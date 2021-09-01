Как простой украинский парень придумал «Мир наизнанку», стал миллионером и завоевал любовь телезрителей

Почти 11 лет назад в телеэфир вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку», которая быстро завоевала любовь зрителей. Всему виной — автор и ведущий этого телепроекта Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны готов лезть на рожон и даже рисковать собой.