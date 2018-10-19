Если вам казалось, что в вашей стране необычные традиции, то мы нашли 16 других, которые вас переубедят

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В каждом государстве существуют свои традиции и национальные праздники, и некоторые из них вполне способны повергнуть иностранца в легкое культурное недоумение. Однако, несмотря на странность местных ритуалов, участие в них вызовет у любого туриста немало приятных впечатлений.

AdMe.ru собрал 16 национальных обычаев, которые, как мы надеемся, смогут вас удивить.

1. Кукери, Болгария

В канун Нового года и перед Великим постом болгары празднуют Кукери. Неизменные атрибуты — колокола для отпугивания злых духов и ряженые в костюмы животных.

Любопытно, что наряжаются в праздник только мужчины, причем холостые. Задача ритуального действа — «призвать» хороший урожай.

2. Апокриес, Греция

Греческая Масленица длится 3 недели и празднуется ежегодно. Карнавальные шествия и гуляния ряженых сохранились еще с древних времен.

В эти дни воскресают различные суеверия, распеваются непристойные песни и устраиваются театрализованные представления.

3. Праздник слонов, Индия

Слон для местных жителей — это священный зверь, который олицетворяет отвагу, силу и благородство. Ежегодно индийцы устраивают фестиваль, открывая его маршем разрисованных национальными орнаментами слонов, лошадей и верблюдов.

Главное событие каждого фестиваля — соревнование в виде перетягивания каната или игры в поло верхом на слонах.

4. Мужчины в Кении после свадьбы учатся быть женщинами

В Кении после свадьбы молодой супруг в течение месяца должен носить женскую одежду, чтобы понять, насколько трудно быть представительницей прекрасной половины человечества. Кроме того, муж обязан выполнять в это время и традиционно дамские обязанности.

5. Скачки на ослах, Италия

С 1983 года в Италии регулярно проводят скачки на ослах в знак уважения к роли парнокопытных в сельском хозяйстве. Главное здесь не скорость и первенство, а умение заставить упрямое животное двигаться в нужную сторону.

Проводится мероприятие на специально отведенном участке, хотя ранее забеги устраивали прямо на жилых улицах. По традиции, открывает праздник костюмированный парад.

6. Приветствие носами, Новая Зеландия

В Новой Зеландии сохранился древнейший обычай приветствия: при встрече местные касаются друг друга носами. Это называется хонги. После совершения обряда новозеландцы принимают человека не просто как гостя, но считают его своим другом.

Традиция соблюдается и при официальных встречах, причем отказаться от ритуала нельзя, поскольку это оскорбит принимающую сторону.

7. Сонгкран, Таиланд

В ночь с 12 на 13 апреля в Таиланде наступает Новый год, и тайцы празднуют его еще несколько дней. В это время главной забавой местных становится обливание водой — чем больше, тем лучше. Отсюда и появилось второе название праздника — Сонгкран, или Фестиваль воды.

Кстати, в Таиланде Новый год отмечается трижды: 1 января — традиционно для туристов, с 20 января по 20 февраля — китайский Новый год, а в апреле уже празднуют собственный тайский Сонгкран.

8. Международный фестиваль воздушных шаров, США

Ежегодно в Альбукерке (штат Нью-Мексико) открывается фестиваль воздушных шаров, на который прибывают представители многих стран мира.

В рамках торжества проводят конкурс на самый необычный воздушный шар и устраивают любопытным встречи с профессиональными пилотами.

9. Диа-де-лос-Муэртос, Мексика

Праздник Диа-де-лос-Муэртос близок по времени к Хеллоуину, но не имеет с ним ничего общего. В этот день мексиканцы чествуют умерших, раскрашивая собственные лица соответствующей символикой.

На этом празднике не место слезам и причитаниям — это настоящее торжество жизни, где главными героями являются любовь и уважение.

10. Агит Агеда, Португалия

Каждый июль в португальском городе Агеда проходит фестиваль искусств Агит Агеда. Между крышами домов натягивают веревки и вешают на них разноцветные зонты, которые не только украшают улицы, но и защищают горожан от знойного солнца.

Приятным дополнением к фестивалю становятся арт-постановки и различные танцы, причем их исполнители, как правило, покрывают собственные тела цветными узорами из краски.

11. Хайлайн, Италия

Последние несколько лет в Италии проводится фестиваль Хайлайн. Для участия в нем собираются десятки эквилибристов со всего мира.

Во время встречи они делятся друг с другом техниками хождения по канатам и отдыхают на высоте, прикрепив к канатам гамаки.

12. Фестиваль русалок, США

Каждый год в Северной Каролине организуется Фестиваль русалок, принять участие в котором может абсолютно любой человек. На удивление, нередко героями празднества становятся мужчины, на которых русалочьи костюмы выглядят более чем причудливо.

В дни фестиваля проводят конкурсы на лучшие сценические образы и устраиваются различные арт-шоу для зрителей.

13. Карнавал Онам, Индия

Каждый год индийцы в дань памяти вероломно убитого древнего царя Махабали устраивают карнавал Онам. Местные украшают свои жилища, раскладывают цветочные ковры прямо на улицах.

Участники празднества наряжаются в традиционные костюмы, мужчины при этом часто предпочитают карнавальные наряды тигров — священных для индийцев животных. И конечно, праздник не обходится без национальных игр, а для туристов устраивают гонки на лодках и прогулки на слонах.

14. Яично-мучная битва, Испания

В испанской провинции Аликанте есть маленький городок Иби, расположенный в горном ущелье. Каждый год 28 декабря сюда съезжается огромное количество людей, чтобы поучаствовать в яично-мучной битве.

По традиции, люди бросают друг в друга сырые яйца и муку. Участники действа надевают странную одежду, взрывают петарды и захватывают власть в городе.

15. Война ракет, Греция

Во многих странах на Пасху красят яйца, а вот на острове Хиос в селе Вронтадос готовят тысячи ракет, чтобы запустить их в небо в канун праздника. Согласно одной легенде, традиция зародилась, когда турки не давали жителям острова отмечать Пасху.

Греки напугали захватчиков, соорудив ракеты и запустив их в воздух. Турки ушли, счастливые жители смогли спокойно праздновать Христово Воскресение, а хитрость получила название Война ракет и стала настоящей традицией.

16. Подводный музыкальный фестиваль, США

Каждый год дайверы и меломаны всего мира едут во Флориду, чтобы принять участие в Подводном музыкальном фестивале. Празднество проходит в морском заповеднике «Флорида-Кис», где находится единственный в США живой коралловый риф.

На глубине устанавливают водонепроницаемые колонки, из которых звучит музыка на «морскую» тематику. Участники фестиваля берут с собой ненастоящие инструменты и, спускаясь под воду, изображают музыкантов.

А что из описанного вы бы хотели увидеть своими глазами?