продуктов. Являясь одним из ведущих мировых поставщиков мраморной говядины, Аргентина и в национальном меню отдает предпочтение красному мясу, а потому, с точки зрения пищевой пирамиды, тоже попадает в наш список.

США

Многие (и пожалуй, справедливо) отказываются признавать американские блюда национальной кухней. Однако проигнорировать тот факт, что за США прочно закрепилось звание родины фастфуда, мы не можем, а потому смело включаем Штаты в список стран с самой вредной кухней мира и переходим к следующей части нашего списка: к странам, традиционная пища которых считается правильной и полезной.

Самые полезные кухни мира

Япония

Основу японской кухни составляют рыба, водоросли и прочие морепродукты, а также овощи, соя и рис. Мясо, молоко, животные жиры и простые углеводы, напротив, используются довольно редко. При этом продукты подвергаются минимальной тепловой обработке, что позволяет сохранить в них максимум полезных веществ. Даже японские сладости можно признать эталонными с точки зрения пользы, ведь их готовят из рисовой муки, фруктовых соков и загустителей, полученных из водорослей.

Вьетнам

Национальную кухню этой страны отличает обилие трав и специй (таких как кинза, базилик, мята, лимонник, перец чили, кориандр, бадьян), свежих овощей и морепродуктов, блюд из риса и рисовой муки (знаменитая вьетнамская лапша, рисовые пироги). Учитывая национальные особенности техники приготовления этих продуктов с минимальным использованием жиров и тепловой обработки, место Вьетнама в списке стран с самой полезной кухней представляется вполне заслуженным.

Индия

Огромное количество специй (куркума, имбирь, чили, тмин, гвоздика, кардамон) не только придает блюдам индийской кухни удивительный и насыщенный вкус, но и благотворно сказывается на организме: пряности защищают от раковых заболеваний и болезни Альцгеймера, оказывают противовоспалительное действие, налаживают процесс пищеварения.

Эфиопия

Национальная кухня Эфиопии незаслуженно обделена вниманием гурманов. А между тем она весьма оригинальна (начиная от способа подачи блюд на лепешках из тэфовой муки и заканчивая необычным острым вкусом) и очень полезна. Щедрая природа снабжает эфиопов свежими овощами и фруктами, а в качестве источника белка местные жители используют рыбу из ближайших водоемов, а также мясо и молоко собственноручно разводимых овец, коз и верблюдов. Стоит ли говорить, что такие продукты вкусны, экологичны и невероятно полезны?

Израиль

В национальной кухне Израиля популярно все, что даруют его земля и воды: разнообразные виды рыбы, мясо птицы, овощи, корнеплоды, бобовые, травы и пряности, мед. Ингредиенты для блюд тщательно отбираются (в том числе и из-за запретов, установленных древними религиозными нормами), но их некоторая ограниченность с лихвой компенсируется оригинальностью кулинарного исполнения, в котором израильские повара знают толк.

Финляндия

Финскую кухню отличает широкое использование озерной и морской рыбы, мяса диких животных и даров леса. Так, в число национальных блюд входят лосятина, оленина и медвежатина, а в качестве соусов или гарнира к мясу идут лесные ягоды (брусника, клюква, морошка). В обязательном порядке на столе присутствуют овощные блюда и салаты, нередко подаются макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и рис. Всемирно известны и питательные финские супы, такие как суп из лосося со сливками или уха из окуня или щуки. На первый взгляд может показаться, что финны едят много хлеба, но так как он изготавливается из цельного зерна (пшеницы, ржи, овса, ячменя), это вполне можно отнести к плюсам финской кухни. И даже финские десерты (обычно это фруктовые супы и ягодные муссы) можно со спокойной совестью назвать полезными.

Средиземноморье

Да-да, завершает наш перечень не страна, а целый регион — Средиземноморье. Пожалуй, его можно признать лидером как по степени полезности и сбалансированности рациона местных жителей, так и по соответствию нашему условному идеалу — пищевой пирамиде. Не зря же именем этого региона названа популярная средиземноморская диета! Преимущества этой кухни очевидны: во всем Средиземноморье очень любят морепродукты, свежие овощи (помидоры, перец, кабачки, баклажаны, артишоки) и фрукты. В дополнение к ним широко используются пряности, мед и ароматные травы: базилик, розмарин, орегано. Главные источники жиров — разнообразные сыры, орехи и оливковое масло, а неоднозначным, с точки зрения диетологии, зерновым культурам местные жители предпочитают бобы и кукурузу. При этом приемы средиземноморской кухни предельно просты и нацелены на то, чтобы сохранить первозданный вкус и аромат продуктов. Как видите, все самые полезные кухни мира имеют много общего. В них преобладают свежие местные овощи и фрукты, легкие рыбные блюда, простые и питательные гарниры: рис, кукуруза, зелень. Щедро используются пряности. Мясо и молоко присутствуют в рационе в ограниченном количестве, а с ролью десертов успешно справляются фрукты, ягоды, орехи и мед. Важно отметить, что практически все традиционные кухни подразумевают минимум тепловой обработки и отдают предпочтение сырым, натуральным и необработанным продуктам. И разумеется, полностью исключают полуфабрикаты и фастфуд.

Согласитесь, не так уж и сложно внедрить эти принципы и в свою собственную кухню. Или вы считаете, что вкусное по определению не может быть полезным?

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