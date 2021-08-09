Девушка влюбилась в египтянина на курорте. Теперь она рассказывает, что поняла о его стране после замужества
Как-то Наталия отдыхала в Шарм-эш-Шейхе. Там она познакомилась с египтянином, который тоже решил провести свой отпуск на Красном море. Мужчина практически сразу сказал, что Наталия станет его женой. Хоть женщина и восприняла слова египтянина как шутку, но вскоре и правда начала с ним встречаться и вышла замуж. После этого ей пришлось привыкать к арабскому миру и адаптироваться к жизни в Каире.
AdMe.ru прочитал посты Наталии о Египте. В них она рассказывает о том, что поняла в этой стране за 6 лет.
- Нужно ли одобрение родителей, чтобы выйти замуж? В наших странах не всегда, а вот на Востоке без благословения самых близких свадьбы нет, да и вообще каких-либо отношений. Мой муж прежде, чем жениться на мне, спросил одобрения матери и старшего мужчины в семье. Потому что так принято. Это высшая степень уважения.
- Как таковых запретов в браке у нас нет. Но есть определенные договоренности. Например, нежелательно открывать дверь незнакомым людям, тем более если это мужчины. Не принято выходить на балкон с оголенными плечами и ногами, выезжать из дому без предварительного согласования маршрута с мужем и стричь волосы. Если иду куда-то сама, то нужно одеваться скромно (но мне бы и в голову не пришло носить слишком открытую одежду в Каире).
- Приданное для местных девушек начинают собирать чуть ли не с рождения. Невесте-египтянке нужно иметь шторы, занавески, ковры, полотенца, постельное белье, накидки и покрывала для кровати, кухонную утварь, чайные и кофейные сервизы. Традиционно квартира, ремонт и электронная техника — на плечах жениха. Кроме этого, мужчина берет на себя организацию свадьбы, шабку (подарок в виде золота) и махр (имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака). Также в брачном контракте прописывается муахр — сумма, которую муж должен выплатить жене в случае развода.
- Знаете, порой мне кажется, что мужчины в Египте прихорашиваются перед зеркалом дольше, чем женщины. Спектр услуг для мужчин здесь неимоверно широкий. И если в наших отечественных, так сказать, салонах могут предложить стрижку и маникюр максимум, то тут все намного интереснее. Еще на отдыхе в Шарме муж посещал салон красоты и вернулся оттуда с лицом, сияющим, как у фараона. Спросила его, что с ним там делали, — оказывается, к обычным процедурам добавили еще золотую маску, коррекцию бровей и удаление волос с лица нитью.
- Египетский рогель, он же просто мужчина-египтянин... Какой он? Загорелый мачо или заботливый семьянин до мозга костей? Скажу вам так: это жгучая смесь, соединение 2 этих (и не только этих) характеристик в одном флаконе. Ни для кого не секрет, что египетские мужчины темпераментные, горячие и ревнивые. До знакомства с мужем я была уверена, что египтяне просто заядлые ловеласы. После замужества ситуация немного прояснилась и открылась совершенно другая сторона жизни и поведения египетского мужчины: любовь к семье, уважение к старшим и безумная привязанность к матери. Египтяне очень любят детей (как своих, так и чужих), держат под контролем семейные расходы и решают все проблемы самостоятельно. А еще им нравится покушать, ужин обязательно должен состоять из 3 и более блюд.
- Как вы подписаны в телефоне у мужа? Большинство египтян вообще не парится и просто пишут «хабибти» (дорогая, любимая). Муж у меня записан просто по имени без всяких там котиков и зайчиков. И я у него также просто Наталия. У моей подруги муж записан как «хабибочка». Я долго смеялась, когда увидела.
- В Египте зачастую молодые живут в одном доме с родителями. В деревнях изначально продумывают строительство дома с квартирой для будущей семьи сына. Египетские тещи совсем не против, чтобы дочь жила чуть ли не на соседней улице. А когда в семье появляется малыш, то считается нормальным пойти жить на пару месяцев к свекрови или теще, для того чтобы получать необходимую помощь и поддержку по уходу за новорожденным.
- О чем больше всего переживает египетская свекровь? Правильно! Чтобы сын был накормлен. Когда в семье появляется иностранка, то этот вопрос становится еще более актуален. Ибо кто знает, чем таким заморским будет она кормить «ребенка». Первым делом свекровь начала рассказывать про любимые блюда моего мужа. И большое ей за это спасибо, учитывая, что наша кухня мужу не по душе.
- Я бы никогда не подумала, что по специальности начну работать именно в Египте. Но преподаватель в школе — одна из самых востребованных и подходящих специальностей для женщины в восточной стране.
- Думала, что у свекрови квартира в собственности, а оказывается, арендованная. В Египте по старому закону квартиры сдаются на поколение (100 лет)! Представляете? Причем оплата вообще символическая. Около 60 фунтов ($ 4) в месяц. Хозяин, возможно, и рад был бы выгнать жильцов из квартиры и сдать ее подороже, но по закону нельзя. К тому же эту квартиру могут взять в аренду таким же образом дети квартиросъемщика. Если же арендодателю так хочется избавиться от тех, кто снимает у него жилье, то ему (хозяину) нужно будет выплатить кругленькую сумму.
- За время жизни в Египте я научилась ждать. Если здесь пообещали что-то через полчаса — это значит через час или полтора. Сказали завтра — это значит через день, а может быть, и через месяц. В общем, здесь никто никуда никогда не торопится.
- В Египте принято оставлять чаевые. Думаю, что многие по прилете в Каир попадали в такую ситуацию в аэропорту: забегаешь в туалет, а там тебе и дверь откроют, и салфетку вручат, и мыло подадут. В свой первый раз я просто широко улыбнулась, похлопала ресницами и сказала: «Спасибо». Я правда не сразу поняла, в чем подвох. А потом муж мне объяснил, что надо было дать денежку. Также чаевые желательно оставлять в супермаркете (там разложат ваши продукты по пакетах и донесут их до машины), на заправке (работник протирает стекло автомобиля), на парковке (показывают свободное место, помогают припарковаться), а также в ресторане.
- Знаете, спустя эти годы я многому научилась, некоторые вещи перестали меня удивлять, но вот вчерашний курьер-девушка на мотоцикле повергла в шок. В приятный шок. Восточные женщины расширяют границы и осваивают деятельность, которая раньше была за гранью доступного.
Вы бывали в Египте? Какие впечатления остались у вас об этой стране?
Фото на превью natalia.egypt / Instagram, natalia.egypt / Instagram
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