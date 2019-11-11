Как выглядит поезд, билет на который стоит более ₽ 1 млн (Люди ждут очереди месяцами)

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Что можно делать 2 недели в поезде, билет на который стоит более ₽ 1 млн? Посетить несколько стран, познакомиться с чужой культурой и получить бесконечный доступ к чаю в подстаканниках. Но и это далеко не все. «Золотой орел» не просто поезд, а самое длинное и дорогое железнодорожное путешествие в мире. Как выглядит этот дворец на колесах изнутри и стоит ли начинать откладывать на подобный вояж? Ответы вы найдете в статье.

Журналисту Александру Лапшину удалось попасть на этот поезд и узнать, почему путешествие на нем обходится так дорого. С разрешения автора AdMe.ru публикует впечатления Александра от роскоши, которую ему посчастливилось увидеть собственными глазами.

Перед тем как отправиться на экскурсию по самому дорогому поезду, попробуйте представить, как может выглядеть купе, билет в которое стоит более ₽ 1 млн

Думаете, так? Нет, такое купе было у королевы Виктории.

А вот так выглядит поезд, о котором пойдет речь в статье.

В свое первое путешествие поезд отправился в 2007 году и с тех пор ежегодно совершает всего лишь 1–2 поездки. Но каждый маршрут по-своему уникален. Начиналось все с банального Транссиба из Москвы во Владивосток, затем пару лет спустя появился маршрут до Пекина, потом была охвачена Средняя Азия. В 2019 году поезд начал свое путешествие из Европы, пересек Стамбул, всю Турцию с запада на восток, заехал в Грузию, оттуда в Армению, потом вернулся назад в Грузию и отправился в Баку. Далее состав на железнодорожном пароме переправится через Каспий в Туркменистан, потом в Узбекистан с Казахстаном и в Сибирь. Маршруты занимают 2–3 недели с остановками в столицах и просто интересных местах по пути. Все экскурсии включены в стоимость. Например, в Армении поезд добрался не только до Еревана, но также прокатился на озеро Севан. По идее, проще и быстрее было бы свозить туда туристов автобусами: час туда, час обратно. Но зачем? Это же классическое железнодорожное путешествие!

Купе делятся на 3 категории

«Серебряный» класс считается самым бюджетным из всех имеющихся, и на целый вагон приходится 6 купе. На сайте поезда «Золотой орел» говорится, что путешествие в нем обойдется в сумму от $ 17 000 (₽ 1 млн) до $ 27 000 (₽ 1,7 млн) в зависимости от даты и того, какое купе вы выберете — одно- или двухместное.

«Золотой» вагон — классом выше. Здесь купе двухкомнатные, и на вагон уже приходится 5 купе вместо 6. Тем, кто решит отправиться в путешествие в вагоне «золотого» уровня, придется заплатить от $ 21 000 (₽ 1,3 млн) до $ 33 000 (₽ 2,1 млн).

Проживание в Imperial Suites самое дорогое, вояж в нем обойдется в $ 34–76 тыс. (от ₽ 2,1 млн до ₽ 4,8 млн). Это суперлюкс, где на весь вагон всего 2 купе, каждое из которых имеет по 3 комнаты.

В вагонах есть и то, чего совсем не ожидаешь увидеть в поезде

В поезде есть 2 вагона-ресторана и 1 вагон с баром, еще библиотека, фортепиано, а также багажный вагон. Кроме того, здесь можно воспользоваться мобильным медпунктом, салоном красоты с парикмахерской, массажными кабинетами и даже тренажерным залом. Все эти удобства также включены в стоимость путешествия.

В баре не только балуют гостей элитными напитками, но и проводят уроки русского языка

Чтобы гости не заскучали в поездке, для них постоянно проводятся развлекательные и познавательные мероприятия, такие как уроки русского языка и лекции, которые погружают в историю. С наступлением вечера начинает звучать живая музыка, а бар остается открытым каждую ночь до последнего клиента.

Знакомство с чужой культурой не может обойтись без гастрономических изысков. Шеф-повар готовит исключительно из местных продуктов и старается передать весь колорит русской национальной кухни. Вот только некоторые позиции, которые можно найти в меню: борщ, сельдь под шубой, салат оливье, цыпленок по-киевски, копченый омуль и многое другое.

И даже остановка — это не просто остановка

На перроне для пассажиров «Золотого орла» организовывают настоящие концерты, а посадка в вагон осуществляется по ковровым дорожкам. Все по-царски!