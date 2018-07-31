8 лайфхаков, которые помогут защитить машину от угона (Метод с фольгой работает)
Если у вас есть машина, вы конечно знаете о GPS—трекерах, блокираторах руля или других стандартных противоугонных средствах. Но чтобы быть ко всему готовым, лучше заранее узнать о средствах дополнительной защиты, которые сделают машину менее интересной для угонщиков. Полезно будет знать типичные схемы угона и признаки того, что машину собираются украсть.
AdMe.ru собрал советы, которые помогут снизить риск кражи, и разобрался в признаках того, что автомобиль готовят к угону.
Сделать маркировку стекол
При маркировке на лобовое стекло, окна и зеркала наносят VIN-номер — идентификационный номер транспортного средства.
Стоит услуга недорого и при этом резко снижает риск угона. Чтобы заменить все маркированные стекла, злоумышленнику понадобятся время и и деньги. Это снижает прибыльность угона.
Установить в машине видеоняню
Такой неожиданный противоугонный гаджет удобен тем, что вы услышите все происходящее в машине. Преступники не смогут незаметно открыть дверь и завести мотор, не привлекая внимания.
Наличие видимой камеры может сразу отпугнуть воров: машина, хозяин которой всегда начеку, теряет привлекательность. Намного проще угнать транспорт, по поводу которого забьют тревогу только спустя время.
Еще можно спугнуть угонщиков, установив в машине очень громкую сирену, которая реагирует на движение.
Спрятать в машине свой старый телефон
Если вы знаете, что придется оставить машину в непривычном месте, и не уверены в безопасности, спрячьте в машине старый включенный телефон или планшет.
Предварительно синхронизируйте с учетной записью Google: если у вас есть почта, зайдите в нее и с компьютера, и с телефона.
Если вам понадобится отследить местоположение транспортного средства, функция «Найти устройство» поможет сделать это меньше чем за минуту — при условии, что планшет или телефон подключен к интернету.
Разворачивать колеса к бордюру при парковке
Полицейские рекомендуют разворачивать колеса к бордюру, где бы вы ни парковались. Это усложнит буксировку авто для тех, кто крадет машины с помощью эвакуатора.
Чтобы угнать авто, преступнику придется совершить дополнительные маневры, развернуться. Все это займет время и потому снизит интерес к машине.
Хранить ключи в фольге
В свободной продаже есть устройства, которые перехватывают сигнал и которыми пользуются преступники, чтобы угнать машину без ключа.
Так, если машина припаркована в гараже частного дома или под окнами многоэтажки, ключи находятся в зоне досягаемости радиоустройства. Злоумышленники легко перехватят сигнал, а хозяин авто ничего не заметит. Чтобы защитить ключи от ретрансляционных атак, по мнению экспертов, нужно использовать что-то металлическое: металл блокирует сигналы.
Поэтому, вместо того чтобы вешать ключи в прихожей, лучше положить их в:
- обычную фольгу;
- холодильник;
- микроволновку;
- «чехол Фарадея».
Так выглядит перехват сигнала и угон автомобиля. На все ушло 20 секунд:
Помнить типичные схемы угона
Небольшое ДТП. Задача — отвлечь водителя и угнать машину, пока он в шоковом состоянии. Для этой цели злоумышленник аккуратно задевает жертву, чтобы не слишком повредить машину.
Поэтому, если вы кого-то зацепили или кто-то зацепил вас, не теряйте бдительность: закройте окна, заблокируйте двери машины, вызовите полицию. Не оставляйте дверь машины нараспашку, не поддавайтесь эмоциям — ни своим, ни другого водителя.
Вот как это выглядит:
Отвлечение внимания: приклеившийся лист на заднем стекле, привязанная к глушителю консервная банка, пластиковая бутылка над колесом — любая мелочь, которая может выманить водителя из машины.
Или незнакомцы, стремящиеся причинить вам добро. Например, якобы видящие что-то под машиной:
Не упрощать угонщикам жизнь
По статистике, чаще всего угоняют машины с общественных парковок, автозаправочных станций, на перекрестках или у банкоматов. Полиция рекомендует:
- перед тем как сесть в машину, заглянуть внутрь и под нее;
- не путешествовать одному, особенно в темное время суток;
- доверять своим инстинктам: если кажется, что что-то не так, уезжайте;
- двигаться желательно по одной из центральных полос;
- если видите, что подозрительный человек идет к вам, аккуратно уезжайте;
- не останавливаться, чтобы помочь незнакомым людям;
- при остановке оставлять место для маневра.
Не стоит парковаться в месте с плохой освещенностью и выскакивать в магазин «на секундочку», не заглушив двигатель. Если вам нужно выйти, всегда глушите мотор, закрывайте все окна и блокируйте двери.
Если у вас частный дом, не оставляйте ключи недалеко от входной двери:
Отвлечь внимание
Удачным решением будет установить GPS—трекер в неожиданном месте, а дополнительно — блокиратор руля. Такой подход может отвлечь внимание преступника: преодолев одну преграду, возможно, он не будет искать в машине другие средства защиты.
Известны реальные случаи, когда это действительно помогает, машину находят и возвращают владельцу меньше чем за сутки.
Бонус: как понять, что машину собираются угнать
1. Странные звонки.
Если вам позвонили якобы из фирмы, которая устанавливала сигнализацию, замки или что-либо еще, никогда не отвечайте на вопросы о безопасности. Злоумышленники спросят, чем пользуетесь, что нравится или не нравится.
2. Сигнализация срабатывает не так, как обычно.
Если не получается закрыть машину, когда вы вышли в магазин или на территории заправки, возможно, кто-то пытается перехватить сигнал. Лучший вариант — уехать в другое место.
3. Вы оставили авто на ночь под домом, а наутро обнаружили его открытым. Хотя точно помните, что закрывали.
Перекодировка сигнализации не поможет. При возможности лучше поставить видеонаблюдение и пользоваться платной стоянкой.
4. Кто-то настойчиво просит вас о помощи.
Один из самых простых способов угона — выманить водителя из авто. Поэтому злоумышленник будет делать все, чтобы отвлечь ваше внимание.
Это может быть прилично одетый мужчина, которому нужна помощь с детьми, а потому вам нужно обязательно пойти за ним. А может быть человек, одетый как дворник или охранник.
Никогда не открывайте окно больше чем на пару сантиметров и не выходите из машины. Особенно если вам предлагают монеты XVII века рабочие, якобы нашедшие их на стройке. Что бы ни случилось, безопасность дороже.
Угон авто — это ситуация, к которой нельзя быть до конца готовым. Желаем, чтобы неприятности обходили вас стороной, а наши рекомендации помогли быть максимально подготовленным и избежать проблем.
Вы или ваши друзья когда-нибудь попадали в подозрительные ситуации, связанные с автомобилем? Как справились с ними?