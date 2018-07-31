8 лайфхаков, которые помогут защитить машину от угона (Метод с фольгой работает)

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Если у вас есть машина, вы конечно знаете о GPS—трекерах, блокираторах руля или других стандартных противоугонных средствах. Но чтобы быть ко всему готовым, лучше заранее узнать о средствах дополнительной защиты, которые сделают машину менее интересной для угонщиков. Полезно будет знать типичные схемы угона и признаки того, что машину собираются украсть.

AdMe.ru собрал советы, которые помогут снизить риск кражи, и разобрался в признаках того, что автомобиль готовят к угону.

Сделать маркировку стекол

При маркировке на лобовое стекло, окна и зеркала наносят VIN-номер — идентификационный номер транспортного средства. Стоит услуга недорого и при этом резко снижает риск угона. Чтобы заменить все маркированные стекла, злоумышленнику понадобятся время и и деньги. Это снижает прибыльность угона.

Установить в машине видеоняню

Такой неожиданный противоугонный гаджет удобен тем, что вы услышите все происходящее в машине. Преступники не смогут незаметно открыть дверь и завести мотор, не привлекая внимания. Наличие видимой камеры может сразу отпугнуть воров: машина, хозяин которой всегда начеку, теряет привлекательность. Намного проще угнать транспорт, по поводу которого забьют тревогу только спустя время. Еще можно спугнуть угонщиков, установив в машине очень громкую сирену, которая реагирует на движение.

Спрятать в машине свой старый телефон

Если вы знаете, что придется оставить машину в непривычном месте, и не уверены в безопасности, спрячьте в машине старый включенный телефон или планшет. Предварительно синхронизируйте с учетной записью Google: если у вас есть почта, зайдите в нее и с компьютера, и с телефона. Если вам понадобится отследить местоположение транспортного средства, функция «Найти устройство» поможет сделать это меньше чем за минуту — при условии, что планшет или телефон подключен к интернету.

Разворачивать колеса к бордюру при парковке

Полицейские рекомендуют разворачивать колеса к бордюру, где бы вы ни парковались. Это усложнит буксировку авто для тех, кто крадет машины с помощью эвакуатора. Чтобы угнать авто, преступнику придется совершить дополнительные маневры, развернуться. Все это займет время и потому снизит интерес к машине.

Хранить ключи в фольге

В свободной продаже есть устройства, которые перехватывают сигнал и которыми пользуются преступники, чтобы угнать машину без ключа. Так, если машина припаркована в гараже частного дома или под окнами многоэтажки, ключи находятся в зоне досягаемости радиоустройства. Злоумышленники легко перехватят сигнал, а хозяин авто ничего не заметит. Чтобы защитить ключи от ретрансляционных атак, по мнению экспертов, нужно использовать что-то металлическое: металл блокирует сигналы.

Поэтому, вместо того чтобы вешать ключи в прихожей, лучше положить их в: обычную фольгу;

холодильник;

микроволновку;

«чехол Фарадея». Так выглядит перехват сигнала и угон автомобиля. На все ушло 20 секунд:

Помнить типичные схемы угона

Небольшое ДТП. Задача — отвлечь водителя и угнать машину, пока он в шоковом состоянии. Для этой цели злоумышленник аккуратно задевает жертву, чтобы не слишком повредить машину. Поэтому, если вы кого-то зацепили или кто-то зацепил вас, не теряйте бдительность: закройте окна, заблокируйте двери машины, вызовите полицию. Не оставляйте дверь машины нараспашку, не поддавайтесь эмоциям — ни своим, ни другого водителя. Вот как это выглядит:

Отвлечение внимания: приклеившийся лист на заднем стекле, привязанная к глушителю консервная банка, пластиковая бутылка над колесом — любая мелочь, которая может выманить водителя из машины. Или незнакомцы, стремящиеся причинить вам добро. Например, якобы видящие что-то под машиной:

Не упрощать угонщикам жизнь

По статистике, чаще всего угоняют машины с общественных парковок, автозаправочных станций, на перекрестках или у банкоматов. Полиция рекомендует: перед тем как сесть в машину, заглянуть внутрь и под нее;

не путешествовать одному, особенно в темное время суток;

доверять своим инстинктам: если кажется, что что-то не так, уезжайте;

двигаться желательно по одной из центральных полос;

если видите, что подозрительный человек идет к вам, аккуратно уезжайте;

не останавливаться, чтобы помочь незнакомым людям;

при остановке оставлять место для маневра. Не стоит парковаться в месте с плохой освещенностью и выскакивать в магазин «на секундочку», не заглушив двигатель. Если вам нужно выйти, всегда глушите мотор, закрывайте все окна и блокируйте двери. Если у вас частный дом, не оставляйте ключи недалеко от входной двери:

Please don’t leave your keys near the front door as burglars can use various methods like the one shown to gain access to your property and then your vehicle. #burglary #CarTheft #bexley #welling #falconwood pic.twitter.com/zgM6la8V0p — Falconwood & Welling (@MPSWelling) December 24, 2017

Отвлечь внимание

Удачным решением будет установить GPS—трекер в неожиданном месте, а дополнительно — блокиратор руля. Такой подход может отвлечь внимание преступника: преодолев одну преграду, возможно, он не будет искать в машине другие средства защиты. Известны реальные случаи, когда это действительно помогает, машину находят и возвращают владельцу меньше чем за сутки.

Бонус: как понять, что машину собираются угнать

1. Странные звонки. Если вам позвонили якобы из фирмы, которая устанавливала сигнализацию, замки или что-либо еще, никогда не отвечайте на вопросы о безопасности. Злоумышленники спросят, чем пользуетесь, что нравится или не нравится. 2. Сигнализация срабатывает не так, как обычно. Если не получается закрыть машину, когда вы вышли в магазин или на территории заправки, возможно, кто-то пытается перехватить сигнал. Лучший вариант — уехать в другое место. 3. Вы оставили авто на ночь под домом, а наутро обнаружили его открытым. Хотя точно помните, что закрывали. Перекодировка сигнализации не поможет. При возможности лучше поставить видеонаблюдение и пользоваться платной стоянкой. 4. Кто-то настойчиво просит вас о помощи. Один из самых простых способов угона — выманить водителя из авто. Поэтому злоумышленник будет делать все, чтобы отвлечь ваше внимание. Это может быть прилично одетый мужчина, которому нужна помощь с детьми, а потому вам нужно обязательно пойти за ним. А может быть человек, одетый как дворник или охранник. Никогда не открывайте окно больше чем на пару сантиметров и не выходите из машины. Особенно если вам предлагают монеты XVII века рабочие, якобы нашедшие их на стройке. Что бы ни случилось, безопасность дороже.

Угон авто — это ситуация, к которой нельзя быть до конца готовым. Желаем, чтобы неприятности обходили вас стороной, а наши рекомендации помогли быть максимально подготовленным и избежать проблем.