Как простой украинский парень придумал «Мир наизнанку», стал миллионером и завоевал любовь телезрителей
Почти 11 лет назад в телеэфир вышла передача о путешествиях «Мир наизнанку», которая быстро завоевала любовь зрителей. Всему виной — автор и ведущий этого телепроекта Дмитрий Комаров, который в поисках неизвестных для туристов сторон жизни той или иной страны готов лезть на рожон и даже рисковать собой.
Мы в AdMe.ru решили узнать немного подробностей из жизни Дмитрия, а также историю создания его тревел-проекта.
Биография
- Дмитрий родился в Киеве в 1983 году. Он с детства мечтал о журналистике и уже в 12 лет опубликовал в школьной газете свою первую статью. А в 17 стал работать редактором в еженедельнике «Теленеделя». Позднее сотрудничал со многими печатными изданиями, среди которых были «Комсомольская правда», «Вести в Украине», EGO и другие.
- У Дмитрия 2 высших образования: он инженер и специалист по связям с общественностью.
- Много лет Комаров был завидным холостяком. И только в мае 2019 года Дмитрий женился. Его избранница — Александра Кучеренко, победительница конкурса «Мисс Украина — 2016», в состав жюри которого он входил. Позднее Александра стала его партнершей в «Танцах со звездами».
- В обычной жизни Дмитрий — человек скрытный, причем не делится своими планами даже с родителями. «Если мне задают вопросы, на которые не хочу отвечать, быстро меняю тему. Стараюсь всегда отделять личную жизнь от публичной. Всегда был сторонником мысли, что счастье любит тишину».
- Дмитрий активно занимается благотворительностью, используя свою популярность, чтобы помогать простым людям. Несколько лет назад он основал проект #ЧашкаКофе, с помощью которого собирает деньги на нужды тяжелобольных детей. Замысел проекта в том, чтобы люди перечисляли на благие дела деньги, которые могли бы потратить на чашку кофе.
- «Все наши публичные люди, особенно те, у которых много подписчиков в соцсетях, обязаны заниматься благотворительностью. Почему все известные люди этого не делают, я не знаю.
Я даже не говорю, что надо лично жертвовать деньги. Хотя учитывая то, что сумма их гонорара за один корпоратив или концерт превышает годовой доход людей, которые нуждаются в помощи, можно было бы и помогать. Хотя бы организовывать и курировать сбор денег».
Благодаря откликам пользователей интернета на страницах блогера в фейсбуке и инстаграме Дмитрий смог собрать 1 млн гривен для больной девочки. Это дало возможность родителям отвезти ее на лечение в Италию.
О передаче «Мир наизнанку»
- Идея создать передачу о путешествиях родилась у Комарова в 2008 году во время посещения Таиланда. К тому моменту он уже побывал в 20 экзотических странах, где подробно исследовал обычаи и традиции тех мест.
Тогда Дмитрий месяц изучал нетуристические поселения на севере Таиланда. «Как-то на горной дороге случился обвал, и мне пришлось оставить свой старенький арендованный джип и пойти пешком вместе с племенными жителями.
В какой-то момент нужно было вброд перейти реку, по пояс в воде. Рядом со мной шли женщины в традиционных нарядах, несли на руках детей. Все это происходило посреди джунглей и выглядело невероятно экзотично. Я фотографировал, и в этот момент появилась мысль: как же хочется показать трехмерность, объемность тех уникальных вещей, которые я вижу. Фотоаппарата, диктофона и ноутбука мне явно уже недостаточно, надо снимать программу».
- «Когда эта мысль появилась, я стал брать в поездку мыльницу и снимать небольшие ролики — тренироваться», — говорил журналист. Затем он начал составлять бизнес-план. Потом придумал название. «Вариантов было, наверное, 50 или 70. Чего там только не было: „Обратная сторона планеты“, „Другая планета“, „Не такая планета“. И вот появилось слово „наоборот“, а потом „изнанка“. И тут пришло озарение: „Мир наизнанку“. В этот момент я понял, что поезд тронулся и все будет хорошо».
- После этого Комаров начал обращаться с бизнес-планом на украинские телеканалы, искать финансирование, но везде получал отказ. И только гендиректор телеканала «Сити» и один из продюсеров телеканала «1+1» сразу поняли, что у проекта есть потенциал. И в то же время они не хотели рисковать, вкладывая деньги в эксперимент с участием журналиста без телевизионного опыта. Дмитрий нашел средства, рискнул и поехал в Камбоджу, чтобы снять пилотный проект самостоятельно.
- В итоге у него было 300 часов видео, компьютер и 2 недели для монтажа. Помогал Дмитрию режиссер монтажа Виталий Нарышкин, который отнесся к этой идее скептически. «Я писал сценарий, делал все с точки зрения телевизионщиков неграмотно, и через 2 недели недосыпа и стресса мы выпустили первую экспериментальную программу», — рассказывал Комаров.
Увидев итоговую программу, продюсер сразу предложил разместить ее на украинском телеканале «1+1» — одном из самых рейтинговых в стране. Первый выпуск вышел 11 декабря 2010 года и был посвящен Камбодже. Уникальность материала и обаятельность ведущего сделали свое дело: передача имела высокий рейтинг. Настолько высокий, что ее стал транслировать и канал «Пятница».
Уже через 2 года «Мир наизнанку» получил премию «Фаворит телепрессы — 2012» в номинации «Лучшая программа по итогам зрительского голосования».
Кадр из 1-го выпуска передачи «Мир наизнанку».
- Дмитрий с 1-го выпуска работает в паре с одним оператором: начинал с Андреем Поливаным, сейчас путешествует с Александром Дмитриевым. Уже на месте съемок к Дмитрию и Александру присоединяется местный гид-переводчик, и дальше ребята всегда работают втроем.
- Перед тем как отправиться в очередную страну, Дмитрий штудирует интернет и все открытые источники, будь то журналы, книги или путеводители. Причем ведущий старается рассматривать туристические места с неизвестной стороны, чтобы найти ракурс, в котором туристы это место еще не видели.
- «Масса тем, естественно, появляется экспромтом. Бывает, едешь и видишь в окно что-нибудь эдакое, останавливаешься и начинаешь снимать. Не менее половины тем обнаруживается уже в стране съемок, когда путешествуешь по принципу „язык до Киева доведет“. Приехав, я общаюсь иногда даже с десятками гидов, мы составляем маршрут — и так находятся темы, о которых в интернете нет ни слова».
- «В любом уголке Земли оставайтесь Человеком. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам. Элементарные правила вежливости: если хочешь сфотографировать — сначала спроси, можно ли. Доброжелательность всегда делает настоящие чудеса».
Возможно, именно поэтому герои передачи настолько раскрываются в беседе. Находясь в племени, Дмитрий и Александр никогда не снимают сразу. «Наш репортаж не делается за 2 часа. Заселяемся, живем с ними день-другой. Можем там провести целую неделю. Мы не брезгуем: потребляем их пищу, спим в их домах. За это время между нами исчезают все барьеры. Тогда и делаем сюжет».
- В каждую страну Дмитрий привозит примерно 10 кг сала и дарит все это добро простым людям, с которыми знакомится в процессе съемок. Помимо этого ведущий берет с собой горчицу, хрен, черный хлеб.
Запоминающиеся случаи, произошедшие на съемках передачи
- Во время съемок программы Дмитрий часто попадает в экстремальные ситуации. А несколько раз он чуть было не погиб. К примеру, в Бразилии он выпал из лодки во время рафтинга и едва не утонул.
- Одна из самых необычных историй — как Дмитрий своровал из музея волос, якобы принадлежавший йети. Ведущий хотел отдать его в лабораторию для анализа ДНК, чтобы опровергнуть миф о том, что йети существует. Израильские эксперты определили лишь, что волос не является органикой. А украинские специалисты выяснили, что волос принадлежит горному козлу.
- «В одном ресторане в Японии мы снимали, как я ел живого осьминога. После съемок подошел наш гид и взволнованно сказал: „Вам нужно вернуться в этот ресторан, чтобы извиниться перед владелицей, так как вы зашли за прилавок, не спросив разрешения. Они ужасно обиделись на вас. Вы должны извиниться“.
Извиниться — это купить бутылку саке, прийти, улыбнуться и деликатно объяснить, мол, глупый иностранец не хотел вас обидеть, неприятность произошла из-за его невежества. Словом, в Японии существует этикет, который трудно понять, но тем не менее его важно соблюдать».
- «В Бразилии я возвращался вечером в гостиницу в благополучном районе. Шел по пустой набережной, на плечах — рюкзак, в руках — 2 телефона, решал рабочие вопросы. Послышались шаги. Я поднял глаза и увидел, как прямо на меня бежит массивный мужчина, а со стороны подрезает еще один. В рюкзаке — кошелек, кредитные карты, ноутбук.
Как назло, обут в обычные вьетнамки — ни бежать, ни отбиваться.
Я переложил оба телефона в левую руку и отвел ее за спину. А дальше сам перешел в атаку: побежал навстречу нападающему и дико закричал, заматерился и даже замахнулся кулаком правой руки. Для грабителя мои действия стали полным сюрпризом. Он остановился, а потом развернулся и начал убегать. А я сразу убежал в отель».
- «Во Вьетнаме мы продолжили практику длительного проживания в поселениях этнических народностей. Это были племена красных и черных зао на севере Вьетнама в окрестностях знаменитого города Сапа. Мы остановились в самой обычной племенной семье: мама — ткачиха, папа — колдун.
В этой семье произошел забавный случай. Во время съемок я сделал комплимент дочке колдовского семейства. А на следующее утро родители позвали меня вместе с гидами и переводчиками и серьезно сообщили: „Мы подумали, мы согласны, забирай доченьку, но жить вам придется здесь, тебе нужно переехать к нам. В крайнем случае можете жить в Ханое (столица Вьетнама)“. Пришлось отшучиваться, говорить, что скоро уезжаем, потому что они действительно не шутили».
- В 2016 году Комаров получил статуэтку «Телетриумф» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».
- В 2018-м — премию «Золотой лайк» от телеканала «1+1» в номинации «Реалити года».
- В 2018, 2019 годах — премии «Индустриальная телевизионная премия ТЭФИ» в категории «Просветительская программа».
- В 2009 году во время путешествия по Индии Дмитрий Комаров преодолел 20 000 км за 90 дней и установил рекорд «Максимальный пробег по Индии своим ходом за минимальный срок».
- В 2015 году, после выхода 100-го выпуска, программа «Мир наизнанку» была внесена в Национальный реестр рекордов Украины за наибольшее количество туристических программ, снятых съемочной группой из двух человек.
- В 2018 году, во время тура по городам Украины, Дмитрий Комаров раздал 10 185 автографов и установил рекорд «Самая массовая официально зарегистрированная автограф-сессия».
Доходы и народная любовь
- В декабре 2021 года проекту «Мир наизнанку» исполнится 11 лет. Дмитрий неоднократно думал: «Боже, как я устал!» Колебался, стоит ли продолжать. «Но, когда вижу, что программа реально приносит людям радость, что она интересна, понимаю: я не имею права останавливаться. Тем более мне и самому это очень интересно».
- С ростом популярности программы растут и доходы ведущего. Так, только за 2019 год благодаря передаче «Мир наизнанку» Дмитрий заработал более $ 1,6 млн.
- Что касается искренней всенародной любви, достаточно почитать восторженные комментарии к любому выпуску передачи «Мир наизнанку», опубликованном на YouTube, или к интервью с Комаровым. Вот еще, для примера, фотография, на которой фанаты Дмитрия встречают его в аэропорту Борисполя.
А вы смотрите «Мир наизнанку»? Что вы думаете о Дмитрии как ведущем передачи о путешествиях?
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