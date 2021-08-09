Девушка влюбилась в египтянина на курорте. Теперь она рассказывает, что поняла о его стране после замужества

Как-то Наталия отдыхала в Шарм-эш-Шейхе. Там она познакомилась с египтянином, который тоже решил провести свой отпуск на Красном море. Мужчина практически сразу сказал, что Наталия станет его женой. Хоть женщина и восприняла слова египтянина как шутку, но вскоре и правда начала с ним встречаться и вышла замуж. После этого ей пришлось привыкать к арабскому миру и адаптироваться к жизни в Каире.