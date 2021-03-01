Голландец влюбился в россиянку и проникся нашей культурой. Теперь есть 15+ вещей, которые он знает о России
В 2015 году голландец Ари Хелдерман (Ari Helderman) познакомился с русской девушкой. Они начали встречаться, вскоре их отношения стали серьезными и она пригласила парня к себе на родину — познакомиться с родителями. Ари согласился и взялся за изучение русского языка, ведь встреча с отцом возлюбленной, который не говорит по-английски, волновала его. Сейчас голландец владеет русским языком почти так же хорошо, как и мы с вами, и поэтому помогает изучать его и другим иностранцам. Отчасти для этого Ари и создал свой канал на YouTube.
Мы в AdMe.ru пересмотрели все видео этого парня и поняли, какой он видит Россию.
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Самое очевидное различие между Россией и Нидерландами — размер. Ваша страна — огромная, моя — очень-очень маленькая. По России можно ехать 4 часа и видеть одни деревья, это будет крошечная часть страны, а Нидерланды за 4 часа можно объехать целиком.
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Есть несколько простых причин, почему я учу русский язык. Во-первых, я понимаю, что новая информация развивает мой мозг. Во-вторых, это позволяет мне свободно общаться с родителями моей русской девушки. В-третьих, после того, как я начал изучать язык, я открыл для себя вашу страну. В Нидерландах о России знают не так много. Следующая причина — возможность читать русскую литературу. Когда я еще учился в университете, то друг дал мне почитать «Преступление и наказание» Достоевского в английском переводе. Книга мне понравилась. И сейчас я могу ознакомиться с ней в оригинале. Также, как мне кажется, знать русский — это просто круто, почему бы и не посвятить этому свое время.
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Еда в России мне нравится больше, чем в Нидерландах. Здесь вкусные пельмени, вареники, шашлыки, консервированные помидоры и огурцы, уха, окрошка и многие другие блюда.
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Расскажу о 5 русских привычках, которые нужны голландцам. Во-первых, мне нравится привычка россиян включать отопление, как только стало холодно. В голландских домах температура ниже — около 17–18 °С. Во-вторых, нам бы тоже не помешало снимать в помещении обувь. Если в Нидерландах вы устраиваете вечеринку, будьте готовы к тому, что все гости зайдут в дом в уличной обуви, и потом придется долго убирать. В России же хозяин сразу предложит тапочки. Это прекрасно. Третья хорошая привычка — это ваше гостеприимство. Россиянин готовит целый стол вкусностей для друзей, которые решили его навестить. Голландец может предложить кофе, печеньку или бутерброд. В-четвертых, мне импонирует творческий подход россиян. В Нидерландах слишком много правил, а у вас люди умеют принимать креативные решения. Пятая вещь — не совсем привычка, но на родине мне не хватает вкусных русских супов и салатов.
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Во время первой поездки в Россию я был удивлен обычными для вас вещами. Например, произношением слова «шаурма». Мы в Нидерландах говорим «шуарма».
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В Москве меня впечатляет ее огромный размер. Только подумать, в одной российской столице живет столько же людей, как и во всех Нидерландах. Также я в восторге от московского метро. Оно очень красивое. Еще мне нравится заниматься спортом, поэтому я был приятно удивлен, когда увидел, что в ваших парках столько турников. У меня дома таких спортивных площадок очень мало, а в Москве они везде. Следующая вещь, которая меня впечатляет, — это то, что Москва постоянно строится. Каждый раз, когда приезжаю в российскую столицу, вижу все новые и новые жилые комплексы. Еще мне нравятся ваши огромные торговые центры, они напоминают отдельные города.
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Мне нравится, что у вас есть настоящие сезоны. Летом — жара, зимой — холод, а не +10 °С и облачно, как бывает у нас.
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Когда я был в Иркутске, да и в Москве тоже, то видел цветочные магазины, которые работали 24 часа в сутки. Это странно. Мне сложно представить человека, который в четверг в 3 часа ночи пойдет за букетом.
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В России полно лесов. Помню, когда ехал по Золотому кольцу, то по дороге видел одни леса. То же самое было в пути к Санкт-Петербургу. Куда ни глянь — деревья. Та же мысль возникла в самолете из Москвы в Иркутск. Вылетаем из Москвы — за окном леса, прилетаем спустя 5 часов в Иркутск — за окном снова леса.
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Меня удивило, что летом в России куча комаров. В 2017 году я был в Костроме. Тогда я ночевал в гостинице и забыл закрыть на ночь окно. Когда я посмотрел на потолок, то увидел, что он был весь в комарах, которые залетели ко мне в комнату. Хорошо, что хоть они не сильно кусались.
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Когда я первый раз пошел в русскую баню и мне предложили там шапку, то я хотел отказаться, чтобы не выглядеть каким-то волшебником. Но потом я увидел, что там все носят такие шапки, и подумал: «Ладно, почему бы и нет».
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На свидании в Нидерландах обычно каждый платит за себя, в России чаще всего парень угощает девушку.
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Благодаря жизни с русской девушкой у меня появилось множество новых привычек. Например, я начал носить тапочки. Раньше в доме на моих ногах были или просто носки, или кроссовки. Еще теперь я почти каждый день ем консервированные огурцы. В Голландии непросто найти такую же хорошую консервацию, как у вас. Поэтому, когда я езжу в Россию, то всегда привожу с собой трехлитровые банки с огурцами и помидорами. Это нереально вкусно! Также теперь я отмечаю русские праздники и чаще дарю родным подарки (например, привожу им какие-то сувениры из отпуска). Еще я научился вашему гостеприимству и слежу, чтобы в доме всегда было много вкусной еды, которой можно угостить нежданных гостей. До знакомства с моей любимой из России мой холодильник почти всегда был пустой. Также теперь я часто смотрю ваши фильмы и сериалы. Это помогает мне улучшать свое знание языка.
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Я смотрю русские сериалы, чтобы лучше выучить язык. Мой фаворит — «Полицейский с Рублевки». Также мне понравился сериал «Как я стал русским». Он об американском журналисте, который приезжает на работу в Россию. Вообще это был первый ваш сериал, который я посмотрел без английских субтитров.
Вы согласны с мнением Ари о России? Или с какими-то его утверждениями хочется поспорить?