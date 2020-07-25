Как я прилетела на Камчатку с билетом в один конец и почему осталась здесь на 11 лет

На нашей планете есть много потрясающих мест, чей образ настолько сильно запечатлевается в сердце, что хочется, чтобы недолгое путешествие плавно переросло в «остаться навсегда». Порой на то, чтобы воплотить в жизнь такое желание, требуются годы. Анастасия Бреус решила исполнить мечту детства и, купив билет в один конец, переехала на Камчатку и осталась там жить. Теперь она рассказывает об особенностях этого далекого региона в своем блоге «Лето на краю света».

Нас в AdMe.ru c первого слова влюбили в себя рассказы Анастасии, и мы хотим разделить с вами наш восторг от красоты и поразительных особенностей одного из самых отдаленных уголков мира.

Жизнь среди вулканов в эпицентре землетрясений и пеплопадов

Камчатка — удивительный регион. Каждый, кто мечтает путешествовать по России, обязательно хотел бы здесь побывать. Когда-то об этом мечтала и я. В 2009 году я прилетела на полуостров с билетом в один конец и решила остаться. Здесь как нигде можно прочувствовать силу и мощь нашей планеты. И убедиться в том, что она живая. В ней, как и в любом живом организме, постоянно происходят внутренние процессы и изменения. Землетрясения тут не редкость, а скорее обыденность, так же, как и проявления активности у вулканов. Наш «домашний» Авачинский пыхтит и дымит регулярно, время от времени разбавляет нашу повседневность пеплопадами. После каждого выброса жители смотрят в окна в сторону вулкана с надеждой, что ветер подует не в сторону поселков и пепел пройдет стороной. Это неприятное явление. Самый большой пеплопад за мою историю жизни на Камчатке произошел в 2010 году. Тогда извергались одновременно Шивелуч и Ключевская Сопка. Мы проснулись и обнаружили, что утро не наступило. Из окна ничего не было видно: темно, как ночью. Оказалось, что в тот день все застлал пепел. На улицу выходить было нельзя, день объявили нерабочим. Никто и не горел желанием.

После того как закончился сильнейший пеплопад 2010 года, земля была покрыта пеплом примерно по щиколотку. И его остатки разлетались потом по дачам и округе еще несколько лет. После оседания и прекращения извержения вулкана пепел становится уже не таким опасным, все едкие газы улетучиваются. Все наши пеплопады не представляли угрозы для населения, но они могут негативно повлиять на аллергиков и астматиков. Огромное воздействие пепел оказывает на авиацию. Однажды я летела в Москву, и из-за очередного выброса самолет изменил свою траекторию движения. Вместо положенных 8,5 часов мы летели 10.

Дикая природа здесь ближе, чем кажется

Медведей на Камчатке очень много. Каждый взрослый житель, наверное, сможет рассказать свою историю встречи с этим хищником. Причем у многих она произошла даже не в походе. Медведи заходят в поселки и на дачи как к себе домой. Недавно я разговаривала по телефону со своей мамой (она живет в Усть-Камчатском районе), и прямо в момент нашей беседы она увидела из окна своей квартиры большого медведя, неспешно идущего по дороге в аэропорт. Ну а встретить медведя летом на трассе по пути в тот же Усть-Камчатск — обычное дело. Когда выезжаешь на природу на Камчатке, то обязательно нужно шуметь: громко разговаривать и перекрикиваться, свистеть в свисток, петь песни. Это делается для того, чтобы сообщить медведю о своем присутствии. В лучшем случае встреча не состоится: он побоится шума. В худшем — человек не станет для него неожиданностью. А это очень важно, поскольку внезапно напуганный медведь не менее опасен, чем голодный.

Здесь можно понаблюдать, как 4 времени года собираются в одном месте

Люблю Камчатку за природное разнообразие и контрастность. В разгар лета можно кататься на снегоходах и лыжах, загорать на бухте и даже купаться на отмели. А еще есть Вилючинский перевал, где есть возможность и покататься на снежных горках, и увидеть цветение рододендронов. Все 4 времени года здесь собрались в одном месте. Поход на Голубые озера — еще один популярный маршрут среди местных и туристов. Озера находятся в живописной долине на высоте 800 м над уровнем моря. И имеют символические названия — Вера, Надежда, Любовь.

Вода в солнечные дни имеет ярко-бирюзовый цвет, но в зависимости от времени года и погоды оттенок меняется от серого до изумрудного. Впервые увидев их, я опасалась прикасаться к воде: была уверена, что цвет обусловлен каким-то особенным химическим составом. Но на самом деле оказалось, что вода в озерах абсолютно чистая и прозрачная. А свой оттенок она приобретает благодаря ледникам на дне: они не успевают растаять за лето, и проходящий сквозь воду свет отражается в этих льдах и рассеивается. Можно смело трогать воду, но купаться очень холодно. Хотя некоторых это не останавливает.

Минусы жизни на краю света

Цены на Камчатке еще с советских времен остаются одними из самых высоких по стране. И если стоимость продуктов, которые не являются скоропортящимися, со временем стала приближаться к средней по стране, то все остальное — молочка, свежие сезонные овощи и фрукты, мясо и рыба, включая продукцию местных производителей, — в разы дороже, чем на материке. Для местных это отчасти компенсируется северными надбавками, но приезжих и туристов такое ценообразование повергает в шок. Многие пугают ужасно дорогими продуктами, однако это не совсем так. У меня складывается впечатление, что люди находят самую высокую цену на Камчатке и сравнивают ее с минимальной ценой, которую можно найти в средней полосе страны. Чтобы произвести максимальное впечатление.

Крупы, стандартный набор овощей (картофель, морковь, капуста) и фруктов (яблоки, бананы) стоят не намного дороже. Очень дорогие здесь продукты местных производителей: термальные помидоры и огурцы, молочная продукция. Самое дорогое здесь — коммуналка. Наша небольшая двушка (46 м) обходится нам в ₽ 12 000, а безлимитный интернет — ₽ 1 600 в месяц.

Особенности Камчатки, которые поражают даже опытных путешественников

На Камчатке бывают облака, которые выглядят так, будто мы находимся на другой планете или в вымышленном сюрреалистическом мире. Они называются лентикулярными. Причем такие облака всегда неподвижны: каким бы сильным ни был ветер, они остаются на месте, пока не исчезнут. Появляются они в любое время года, но только в ясную погоду.

На побережье встречаются небольшие домики, они ничьи. Каждый любитель долгих походов или наблюдатель за жизнью ластоногих может остановиться там на несколько дней. В них заготовлено немного дров, есть кухня с небольшой печкой, несколько спальных мест, а еще небольшой запас провизии: соль, сахар, мука, кое-какие консервы, кофе, чай.

Наше море совсем не такое, каким его представляет большинство. Оно всегда разное — не в укор южным морям. Зимой оно суровое и неподвижное. Холодное, но притягательное. А летом его можно спутать с любым другим, представляя, что находишься, например, где-нибудь на берегу Крыма. В бухте Малолагерной, к примеру, в особо жаркое лето можно даже искупаться, несмотря на суровый климат.

В начале июня волны выбрасывают на берег так много этих созданий, что издалека можно принять их за сухие листья. Только приглядевшись, понимаешь, что перед тобой морские звезды.

За 11 лет Камчатка стала моей родиной. Здесь столько уникальных природных мест, куда даже местные жители только мечтают попасть. Хотя многие считают, что жизнь на Камчатке представляет собой один сплошной минус, для меня это совсем не так. Я всей душой люблю это место и считаю его одним из самых удивительных в нашей стране. Все, к чему не успела прикоснуться рука человека, здесь прекрасно. И уникально. Не уверена, что на планете есть другие места, которые можно спутать с Камчаткой.