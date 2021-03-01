Голландец влюбился в россиянку и проникся нашей культурой. Теперь есть 15+ вещей, которые он знает о России

Благодаря жизни с русской девушкой у меня появилось множество новых привычек. Например, я начал носить тапочки. Раньше в доме на моих ногах были или просто носки, или кроссовки. Еще теперь я почти каждый день ем консервированные огурцы. В Голландии непросто найти такую же хорошую консервацию, как у вас. Поэтому, когда я езжу в Россию, то всегда привожу с собой трехлитровые банки с огурцами и помидорами. Это нереально вкусно! Также теперь я отмечаю русские праздники и чаще дарю родным подарки (например, привожу им какие-то сувениры из отпуска). Еще я научился вашему гостеприимству и слежу, чтобы в доме всегда было много вкусной еды, которой можно угостить нежданных гостей. До знакомства с моей любимой из России мой холодильник почти всегда был пустой. Также теперь я часто смотрю ваши фильмы и сериалы. Это помогает мне улучшать свое знание языка.