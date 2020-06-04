Как 6 подростков больше года прожили на необитаемом острове и что с ними стало за это время

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Капитан Питер Уорнер проплывал вдоль необитаемых островов Тихого океана, когда на одном из них увидел нечто странное: диковатого вида мальчик с волосами до плеч, крича на пределе своих возможностей, сиганул в воду. Через пару минут парнишка доплыл до судна Уорнера, а за ним последовали еще 5 таких же подростков. Так Питер познакомился с детьми, которые больше года боролись за свою жизнь на острове Ата.

Когда мы в AdMe.ru наткнулись на краткую версию данной истории, мы решили, что это описание фильма, создатели которого решили переосмыслить сюжет всемирно известного романа «Повелитель мух». Напомним, что он повествует о компании мальчишек, которые тоже оказались на необитаемом острове в полном одиночестве. В книге дети со временем становились все более жестокими и кровожадными и даже убили одного из мальчиков. Но история, о которой пойдет речь в статье, приключилась в реальной жизни. И как же она разворачивалась?

Подростки сбежали в океан

Герои нашей истории — 6 мальчишек в возрасте от 13 до 16 лет. Сион, Стивен, Коло, Дэвид, Люк и Мано — все они уроженцы государства Тонга (полинезийское королевство в южной части Тихого океана). Парни жили и учились в местной школе-интернате, когда поняли, что пресытились строгими правилами католического учебного заведения и пресной едой в местной столовой. Тогда они разработали хитроумный план побега. Было решено тайком «одолжить» лодку у местного рыбака и отправиться в настоящее путешествие, полное невероятных приключений. Компания взяла с собой немного воды, пару мешков кокосов, несколько связок бананов и газовую горелку. А вскоре ребята уже покачивались на волнах Тихого океана, сидя в краденом рыбацком суденышке. Без карты и компаса, но полные энтузиазма. Беглецы надеялись доплыть до Фиджи или, если повезет, до Новой Зеландии. Тогда они еще не знали, что столь желанное путешествие будет коротким. Намного короче, чем школьникам бы того хотелось.

Тучи сгустились

Небеса в тот вечер были ясными, океан — спокойным, только легкий ветерок заставлял подергиваться рябью водную гладь. Когда солнце опустилось за горизонт, новоявленные мореплаватели, чей разум был окутан мечтами о предстоящем путешествии, спокойно уснули. Через несколько часов парней разбудил шум дождя. Они повскакивали со своих мест, чтобы понять, что происходит, но вокруг было слишком темно. Компания подняла парус, а уже в следующее мгновение резкий порыв ветра превратил его в лоскутки. Вскоре у лодки вырвало руль, а волны и ветер окончательно сбили судно с курса.

Школьники остались одни в океане

По счастливой случайности, все дети выжили. Правда, они понятия не имели, где находятся. На несколько километров вокруг была видна только вода. Так ребята дрейфовали в океане 8 дней. Их скромные запасы продовольствия быстро закончились. Мальчишки пытались ловить рыбу, а когда начинался дождь, собирали воду в кокосовые скорлупки и делили ее поровну: глоток утром и глоток вечером. Они окончательно выбились из сил, когда на горизонте показалась суша.

Подростки нашли землю

Остров, на который наткнулись парни, вовсе не показался им райским местечком с белым песком и тенистыми пальмовыми садами. Больше всего это было похоже на скалу, возвышавшуюся над водой. Но выбора не было. Первым в воду прыгнул Мано. И хотя волны были слабыми, а земля находилась совсем близко, проделать этот путь обезвоженному подростку, который больше недели толком ничего не ел, было крайне сложно. Мано вспоминает, что, когда он наконец достиг суши, он не мог встать на ноги. Голова кружилась, и все, что он мог, — это лечь и постараться не потерять сознание. Парень слышал, как друзья, оставшиеся в лодке, зовут его по имени, но был не в состоянии им ответить. Наконец команда оказалась на острове в полном составе. Первым делом ребята попытались утолить сильную жажду, мучившую их вот уже несколько дней.

Для этого парни находили птичьи яйца и выпивали их сырыми, а затем ложились на землю и спали до рассвета беспробудным сном.

Мальчики обжились на острове

Оказалось, что компанию занесло на остров Ата в юго-западной части Тихого океана. Когда-то тут жили люди, но в XIX веке всех местных жителей увезли работорговцы и земля стала полностью необитаемой. Поэтому дети оказались здесь в полном одиночестве. Они смогли развести огонь, который поддерживали всеми силами (в итоге за год костер так ни разу и не погас). Парни договорились сотрудничать и не спорить. Для этого они разделились на команды по 2 человека и по очереди занимались охраной ночлега, приготовлением еды и сбором урожая. За 15 месяцев пребывания на острове подростки разбили фруктовый сад и выдолбили стволы деревьев для сбора чистой воды. Они стали разводить куриц (которые оставались и размножались на острове с тех пор, как его покинули последние люди), ели их яйца и мясо, собирали фрукты и орехи.

Кадры из документального фильма, снятого австралийским телевидением: ребята показывают ловушку для птиц, которую соорудили своими руками.

Также мальчишки организовали гимназию, в которой проходили простенькие уроки (ученикам приходилось писать на песке птичьими косточками). Новоявленные островитяне расчистили себе площадку для бадминтона. Коло соорудил гитару из коряги и стальной проволоки, спасенной с лодки. Поэтому каждый день мальчиков начинался с песни. Все это звучит так, будто жизнь на острове была для парней одним большим праздником. Но это ошибочное впечатление. Первое время на Ате все время шел дождь, что приводило ребят в бешенство. Иногда друзья ссорились, но, к счастью, быстро успокаивались и находили компромиссы. По словам Мано, сильнее всего парней изводила тоска по родным людям, ведь подростки в тот момент не знали, смогут ли когда-то вновь увидеть свои семьи.

Родные потеряли надежду

Рыбак, у которого дети украли лодку, быстро обнаружил пропажу и заявил в полицию. Когда в интернате не досчитались 6 учеников, местные жители быстро смекнули, что к чему, и поняли, что школьники сбежали в океан. Какое-то время их пытались искать, но вскоре признали погибшими во время шторма. Безутешным родителям пришлось организовать похороны детей. Сложно сказать, надеялся ли в тот момент хоть кто-то из них заново обнять свое чадо.

Дети попробовали себя в роли врачей

Но вернемся на остров. Без происшествий жизнь здесь не обошлась. Однажды Стивен упал с обрыва и сломал ногу. Ребята тут же кинулись к нему на помощь. В итоге им пришлось тащить товарища обратно и накладывать на пострадавшую ногу шину из листьев и палок. Но эта история закончилась благополучно: кость срослась, и Стивен снова смог ходить. Пока он был недееспособен, друзья всячески его поддерживали. Сион даже пошутил, что готов взять все дела Стивена на себя, пока тот будет лежать, как король Тауфа’ахау Тупоу IV (тогдашний правитель Тонга).

Спасение пришло

11 сентября 1966 года на горизонте впервые за долгое время замаячил корабль. Мальчики принялись кричать, чтобы привлечь внимание экипажа, и им это удалось. Стивен прыгнул в воду и вскоре уже был на судне. Оказалось, что кораблем управлял сын одного из самых богатых людей Австралии — Питер Уорнер.

Так для детей закончились 15 месяцев жизни на острове. Уорнер доставил мальчиков на родину, и все 900 местных жителей с восторгом приветствовали компанию. Правда, это еще не конец истории. Дело в том, что рыбак, у которого ребята украли лодку, был в бешенстве от их поступка, поэтому выдвинул обвинение. В итоге парни оказались в тюрьме. Питеру пришлось похлопотать, чтобы вызволить компанию воришек. Взамен подростки согласились сотрудничать с австралийским телевидением, желающим снять о них фильм. Король Тауфа’ахау Тупоу IV поблагодарил Питера Уорнера за спасение ребят и позволил ему организовать свой бизнес по добыче омаров у берегов Тонга. Ребята прожили еще долгие годы, но на сегодняшний день в живых остался только Мано.