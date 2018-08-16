Как снимают стресс жители разных стран и почему эти способы эффективны

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Со стрессом сталкиваются люди разного социального статуса, возраста и национальности. Зачастую во многих странах есть свои особенные методы его устранения. У шведов, например, есть фика (fika) — обязательный перерыв на кофе с булочкой в приятной атмосфере. Датчанам оставаться одной из самых счастливых наций позволяет в том числе их философия уютного общения — хюгге (hygge). Однако в других государствах можно найти весьма экстравагантные способы борьбы со стрессом.

AdMe.ru предлагает вам узнать больше об антистрессовых традициях отдельных стран. Одни кажутся милыми, другие — веселыми, а от некоторых просто стынет кровь.

1. Япония

Для японцев кошачьи кафе — это идеальное место для снятия стресса. В шумном мегаполисе небольшие по площади студии с десятками котов внутри представляют собой островки умиротворения и неспешности. В Японии есть ряд ограничений по содержанию домашних животных. А в таких кафе посетители могут пообщаться с четвероногими друзьями, поиграть с ними, просто понаблюдать или погладить их и тем самым пройти своеобразную релакс-терапию.

2. Аргентина

Мате — национальный напиток Аргентины. Чаем его называют благодаря тонизирующим свойствам. В нем велика концентрация кофеина и витаминов, дающих энергию и прилив сил. Аргентинцы убеждены: когда человек в компании, мате приглашает к разговору, когда в одиночестве — к раздумью. В этой стране ритуал матепития — это настоящая антистрессовая терапия, возведенная в ранг привычки.

3. Чехия

В Чехии снимают стресс, принимая пивные ванны. Они представляют собой дубовые бочки, наполненные специальным составом (в нем нет алкоголя). Чаще всего это 50 % минеральной воды и 50 % сусла и пивных дрожжей. В последних содержатся различные аминокислоты, микроэлементы и ферменты, оказывающие благоприятное действие не только наружно, на кожу, но и на нервную систему организма. Вот почему такой вид антистрессовых спа-услуг очень популярен в Чехии.

4. Китай

В Китае не первый год пользуется популярностью услуга снятия стресса по телефону. Суть ее заключается в том, что за несколько долларов в день можно найти себе виртуальную жилетку, чтобы поплакаться, пожаловаться на жизнь и выговориться. Такой способ борьбы со стрессом обходится гораздо дешевле, чем поход к психотерапевту, при этом на деле оказывается не менее эффективным. Виртуальные друзья на другом конце провода внимательно слушают клиента и активно сочувствуют ему.

5. Израиль

Израиль считается родиной змеиного массажа. Этот необычный вид терапии не только оказывает расслабляющий эффект на тело, но и положительно влияет на психическое состояние человека, избавляя его от стресса, хронической усталости и беспокойства, в том числе из-за мощнейшего выброса адреналина во время процедуры. Считается, что змеи сами способны определять проблемные участки и сосредотачиваются именно на них. В настоящее время такая терапия пользуется чрезвычайной популярностью и получает распространение и в других странах, особенно азиатских.

6. Германия

В Германии люди разбивают кувалдой подержанные автомобили. Именно таким образом за символическую плату они выплескивают накопившиеся отрицательные эмоции. Но специалисты предупреждают, что не стоит прибегать к подобным методам слишком часто. Ведь от стресса необходимо не только избавляться, но и понимать его причины, чтобы предотвратить подобное в будущем.

7. Гватемала

Считается, что для борьбы со стрессом и бессонницей достаточно рассказать маленьким гватемальским куклам о своих тревогах и страхах, чтобы они начали «беспокоиться» вместо человека. В современном мире речь идет не о мистической стороне этого обряда, а скорее об эффекте, схожем с плацебо. Кроме того, специалисты утверждают, что проговаривание проблемы уже способствует ее решению.

8. Индия

Индийская смехотерапия — это не просто чтение анекдотов или просмотр юмористических передач. Это целая методика, разновидность йоги. С помощью специальных практик человек учится смеяться по-настоящему, как ребенок — от тела, а не как взрослый — от ума. Ведь дети за день находят в сотни раз больше поводов для искренней радости. Другими словами, такая терапия призвана вернуть вкус к жизни и побороть стресс.

Какой из способов снятия стресса показался вам самым необычным? Может быть, что-то из вышеперечисленного вам захотелось опробовать на себе или даже уже удалось?